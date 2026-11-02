Денежные переводы украинцев из-за границы сократились вдвое с начала войны

В сентябре 2026 года объем частных денежных переводов в Украину уменьшился на 6% по сравнению с аналогичным месяцем в прошлом году и составил $0,6 млрд. С начала полномасштабной войны ежемесячные поступления сократились вдвое.

Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на данные Национального банка.

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Как изменились денежные переводы в сентябре

В начале полномасштабной войны украинцы получали из-за границы около $1,2 млрд ежемесячно. По состоянию на осень 2026 года этот показатель снизился до $0,6 млрд.

Заработная плата, которую украинцы получают из-за границы, сократилась на 6,8%. Другие частные переводы, поступившие по официальным каналам, уменьшились на 2,2%.

В целом, денежные переводы, присланные официальными каналами, сократились на 3,8%, тогда как поток через неформальные каналы уменьшился на 10,4% по сравнению с сентябрем прошлого года.

Переводы в Украину за девять месяцев 2026 года

За январь-сентябрь 2026 года общий объем денежных переводов уменьшился на 7%. При этом чистая оплата труда сократилась на 23%, в то время как частные трансферты выросли на 15,1%.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что объемы частных денежных переводов из-за границы в Украину и расходы украинцев в других странах продолжают уменьшаться. В 2025 году граждане получили из-за рубежа $7,824 млрд, на 16,9% меньше, чем годом ранее. Больше всего средств поступило из Польши, США, Великобритании и Германии. В то же время, расходы украинцев за границей за год сократились на 10,5%.