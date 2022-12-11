«Метавселенная» стало вторым по важности словом года — Finance.ua

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«Метавселенная» стало вторым по важности словом года

Финтех и Карты
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«Метавселенная» стало вторым по важности словом года
«Метавселенная» стало вторым по важности словом года
Издательство Oxford University Press назвало «метавселенная» вторым по популярности словом года.
Напомним, что первое место получило понятие «гоблинский режим». Оно означает ленивый, невежливый или неопрятный стиль поведения.
В этом году впервые к голосованию за слово года привлекли обычных пользователей. Так что оно больше отражает ментальную карту общества.
В пресс-релизе Oxford Languages подробно объясняет термины, которые в этом году задавали тренды. Они пишут, что частота использования понятия «метавселенная» возросла почти в 4 раза. Отчасти этому помог ребрендинг Facebook на Meta. Хотя он прошел в октябре 2021 года, пользователи постепенно привыкают к новому названию. Также огромную роль в популяризации термина сыграло криптокомьюнити.
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«Сейчас мы сталкиваемся с относительно новыми концепциями. К примеру, с гибридной работой в пространстве виртуальной реальности. Метавселенная будет актуальной темой для дебатов об этике и нашем онлайн-будущем. Достойный противник «гоблинского режима» — подводит итоги Oxford Languages.
Третье место завоевал хештег #IStandWith. В социальных сетях он особенно популярен со словом Украина — #IStandWithUkraine или #StandWithUkraine. Пользователи всего мира выражают солидарность с нашим народом и показывают свою поддержку.
По материалам:
incrypted
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