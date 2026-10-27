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НБУ планирует изменить правила мониторинга платежной инфраструктуры

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НБУ планирует уточнить несколько процедур, связанных с проведением выездного мониторинга
НБУ планирует уточнить несколько процедур, связанных с проведением выездного мониторинга
Национальный банк предлагает обновить порядок планирования и проведения выездного мониторинга объектов оверсайта платежной инфраструктуры. Изменения должны усовершенствовать соответствующие процедуры, повысить непрерывность и надежность работы платежной инфраструктуры Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

Что предлагает изменить Нацбанк

НБУ планирует уточнить несколько процедур, связанных с проведением выездного мониторинга:
  • порядок планирования Национальным банком выездного мониторинга объектов оверсайта;
  • процедуру утверждения годового плана выездного мониторинга объектов оверсайта в форме решения Правления Национального банка по предварительному согласованию Комитетом по надзору и регулированию деятельности банков, оверсайта платежной инфраструктуры;
  • процедуру и список оснований для внесения Национальным банком изменений в годовой план проведения выездного мониторинга объектов оверсайта.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал что искусственный интеллект постепенно переходит от простых рекомендаций к выполнению конкретных действий — в том числе поиска товаров, формирование заказов и даже инициирование покупок. Это изменяет привычный путь от выбора товара к оплате и задает вопрос о том, какой будет роль платежной инфраструктуры в эпоху ИИ-агентов.
По материалам:
Finance.ua
НБУ
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