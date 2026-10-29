monobank будет предупреждать о причинах отклонения платежей по подпискам

В monobank появились предупреждения о причинах, по которым могут не проходить автоматические платежи по подпискам. Пользователи будут видеть их в выписке под карточкой и смогут перейти к соответствующим настройкам.
Чтобы устранить проблему, достаточно нажать соответствующее предупреждение в приложении monobank. После этого откроется нужный раздел настроек, где можно изменить установленные ограничения.
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При этом банк не будет изменять настройки автоматически. Пользователь сам будет решать, разрешать ли платеж или оставить действующие ограничения.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что monobank запустил новую функцию, позволяющую прикреплять файлы к отдельным транзакциям. Теперь пользователи могут добавлять к платежу фотографию чека, квитанции или любой другой файл. Он будет храниться вместе с транзакцией и будет доступен для просмотра деталей операции.