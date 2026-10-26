Microsoft представила систему искусственного интеллекта, которая может последовательно анализировать состояние пациента, определять необходимые обследования и уточнять диагноз по мере поступления новых данных.

В ходе испытаний на сложных клинических случаях модель продемонстрировала более чем вдвое более высокую точность по сравнению с врачами общей практики.

Об этом сообщает Reuters.

Разработка компании получила название MAI-DxO. В отличие от моделей, формирующих заключение на основе уже собранных симптомов, анализов и медицинских изображений, эта система воспроизводит последовательность действий врача при обследовании.

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Сначала ИИ определяет, какую информацию нужно получить от пациента и какие симптомы нуждаются в дополнительном внимании. Далее система выбирает лабораторные анализы или другие исследования, оценивает результаты и предлагает следующие шаги.

В процессе диагностики модель просматривает предположения и корректирует их в зависимости от новых данных. Для этого используется специальный механизм координации — так называемый оркестратор, организующий работу нескольких виртуальных клинических агентов.

Такой подход должен помочь системе не только определять болезнь, но и выбирать обоснованный путь к диагнозу.

Исследователи проверили систему в более чем 300 сложных медицинских случаях, опубликованных в материалах клинических разборов. В этом тестировании ИИ, который использовал диагностический оркестратор, более чем вдвое превзошел врачей общей практики по точности установления диагноза.

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Система также показала лучшие результаты при оценке сценариев на основе данных о пациентах отделений неотложной помощи.