Денежные переводы украинцев из-за границы сократились вдвое с начала войны

В сентябре 2026 года объем частных денежных переводов в Украину уменьшился на 6% по сравнению с аналогичным месяцем в прошлом году и составил $0,6 млрд. С начала полномасштабной войны ежемесячные поступления сократились вдвое.
Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на данные Национального банка.
В целом, денежные переводы, присланные официальными каналами, сократились на 3,8%, тогда как поток через неформальные каналы уменьшился на 10,4% по сравнению с сентябрем прошлого года.
Переводы в Украину за девять месяцев 2026 года
За январь-сентябрь 2026 года общий объем денежных переводов уменьшился на 7%. При этом чистая оплата труда сократилась на 23%, в то время как частные трансферты выросли на 15,1%.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что объемы частных денежных переводов из-за границы в Украину и расходы украинцев в других странах продолжают уменьшаться. В 2025 году граждане получили из-за рубежа $7,824 млрд, на 16,9% меньше, чем годом ранее. Больше всего средств поступило из Польши, США, Великобритании и Германии. В то же время, расходы украинцев за границей за год сократились на 10,5%.
Также мы писали, что переводы между карточками физических лиц могут стать основанием для дополнительной проверки со стороны банка. Даже обычный возврат долга или оплата за проданные вещи иногда приводят к блокированию карты.