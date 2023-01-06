Несмотря на сумасшедшие убытки, Meta все еще верит в метавселенную — Finance.ua

Несмотря на сумасшедшие убытки, Meta все еще верит в метавселенную Сегодня 05:06 — Технологии&Авто

Несмотря на сумасшедшие убытки, Meta все еще верит в метавселенную

Многое изменилось с тех пор, как в прошлом году Марк Цукерберг смело заявил, что компания, когда-то известная как Facebook, с головой погрузится в метапространство. До Meta дошел технологический спад, приведший к сокращению штата на 11 тыс. сотрудников, а цена акций упала на 65%.

За это время Meta потратила более $10 млрд на свое видение метавселенной и смогла показать только аватары с едва работающими ногами и гарнитуры за $1,5 тыс., пока не имеющие реального применения. А теперь, с приближением конца 2022 года, компания заявляет, что в новом году планирует влить в метапространство еще больше денег.

В своем блоге под названием «Почему мы все еще верим в будущее» главный технический директор Meta Эндрю Босворт признал финансовые затруднения, но заявил, что компания все равно планирует в следующем году направить около 20% общих затрат на сегмент Reality Labs. Это подразделение, отвечающее за VR-гарнитуры Meta и будущие метаверсионные платформы в этом году понесло убытки в размере $9,44 млрд.

«Мы никогда не думали, что будет легко или просто, но этот год оказался даже тяжелее, чем мы ожидали, — признался Босворт. — Экономические проблемы по всему миру в сочетании с давлением на основной бизнес Meta создали идеальный шторм». Исполнительный директор сказал, что Meta внесла некоторые коррективы, но ее общие планы по метавселенной никуда не денутся.

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«Я могу с уверенностью сказать, что после одного из самых трудных годов в истории компании Meta остается такой же преданной нашему видению будущего, как и в день, когда мы объявили об этом», — добавил Босворт.

Хотя со стороны 2022 год может показаться провальным, Босворт сказал, что считает, что инженеры Reality Labs преуспели в разработке продукта Meta Quest Pro. Кроме того, Босворт указал на растущую популярность социального опыта в Quest Store как доказательство того, что пользователи VR действительно заинтересованы в активном использовании гарнитур. Исполнительный директор сказал, что Meta планирует тратить больше времени на то, чтобы помочь разработчикам Horizon Worlds добиться успеха в 2023 году.

«Хотя мы будем продолжать искать способы работать более эффективно, наше видение и долгосрочные исследовательские усилия не изменятся в 2023 году», — добавил Босворт.

Это, наверное, должно успокоить разочарованных инвесторов и критиков.

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