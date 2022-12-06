Автоконцерн Fiat открыл салон в метавселенной — Finance.ua

Автоконцерн Fiat открыл салон в метавселенной Сегодня 05:37 — Финтех и Карты

Автоконцерн Fiat открыл салон в метавселенной

Stellantis, материнская компания автопроизводителя Fiat, сообщила об открытии виртуального салона на базе Microsoft Cloud под названием Fiat Metaverse Store.

Сообщается, что проект запущен благодаря сотрудничеству с технологическими компаниями Touchcast и Microsoft.

Помимо виртуальной версии автомобиля Fiat, в цифровом салоне клиента обслуживают живые консультанты техподдержки в режиме реального времени. Клиентов могут проинформировать о технологиях автомобиля Fiat 500, включая срок работы батареи автомобиля и время подзарядки.

Кроме того клиенты могут настроить виртуальную модель машины, выбрав кузов, цвет, интерьер и другие функции. Ожидается, что в начале 2023 г. в виртуальном салоне будет доступен весь модельный ряд Fiat и продукты автоконцерна.

В марте 2021 года автоконцерн заключил сотрудничество с компанией Kiri Technologies для раздачи токенов KiriCoin владельцам новой версии Fiat 500. Монетки можно было тратить в специализированных маркетплейсах для покупки ваучеров Apple, Amazon, Netflix, Spotify и Zalando.

cryptomisto По материалам:

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