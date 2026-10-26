Перевод денег родственникам: когда нужно платить налоги

Перевод денег на банковскую карту не всегда является обычной финансовой операцией с точки зрения государства. Важно, с какой целью передают деньги: как подарок, материальную помощь, заем или оплату товаров и услуг. От этого зависит, нужно ли платить налоги, подавать декларацию и объяснять банку происхождение денег.
Об этом говорится в статье Finance.ua.
Как рассказала адвокат и партнер Lawyer HUB Мария Конрадий, перевод матери до пенсии, подарок внуку на жилье или возврат долга другу — обычное дело для большинства людей, но с юридической точки зрения каждая такая операция имеет собственную природу: содержание, дарение, заем или оплата товара или услуги. От этого зависит, возникает ли налог, нужна ли декларация и как объяснить банку происхождение денежных средств.
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Когда налог равен нулю
Налоговое законодательство различает близких родственников и прочих лиц. К родственникам первой и второй степени родства относятся родители, муж или жена, дети, в частности усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки и внуки.
Деньги без обязанности возврата закон видит как дарение.
«Если деньги передаются без обязанности их возврата, такая операция по своей сути может соответствовать договору дарения», — объясняет Конрадий.
Для близких родственников предусмотрена нулевая ставка налогообложения подарков при определенных условиях.
«Переводы между этими людьми облагаются налогом по нулевой ставке, если даритель — резидент и перевод является именно подарком, а не оплатой работы или услуги. Декларацию о таких доходах не подают, а военный сбор не удерживается», — отмечает она.
Поэтому ежемесячная помощь родителям не создает проблем только из-за самого перевода.
«Обычный перевод средств от ребенка родителям или от родителей ребенку, при условии, что это действительно безвозмездная помощь, не порождает налоговое обязательство только из-за самого факта такого перевода», — говорит адвокат.
Когда перевод между близкими людьми облагается налогом
Есть два исключения, о которых стоит знать. Первый касается пар без брака.
«Между мужчиной и женщиной, проживающими одной семьей без регистрации брака, такой подарок в понимании Налогового кодекса следует рассматривать как прочий доход. Его облагают доходом и военным сбором на общих основаниях», — предупреждает Конрадий.
Второе касается нерезидентов.
«Если даритель нерезидент, ставка составляет 18% для любого объекта, независимо от родства», — отмечает она.
Как помочь родителям и не платить налог
В качестве альтернативы обычному подарку адвокат советует рассмотреть алименты. Совершеннолетние дети обязаны содержать родителей, неработоспособных и нуждающихся в материальной помощи.
Алименты не облагаются налогом, даже если их платит нерезидент.
Банк может спросить о происхождении денег. Для семейной помощи обычно достаточно документов о родстве и подтверждении источника денег отправителя.
«Для значительных сумм целесообразно хранить документы, позволяющие понять цель платежа и его происхождение. Это особенно важно, если после получения денег человек сразу покупает недвижимость, автомобиль или другое дорогостоящее имущество», — добавляет она.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что переводы между картами физических лиц могут стать основанием для дополнительной проверки со стороны банка. Даже обычный возврат долга или оплата за проданные вещи иногда приводят к блокированию карты.