НБУ планирует изменить правила использования электронных денег

Национальный банк Украины планирует обновить требования к использованию электронных денег. Изменения должны привести украинское законодательство в соответствие с европейскими требованиями по предотвращению отмывания средств и финансированию терроризма.
Соответствующий проект постановления Правления НБУ «Об утверждении Изменений в Положение о выпуске электронных денег и осуществлении платежных операций с ними» регулятор вынес на общественное обсуждение.
Замечания и предложения к проекту постановления принимаются до 11 ноября 2026 включительно.
Почему НБУ хочет изменить правила обращения электронных денег
Необходимость обновления регулирования связана с евроинтеграционным курсом Украины и необходимостью имплементировать в национальное законодательство положения статьи 12 Директивы Европейского Союза 2015/849.
Этот документ устанавливает требования по предотвращению использования финансовой системы для отмывания средств и финансирования терроризма.
Кроме того, предложенные изменения учитывают положения статьи 82 Закона Украины «О платежных услугах».
Как изменятся условия использования предоплаченных карт
Так, планируется обновить установленные условия использования припейд-карты пользователем — физическим лицом, в отношении которого эмитентом электронных денег не проведена надлежащая проверка.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что Национальный банк Украины предлагает обновить порядок планирования и проведения выездного мониторинга объектов оверсайта платежной инфраструктуры. Изменения должны усовершенствовать соответствующие процедуры, повысить непрерывность и надежность работы платежной инфраструктуры Украины.