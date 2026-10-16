Гуманоидные роботы для противодействия массовым беспорядкам: что придумали в Китае

Китай разрабатывает и испытывает гуманоидных роботов, которые в будущем могут использоваться для патрулирования, охраны общественного порядка и противодействия массовым беспорядкам.
Об этом сообщает японское агентство Kyodo News.
Роботы Fuxi, созданные государственным оборонным концерном NORINCO, способны обнаруживать подозрительных людей, воспроизводить движения полицейской палки и отталкивать людей щитом.
Роботы со щитами
Гуманоидные роботы Fuxi продемонстрировали в августе 2026 года на Всемирной конференции по робототехнике в Пекине. На выставке они появились со щитами и полицейскими палками — оборудованием, используемым при операциях по обеспечению общественного порядка.
По информации Kyodo News, робот может обнаруживать подозрительных людей и выполнять движения, характерные для противодействия толпе, в частности, отталкивать людей щитом. Для обучения движения разработчики использовали данные о действиях сотрудников вооруженной полиции.
Fuxi разрабатывает NORINCO — государственная китайская оборонная корпорация. Ранее компания заявляла, что робот предназначен для разведки в различных погодных условиях, интеллектуального патрулирования и работы в опасных для человека средах.
Роботами смогут управлять дистанционно
Одна из особенностей Fuxi заключается в возможности дистанционного управления. Специальная система передает движения оператора роботу в реальном времени, что позволяет выполнять задачи на месте, не подвергая человека непосредственной опасности.
Такой подход позволяет использовать роботов там, где есть риск столкновения с агрессивными людьми или работы в опасных условиях. В то же время, публично продемонстрированные возможности не свидетельствуют о том, что Fuxi уже самостоятельно принимает решение о применении силы.
Разработка находится на стадии испытаний, а в перспективе роботов планируют привлекать к патрулированию и охране вместе с вооруженной полицией.
Таким образом Китай испытывает технологию, которую потенциально можно применять для контроля общественного порядка. Дальнейшее использование таких роботов будет зависеть от результатов испытаний, технических возможностей и решений китайских правоохранительных органов.