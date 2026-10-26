Перевод денег родственникам: когда нужно платить налоги

Нужна ли декларация и как объяснить банку происхождение средств

Перевод денег на банковскую карту не всегда является обычной финансовой операцией с точки зрения государства. Важно, с какой целью передают деньги: как подарок, материальную помощь, заем или оплату товаров и услуг. От этого зависит, нужно ли платить налоги, подавать декларацию и объяснять банку происхождение денег.

Об этом говорится в статье Finance.ua.

Как рассказала адвокат и партнер Lawyer HUB Мария Конрадий, перевод матери до пенсии, подарок внуку на жилье или возврат долга другу — обычное дело для большинства людей, но с юридической точки зрения каждая такая операция имеет собственную природу: содержание, дарение, заем или оплата товара или услуги. От этого зависит, возникает ли налог, нужна ли декларация и как объяснить банку происхождение денежных средств.

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Когда налог равен нулю

Налоговое законодательство различает близких родственников и прочих лиц. К родственникам первой и второй степени родства относятся родители, муж или жена, дети, в частности усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки и внуки.

Деньги без обязанности возврата закон видит как дарение.

«Если деньги передаются без обязанности их возврата, такая операция по своей сути может соответствовать договору дарения», — объясняет Конрадий.

Для близких родственников предусмотрена нулевая ставка налогообложения подарков при определенных условиях.

«Переводы между этими людьми облагаются налогом по нулевой ставке, если даритель — резидент и перевод является именно подарком, а не оплатой работы или услуги. Декларацию о таких доходах не подают, а военный сбор не удерживается», — отмечает она.

Поэтому ежемесячная помощь родителям не создает проблем только из-за самого перевода.

«Обычный перевод средств от ребенка родителям или от родителей ребенку, при условии, что это действительно безвозмездная помощь, не порождает налоговое обязательство только из-за самого факта такого перевода», — говорит адвокат.

Когда перевод между близкими людьми облагается налогом

Есть два исключения, о которых стоит знать. Первый касается пар без брака.

«Между мужчиной и женщиной, проживающими одной семьей без регистрации брака, такой подарок в понимании Налогового кодекса следует рассматривать как прочий доход. Его облагают доходом и военным сбором на общих основаниях», — предупреждает Конрадий.

Второе касается нерезидентов.

«Если даритель нерезидент, ставка составляет 18% для любого объекта, независимо от родства», — отмечает она.

Как помочь родителям и не платить налог

В качестве альтернативы обычному подарку адвокат советует рассмотреть алименты. Совершеннолетние дети обязаны содержать родителей, неработоспособных и нуждающихся в материальной помощи.

Алименты не облагаются налогом, даже если их платит нерезидент.

Банк может спросить о происхождении денег. Для семейной помощи обычно достаточно документов о родстве и подтверждении источника денег отправителя.

«Для значительных сумм целесообразно хранить документы, позволяющие понять цель платежа и его происхождение. Это особенно важно, если после получения денег человек сразу покупает недвижимость, автомобиль или другое дорогостоящее имущество», — добавляет она.