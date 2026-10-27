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Оплатить экзамены и водительское удостоверение теперь можно онлайн

Финтех и Карты
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Ученица автошколы перед практическим экзаменом на водительское удостоверение
Ученица автошколы перед практическим экзаменом на водительское удостоверение
В Украине расширили список административных услуг сервисных центров МВД, за которые можно заплатить онлайн.
Об этом сообщает пресс-служба Главного сервисного центра МВД.

Какие услуги теперь можно оплатить онлайн

Теперь через систему «Платежный хаб» доступна оплата:
  • теоретического экзамена на получение водительского удостоверения;
  • практического экзамена на получение водительского удостоверения,
  • а также его выдачи.
Новые возможности заработали 27 октября.

Как оплатить услуги онлайн

  • Чтобы произвести оплату, администратор сервисного центра формирует документ, после чего система автоматически рассчитывает сумму и определяет реквизиты.
  • Далее нужно отсканировать QR-код смартфоном и оплатить через банковское приложение.
После транзакции администратор сразу видит подтверждение в базе, поэтому бумажный чек не требуется.
Помимо новых услуг через «Платежный хаб» можно онлайн оплачивать регистрационные действия с транспортными средствами.
По состоянию на 20 октября система обработала более 440 тысяч запросов на общую сумму почти 360 млн грн.

Стоимость экзаменов и водительских прав

Сдать теоретический экзамен в любом сервисном центре МВД — это стоит 250 грн. Необходимо взять паспорт, копию идентификационного кода, медицинскую справку о пригодности к управлению транспортным средством. Результат этого экзамена действителен в течение 1 года со дня его успешного сдачи.
Практический экзамен в сервисных центрах МВД стоит 420 грн.
Если сдать экзамен (теорию или практику) с первого раза не удастся, то каждая последующая попытка оплачивается отдельно.
Первое водительское удостоверение выдается на 2 года. Относительно стоимости — ориентировочно она составляет 650 грн: бланковая продукция — 420 грн, услуга — 230 грн.
Ранее мы сообщали, что пользователи приложения «Дія» теперь могут выбирать между двумя почтовыми операторами для получения готовых водительских документов. К «Укрпочте» добавилась «Новая почта», по которой можно заказать доставку водительского удостоверения или свидетельства о регистрации транспортного средства (техпаспорта).
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Водительское удостоверение
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