Оплатить экзамены и водительское удостоверение теперь можно онлайн

Ученица автошколы перед практическим экзаменом на водительское удостоверение

В Украине расширили список административных услуг сервисных центров МВД, за которые можно заплатить онлайн.

Об этом сообщает пресс-служба Главного сервисного центра МВД.

Какие услуги теперь можно оплатить онлайн

Теперь через систему «Платежный хаб» доступна оплата:

теоретического экзамена на получение водительского удостоверения;

практического экзамена на получение водительского удостоверения,

а также его выдачи.

Новые возможности заработали 27 октября.

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Как оплатить услуги онлайн

Чтобы произвести оплату, администратор сервисного центра формирует документ, после чего система автоматически рассчитывает сумму и определяет реквизиты.

Далее нужно отсканировать QR-код смартфоном и оплатить через банковское приложение.

После транзакции администратор сразу видит подтверждение в базе, поэтому бумажный чек не требуется.

Помимо новых услуг через «Платежный хаб» можно онлайн оплачивать регистрационные действия с транспортными средствами.

По состоянию на 20 октября система обработала более 440 тысяч запросов на общую сумму почти 360 млн грн.

Стоимость экзаменов и водительских прав

Сдать теоретический экзамен в любом сервисном центре МВД — это стоит 250 грн. Необходимо взять паспорт, копию идентификационного кода, медицинскую справку о пригодности к управлению транспортным средством. Результат этого экзамена действителен в течение 1 года со дня его успешного сдачи.

Практический экзамен в сервисных центрах МВД стоит 420 грн.

Если сдать экзамен (теорию или практику) с первого раза не удастся, то каждая последующая попытка оплачивается отдельно.

Первое водительское удостоверение выдается на 2 года. Относительно стоимости — ориентировочно она составляет 650 грн: бланковая продукция — 420 грн, услуга — 230 грн.