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Microsoft создала ИИ для диагностики болезней — детали

Финтех и Карты
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Microsoft создала ИИ для диагностики болезней — детали
Microsoft создала ИИ для диагностики болезней — детали
Microsoft представила систему искусственного интеллекта, которая может последовательно анализировать состояние пациента, определять необходимые обследования и уточнять диагноз по мере поступления новых данных.
В ходе испытаний на сложных клинических случаях модель продемонстрировала более чем вдвое более высокую точность по сравнению с врачами общей практики.
Об этом сообщает Reuters.
Разработка компании получила название MAI-DxO. В отличие от моделей, формирующих заключение на основе уже собранных симптомов, анализов и медицинских изображений, эта система воспроизводит последовательность действий врача при обследовании.
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Сначала ИИ определяет, какую информацию нужно получить от пациента и какие симптомы нуждаются в дополнительном внимании. Далее система выбирает лабораторные анализы или другие исследования, оценивает результаты и предлагает следующие шаги.
В процессе диагностики модель просматривает предположения и корректирует их в зависимости от новых данных. Для этого используется специальный механизм координации — так называемый оркестратор, организующий работу нескольких виртуальных клинических агентов.
Такой подход должен помочь системе не только определять болезнь, но и выбирать обоснованный путь к диагнозу.
Исследователи проверили систему в более чем 300 сложных медицинских случаях, опубликованных в материалах клинических разборов. В этом тестировании ИИ, который использовал диагностический оркестратор, более чем вдвое превзошел врачей общей практики по точности установления диагноза.
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Система также показала лучшие результаты при оценке сценариев на основе данных о пациентах отделений неотложной помощи.
В то же время, исследователи обращают внимание на разницу между такими испытаниями и реальной медицинской практикой. Результаты тестов демонстрируют потенциал технологии, но сами по себе не доказывают, что она будет обеспечивать такую ​​же точность при работе с пациентами в больницах.
По материалам:
Finance.ua
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