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USB-порт в смартфоне: 4 полезных способа его использования

Финтех и Карты
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USB-порт в смартфоне: 4 полезных способа его использования
USB-порт в смартфоне: 4 полезных способа его использования
Одно из главных преимуществ Android — гибкость. Эта операционная система работает на самых разных устройствах: от недорогих телефонов до сложных моделей.
Android также получил разъем USB-C задолго до Apple, что открыло пользователям больше возможностей для подключения разных устройств.
При этом многие по-прежнему используют USB-C исключительно для зарядки, хотя смартфон способен на гораздо больше. С соответствующими аксессуарами он может заменить ноутбук в некоторых задачах, стать портативной игровой консолью или помочь вывести изображение на большой экран. Вот четыре полезных устройства, которые расширят возможности вашего Android-смартфона.
Современный Android-смартфон при подключении к монитору может превратиться в нечто вроде компьютера. Например, смартфоны Samsung поддерживают DeX — режим, выводящий на внешний экран интерфейс с окнами приложений, напоминающий рабочий стол Windows. Он не заменит полноценный компьютер во всех задачах, но подойдет для работы с текстами и презентациями.
В Android 16 Google также развивает режим рабочего стола. На совместимых смартфонах он позволяет открывать несколько приложений в отдельных окнах и переключаться между ними с помощью панели задач. Это значительно упрощает многозадачную работу и позволяет более комфортно пользоваться приложениями на большом экране.
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Чтобы организовать такое рабочее место, можно использовать USB-C-хаб. Он позволяет одновременно подключить монитор, клавиатуру, мышь и зарядное устройство. Альтернативный вариант — портативная док-станция с экраном, клавиатурой и тачпадом, которую иногда называют лапдоком. По сути это ноутбук без собственного вычислительного блока: всю работу выполняет подключенный смартфон.
Для подключения внешнего монитора понадобится переходник USB-C-HDMI, а сам телефон должен поддерживать вывод изображения через USB-C.

Внешние SSD и картридеры

Многие современные смартфоны больше не оснащаются слотом для карт памяти microSD. Однако расширить возможности хранения данных все равно можно с помощью внешнего SSD или подключаемого картридера через USB-C.
На внешний накопитель удобно переносить фотографии, видео и другие файлы, освобождая встроенную память смартфона и наоборот. Владельцы экшн-камер и профессиональных фотоаппаратов могут копировать материалы непосредственно на смартфон, не используя компьютер.
При выборе накопителя важно учитывать скорость передачи данных. Некоторые смартфоны и аксессуары поддерживают скорость до 10 Гбит/с и выше, хотя на практике обычно встречается показатель 5 Гбит/с. Для обычных файлов этого достаточно, однако при копировании десятков гигабайтов видео в разрешении 4K разница становится заметной.
Играть на смартфоне можно с помощью Bluetooth-геймпада, но контроллер, подключаемый непосредственно через USB-C и крепящийся по бокам смартфона, банально удобнее. Среди таких аксессуаров — Backbone One и Razer Kishi V3.

Телевизор в офисе или гостиной

Если вы хотите показать презентацию, просмотреть фильм или запустить игру на большом экране, Android-смартфон можно подключить к телевизору через USB-C-HDMI. Для этого требуется совместимый переходник, а сам смартфон должен поддерживать передачу видеосигнала через разъем USB-C.
Хотя в некоторых случаях можно обойтись без кабеля. Многие современные телевизоры поддерживают Google Cast, а совместимые смартфоны Samsung позволяют использовать DeX. На устройствах с поддержкой Android 16 также доступен режим рабочего стола. Проводное подключение остается полезным, когда беспроводная трансляция работает нестабильно или нужный контент удобнее воспроизводить с телефона.
По материалам:
УНІАН
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