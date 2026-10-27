НБУ планирует изменить правила мониторинга платежной инфраструктуры Сегодня 16:33 — Финтех и Карты Добавьте Finance.ua в избранные источники Google НБУ планирует уточнить несколько процедур, связанных с проведением выездного мониторинга

Национальный банк предлагает обновить порядок планирования и проведения выездного мониторинга объектов оверсайта платежной инфраструктуры. Изменения должны усовершенствовать соответствующие процедуры, повысить непрерывность и надежность работы платежной инфраструктуры Украины. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка. Что предлагает изменить Нацбанк НБУ планирует уточнить несколько процедур, связанных с проведением выездного мониторинга: порядок планирования Национальным банком выездного мониторинга объектов оверсайта;

процедуру утверждения годового плана выездного мониторинга объектов оверсайта в форме решения Правления Национального банка по предварительному согласованию Комитетом по надзору и регулированию деятельности банков, оверсайта платежной инфраструктуры;

процедуру и список оснований для внесения Национальным банком изменений в годовой план проведения выездного мониторинга объектов оверсайта. Напомним, ранее Finance.ua рассказывал что искусственный интеллект постепенно переходит от простых рекомендаций к выполнению конкретных действий — в том числе поиска товаров, формирование заказов и даже инициирование покупок. Это изменяет привычный путь от выбора товара к оплате и задает вопрос о том, какой будет роль платежной инфраструктуры в эпоху ИИ-агентов.

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