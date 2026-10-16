Профессии, которые принесут больше всего денег в эпоху ИИ

Искусственный интеллект стремительно трансформирует рынок труда, но совсем не так, как ожидали офисные работники. Глава Nvidia убежден, что самый большой финансовый выигрыш получат мастера физического труда.

Об этом сообщает издание Clarin

Продвижение искусственного интеллекта держится не только на микросхемах, программных алгоритмах или разработчиках. Отрасль напрямую зависит от зданий, электростанций, силовых линий, систем охлаждения, оптоволокна и тысяч физических инженерных объектов.

Если вы электрик, сантехник или плотник, знайте: сектору понадобятся сотни тысяч работников этих ремесел, чтобы построить новые фабрики искусственного интеллекта, — прокомментировал генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг.

Под термином «фабрики» руководитель компании подразумевает масштабные центры обработки данных и сложную инфраструктуру, позволяющую обучать и поддерживать все более мощные цифровые модели. Издание The Wall Street Journal уже назвало развертывание такой инфраструктуры одной из самых больших экономических ставок в новейшей истории Соединенных Штатов Америки.

Люди с инструментами

В массовом представлении искусственный интеллект часто ассоциируется с компьютерными программами и лабораториями. Однако за цифровыми моделями стоит огромная материальная база.

Дата-центрам требуются прочные фундаменты, капитальные конструкции, километры кабелей, распределительные щиты, резервные генераторы, трубопроводы и подключения к энергосетям.

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