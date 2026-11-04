ПАРТНЕРСКАЯ Unex Bank развивает онлайн-оплаты с Mastercard Click to Pay — без необходимости ввода карточных данных вручную Сегодня 10:15 — Финтех и Карты Добавьте Finance.ua в избранные источники Google Unex Bank развивает онлайн-оплаты с Mastercard Click to Pay — без необходимости ввода карточных данных вручную

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