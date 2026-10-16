0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Профессии, которые принесут больше всего денег в эпоху ИИ

Финтех и Карты
591
Добавьте Finance.ua в избранные источники Google
Профессии, которые принесут больше всего денег в эпоху ИИ
Профессии, которые принесут больше всего денег в эпоху ИИ
Искусственный интеллект стремительно трансформирует рынок труда, но совсем не так, как ожидали офисные работники. Глава Nvidia убежден, что самый большой финансовый выигрыш получат мастера физического труда.
Об этом сообщает издание Clarin.
Продвижение искусственного интеллекта держится не только на микросхемах, программных алгоритмах или разработчиках. Отрасль напрямую зависит от зданий, электростанций, силовых линий, систем охлаждения, оптоволокна и тысяч физических инженерных объектов.
Если вы электрик, сантехник или плотник, знайте: сектору понадобятся сотни тысяч работников этих ремесел, чтобы построить новые фабрики искусственного интеллекта, — прокомментировал генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг.
Под термином «фабрики» руководитель компании подразумевает масштабные центры обработки данных и сложную инфраструктуру, позволяющую обучать и поддерживать все более мощные цифровые модели. Издание The Wall Street Journal уже назвало развертывание такой инфраструктуры одной из самых больших экономических ставок в новейшей истории Соединенных Штатов Америки.

Люди с инструментами

В массовом представлении искусственный интеллект часто ассоциируется с компьютерными программами и лабораториями. Однако за цифровыми моделями стоит огромная материальная база.
Дата-центрам требуются прочные фундаменты, капитальные конструкции, километры кабелей, распределительные щиты, резервные генераторы, трубопроводы и подключения к энергосетям.
Читайте также
Именно поэтому рынок нуждается в промышленных электриках, сварщиках, операторах тяжелой техники, каменщиках, специалистах по холодильному оборудованию и техниках по обслуживанию. Издание Business Insider отмечает, что бум дата-центров уже вызвал быстрый спрос на рабочие специальности, связанные с электрическими сетями и строительными проектами.
По материалам:
Телеканал 24
Финтех
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems