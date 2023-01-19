Форум в Давосе поощрил развитие децентрализованных автономных организаций — Finance.ua
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Форум в Давосе поощрил развитие децентрализованных автономных организаций

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Фото: https://www.coindesk.com/
Фото: https://www.coindesk.com/
Всемирный экономический форум выпустил набор инструментов для децентрализованных автономных организаций (DAO). Этот документ готовили более 100 экспертов, и он должен стать отправной точкой для DAO. Специалисты поделились советами по разработке эффективных операционных, управленческих и правовых стратегий в таких организациях.
Министр связи Финляндии Тимо Харакка выступил со своим заявлением по этому поводу. Он считает, что Европейский союз должен рассмотреть закон о легализации DAO.
Политик утверждает, что важен именно общий международный консенсус. Он поможет избежать губительной нормативной конкуренции между 27 членами блока. А также будет предотвращать необходимость индивидуального внесения поправок в тысячи законов, регулирующих различные типы контрактов.
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«В мире Web3 появилось много новых игроков и участников, еще не фигурирующих в существующем законодательстве. Возьмем, к примеру, DAO: где они признаны? Мы надеемся, что Европейская комиссия станет инициатором и с нетерпением ждем ее работы», — отметил он.
Регулирующие органы по всему миру пытаются классифицировать и регулировать децентрализованные финансы. Это структуры, в которых нет единого кредитора.
Некоторые политики считают, что слишком рано устанавливать правила для DeFi. Потому они не включили эту тему в знаковый закон Европейского Союза MiCA.
Напомним, все главные месседжи со Всемирного экономического форума Finance.ua собирает в одном материале. 👇🏻

Давос-2023: самое главное (новость обновляется)

По материалам:
incrypted
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