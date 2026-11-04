ПАРТНЕРСКАЯ
Unex Bank развивает онлайн-оплаты с Mastercard Click to Pay — без необходимости ввода карточных данных вручную
Уважаемый читатель!
Это страница с коммерческой информацией. Спонсор текста категорически против публикации ее на русском языке из-за полномасштабной войны, которую россия ведет против Украины. Вместе с тем вы всегда можете ознакомиться с текстом на украинском языке по ссылке.
Переходите и читайте, там интересно.
Поделиться новостью
Также по теме
На какие продукты в Украине снизились цены в ноябре (инфографика)
ПартнерскаяИнвестиции в недвижимость от 1 000 грн: S1 REIT открыла продажу сертификатов нового фонда S1 Позняки
Eva выходит на платежный рынок
Денежные переводы украинцев из-за границы сократились вдвое с начала войны
В смартфонах на Android обнаружили критическую уязвимость — детали
НБУ планирует изменить правила использования электронных денег