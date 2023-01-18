В Сеуле запустили собственную метавселенную — Finance.ua

В Сеуле запустили собственную метавселенную 18.01.2023, 00:47 — Криптовалюта

В Сеуле запустили собственную метавселенную

16 января мэр Сеула О Се Хун провел брифинг для печати, в рамках которого объявил о запуске проекта городской метавселенной.

В виртуальном пространстве жители столицы смогут оформлять документы, подавать жалобы в местные органы и получить консультацию по тому или иному вопросу.

Бета-версия проекта Metaverse Seoul появилась еще в сентябре прошлого года. Фактически это центр административных услуг, но в полностью виртуальном формате.

Предполагается, что к 2026 году «Metaverse Seoul» станет своеобразным «хабом». Он охватит такие сферы как туризм, экономика, культура и наука.

В то же время первая в мире городская метавселенная сохраняет и социальные функции. Пользователи могут общаться и делиться контентом. А каждый пользователь представлен персонифицированным аватаром.

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Следующий этап реализации проекта — сделать его более доступным для возрастных пользователей. Около 17% населения Южной Кореи — это пенсионеры, для которых поездка в офисы городских структур может быть крайне утомительной.

На данном этапе затраты на проект составили всего около $1,6 млн. При этом инициатива выглядит не просто жизнеспособной, но и перспективной. Для сравнения, провальный гала-концерт Еврокомиссии в метавселенной обошелся бюджету в $400 тысяч и собрал всего 5-6 человек.

Напомним, Южная Корея стала первой страной в мире, непосредственно инвестировавшей в стартапы в сфере Metaverse. При этом Сеул и Пусан соперничают за звание лидеров в поддержке таких проектов.

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