У яких сферах можна знайти підробіток в Україні — Finance.ua

У яких сферах можна знайти підробіток в Україні Сьогодні 14:04 — Особисті фінанси

У яких сферах можна знайти підробіток в Україні

Найбільше варіантів підробітку можна знайти у будівельній та транспортній сферах. А от найвищу зарплату без досвіду роботи отримують далекобійники.

Про це свідчить аналітика OLX Робота

Яких вакансій для підробітку на ринку найбільше

На сервісі OLX Робота у листопаді-грудні 2022 року найчастіше роботодавці пропонували підробіток у сфері робітничих спеціальностей та виробництва, мова йде про тимчасову та неповну зайнятість.

Найбільше варіантів заробити додаткові кошти було в будівельній сфері, а саме для різноробочих. За місяць такої роботи можна було отримати 7,5 тис. грн, залежно від типу зайнятості.

Також немало пропозицій на часткову зайнятість було у транспортній галузі, зокрема, для водіїв. У середньому за таку роботу пропонували 18,5 тис. грн.

Доволі багато пропозицій підробітку і в сфері клінінгу. Так, прибиральниці в середньому могли отримувати 3,5 тис. грн на тимчасовій роботі, а доглядальниці — 4,5 тис. грн.

Найбільше роботи на тимчасову та неповну зайнятість пропонують у Київській, Дніпропетровській, Одеській, Львівський та Харківській областях.

Топ-5 вакансій для підробітку, листопад-грудень 2022 року

Вакансія Кількість оголошень Середня зарплата, грн Різноробочий 473 5 500 Водій 436 18 500 Прибиральниця 305 3 500 Будівельник 216 12 000 Продавець 166 6 400

А от відгукувалися пошукачі найбільше на вакансії різноробочого — понад 20,5 тисячі разів, прибиральниці — більше 7,5 тисяч разів, водія — 5 тисяч разів, вантажника та продавця — по 3 тисячі разів.

Робота для тих, хто не має досвіду

Найчастіше у період листопад-грудень на роботу без досвіду шукали працівників у таких сферах:

Роздрібна торгівля / Продажі / Закупки — 16 тис. оголошень;

Логістика / Склад / Доставка — 8 тис. оголошень;

Виробництво / Робітничі спеціальності — 5 тис. оголошень;

Готельно-ресторанний бізнес / Туризм — 3 тис. оголошень.

Найбільшу заробітну плату без досвіду пропонували далекобійникам — 38,5 тис. грн, майстрам з ремонту — 31 тис. грн та фасадникам — 30,5 тис. грн. Також не відставали у розмірі платні працівники неробітничих спеціальностей. Так, ріелторам без досвіду готові були платити за місяць роботи 30 тис. грн, а няня могла отримати 28,5 тис. грн.

ТОП 10 вакансій для пошукачів без досвіду роботи, листопад-грудень 2022 року

Вакансія Кількість оголошень Середня зарплата, грн Продавець 5 600 11 000 Водій 3 500 24 500 Менеджер з продажу 2 000 24 000 Охоронець 2 000 10 600 Продавець-консультант 1 800 11 000 Менеджер по роботі з клієнтами 1 800 22 000 Торговий представник 1 700 25 500 Прибиральниця 1 500 7 000 Таксист 1 400 23 500 Кухар 1 300 12 300

У зазначений період попит частково збігався з пропозицією, адже відгукувалися пошукачі без досвіду найчастіше на вакансії продавця (105 тис. відгуків), вантажника (67 тис. відгуків), менеджера з продажу (62,5 тис. відгуків), охоронця (61 тис. відгуків) та водія (59 тис. відгуків).

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