monobank будет предупреждать о причинах отклонения платежей по подпискам

Причин отклонения платежа может быть несколько

В monobank появились предупреждения о причинах, по которым могут не проходить автоматические платежи по подпискам. Пользователи будут видеть их в выписке под карточкой и смогут перейти к соответствующим настройкам.

Об этом сообщает Кошт.

Почему могут не проходить платежи по подпискам

Причин отклонения платежа может быть несколько:

недостаточно средств на карте;

исчерпан интернет-лимит;

настройки безопасности, блокирующие транзакцию.

Чтобы устранить проблему, достаточно нажать соответствующее предупреждение в приложении monobank. После этого откроется нужный раздел настроек, где можно изменить установленные ограничения.

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При этом банк не будет изменять настройки автоматически. Пользователь сам будет решать, разрешать ли платеж или оставить действующие ограничения.