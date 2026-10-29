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monobank будет предупреждать о причинах отклонения платежей по подпискам

Финтех и Карты
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Причин отклонения платежа может быть несколько
Причин отклонения платежа может быть несколько
В monobank появились предупреждения о причинах, по которым могут не проходить автоматические платежи по подпискам. Пользователи будут видеть их в выписке под карточкой и смогут перейти к соответствующим настройкам.
Об этом сообщает Кошт.

Почему могут не проходить платежи по подпискам

Причин отклонения платежа может быть несколько:
  • недостаточно средств на карте;
  • исчерпан интернет-лимит;
  • настройки безопасности, блокирующие транзакцию.
Чтобы устранить проблему, достаточно нажать соответствующее предупреждение в приложении monobank. После этого откроется нужный раздел настроек, где можно изменить установленные ограничения.
При этом банк не будет изменять настройки автоматически. Пользователь сам будет решать, разрешать ли платеж или оставить действующие ограничения.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что monobank запустил новую функцию, позволяющую прикреплять файлы к отдельным транзакциям. Теперь пользователи могут добавлять к платежу фотографию чека, квитанции или любой другой файл. Он будет храниться вместе с транзакцией и будет доступен для просмотра деталей операции.
По материалам:
Кошт
monobank
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