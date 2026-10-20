Память в этом году рекордно подорожала, но купить ее даже по нынешним ценам не так уж просто, поэтому китайские производители смартфонов стали искать необходимые компоненты на вторичном рынке.

Местные компании по переработке электронных отходов уже наладили бизнес по продаже б/у памяти для установки в новые устройства, пишет toneto

Причины

Дефицит микросхем памяти заставляет некоторых производителей смартфонов обращаться за необходимыми компонентами на вторичный рынок мобильных устройств, отмечают некоторые тайваньские источники.

По имеющимся данным, китайские производители смартфонов начали обращаться с подобными запросами на «барахолку» в Шэньчжэне, где б/у компоненты уже продаются отдельно от устройств, в которых они были изначально установлены.

В качестве доноров могут выступать и б/у iPhone, но извлеченная из них память при этом может оказаться внутри смартфонов совсем другой марки.

Развитию такого довольно специфического рынка способствует спрос и высокие цены, которые сейчас достигают $75 за одну микросхему памяти. Как отмечают тайваньские источники, б/у чипы памяти вряд ли окажутся внутри смартфонов флагманских моделей, поскольку их целевой сегмент ограничивается недорогими устройствами.

Известны примеры, когда одна из китайских компаний по переработке электронных отходов приобрела в марте текущего года около 1000 неисправных смартфонов, чтобы извлечь микросхемы памяти и другие работоспособные элементы из более чем 600 экземпляров. Приобрести неисправный смартфон в Китае можно за $15, и если извлеченный из него чип памяти можно продать по более высокой цене, такой бизнес явно приобретает смысл.

Однако такая схема заработка имеет свои ограничения.

Во-первых, не все чипы в подержанных смартфонах сохраняют свою работоспособность.

Во-вторых, их извлечение, тестирование и подготовка к повторным продажам требует времени и денег.

В третьих, у покупателя таких «микросхем с пробегом» могут возникнуть проблемы с совместимостью.