В смартфонах на Android обнаружили критическую уязвимость под названием SMS of Death, позволяющую дистанционно нарушить работу устройства с помощью специально сформированного текстового сообщения.

Оно может привести к аварийному завершению работы телефонной службы и обрыву даже экстренных вызовов.

Об этом сообщает Android Authority.

Проблему обнаружил исследователь безопасности Марк Блащищик. В отличие от обычного SMS, вредоносное сообщение не появляется у входящих, поэтому пользователь не получает ни одного очевидного предупреждения. В то же время оно вызывает сбой системы, отвечающей за телефонные звонки.

Если сообщение поступает повторно, проблема может возникнуть снова. По словам исследователя, примерно 20 таких SMS способны сделать смартфон практически непригодным к использованию и даже вызвать циклическую перезагрузку.

Сброс заводских настроек не всегда поможет, если мобильный оператор будет повторно отправлять проблемные сообщения. Для восстановления работы без полной очистки устройства может потребоваться подключение к компьютеру и ручное удаление SMS. Исследователь воспроизвел атаку на смартфонах Google Pixel и Samsung Galaxy. Уязвимый код существует еще с Android 12, однако реальный риск зависит от того, получило ли конкретное устройство исправления безопасности.

Блащищик сообщил, что впервые обратился к Google с этой проблемой 5 мая, но компания якобы неоднократно не признавала ее угрозой безопасности. В то же время, записи в коде Android свидетельствуют, что исправление разработали еще 15 июня. Обновленный код должен предотвращать повторные сбои и удалять проблемное сообщение до того, как оно вызовет новые проблемы. GrapheneOS также сообщила, что исправления распространялись из-за предыдущих версий системы безопасности Google еще в июле.