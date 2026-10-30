НБУ планирует изменить правила использования электронных денег

Национальный банк Украины планирует обновить требования к использованию электронных денег. Изменения должны привести украинское законодательство в соответствие с европейскими требованиями по предотвращению отмывания средств и финансированию терроризма.

Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

Соответствующий проект постановления Правления НБУ «Об утверждении Изменений в Положение о выпуске электронных денег и осуществлении платежных операций с ними» регулятор вынес на общественное обсуждение.

Замечания и предложения к проекту постановления принимаются до 11 ноября 2026 включительно.

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Почему НБУ хочет изменить правила обращения электронных денег

Необходимость обновления регулирования связана с евроинтеграционным курсом Украины и необходимостью имплементировать в национальное законодательство положения статьи 12 Директивы Европейского Союза 2015/849.

Этот документ устанавливает требования по предотвращению использования финансовой системы для отмывания средств и финансирования терроризма.

Кроме того, предложенные изменения учитывают положения статьи 82 Закона Украины «О платежных услугах».

Как изменятся условия использования предоплаченных карт

Так, планируется обновить установленные условия использования припейд-карты пользователем — физическим лицом, в отношении которого эмитентом электронных денег не проведена надлежащая проверка.