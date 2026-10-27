НБУ планирует изменить правила мониторинга платежной инфраструктуры
Что предлагает изменить Нацбанк
- порядок планирования Национальным банком выездного мониторинга объектов оверсайта;
- процедуру утверждения годового плана выездного мониторинга объектов оверсайта в форме решения Правления Национального банка по предварительному согласованию Комитетом по надзору и регулированию деятельности банков, оверсайта платежной инфраструктуры;
- процедуру и список оснований для внесения Национальным банком изменений в годовой план проведения выездного мониторинга объектов оверсайта.
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