0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Денежные переводы украинцев из-за границы сократились вдвое с начала войны

Финтех и Карты
89
Добавьте Finance.ua в избранные источники Google
Денежные переводы
Денежные переводы
В сентябре 2026 года объем частных денежных переводов в Украину уменьшился на 6% по сравнению с аналогичным месяцем в прошлом году и составил $0,6 млрд. С начала полномасштабной войны ежемесячные поступления сократились вдвое.
Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на данные Национального банка.

Как изменились денежные переводы в сентябре

В начале полномасштабной войны украинцы получали из-за границы около $1,2 млрд ежемесячно. По состоянию на осень 2026 года этот показатель снизился до $0,6 млрд.
Заработная плата, которую украинцы получают из-за границы, сократилась на 6,8%. Другие частные переводы, поступившие по официальным каналам, уменьшились на 2,2%.
Читайте также
В целом, денежные переводы, присланные официальными каналами, сократились на 3,8%, тогда как поток через неформальные каналы уменьшился на 10,4% по сравнению с сентябрем прошлого года.

Переводы в Украину за девять месяцев 2026 года

За январь-сентябрь 2026 года общий объем денежных переводов уменьшился на 7%. При этом чистая оплата труда сократилась на 23%, в то время как частные трансферты выросли на 15,1%.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что объемы частных денежных переводов из-за границы в Украину и расходы украинцев в других странах продолжают уменьшаться. В 2025 году граждане получили из-за рубежа $7,824 млрд, на 16,9% меньше, чем годом ранее. Больше всего средств поступило из Польши, США, Великобритании и Германии. В то же время, расходы украинцев за границей за год сократились на 10,5%.
Также мы писали, что переводы между карточками физических лиц могут стать основанием для дополнительной проверки со стороны банка. Даже обычный возврат долга или оплата за проданные вещи иногда приводят к блокированию карты.
По материалам:
Finance.ua
Перевод денегПеревод средств
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems