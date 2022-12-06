Автоконцерн Fiat открыл салон в метавселенной — Finance.ua

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Автоконцерн Fiat открыл салон в метавселенной

Финтех и Карты
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Автоконцерн Fiat открыл салон в метавселенной
Автоконцерн Fiat открыл салон в метавселенной
Stellantis, материнская компания автопроизводителя Fiat, сообщила об открытии виртуального салона на базе Microsoft Cloud под названием Fiat Metaverse Store.
Сообщается, что проект запущен благодаря сотрудничеству с технологическими компаниями Touchcast и Microsoft.
Помимо виртуальной версии автомобиля Fiat, в цифровом салоне клиента обслуживают живые консультанты техподдержки в режиме реального времени. Клиентов могут проинформировать о технологиях автомобиля Fiat 500, включая срок работы батареи автомобиля и время подзарядки.
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Кроме того клиенты могут настроить виртуальную модель машины, выбрав кузов, цвет, интерьер и другие функции. Ожидается, что в начале 2023 г. в виртуальном салоне будет доступен весь модельный ряд Fiat и продукты автоконцерна.
В марте 2021 года автоконцерн заключил сотрудничество с компанией Kiri Technologies для раздачи токенов KiriCoin владельцам новой версии Fiat 500. Монетки можно было тратить в специализированных маркетплейсах для покупки ваучеров Apple, Amazon, Netflix, Spotify и Zalando.
По материалам:
cryptomisto
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