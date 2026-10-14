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Интеллект человека снижается: ученые объяснили, почему так

Финтех и Карты
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Интеллект человека снижается: ученые объяснили, почему так
Интеллект человека снижается: ученые объяснили, почему так
Результаты нового потрясающего исследования показывают, что лучшие времена человеческого интеллекта, возможно, уже позади.
Об этом пишет Your Tango.
Издание поделилось, что хорошая новость заключается в том, что это не ваша вина и вы не сходите с ума: сегодня все действительно становятся глупее. При этом плохая новость в том, что все действительно становятся глупее.
В статье добавляется, что есть еще одна плохая новость: это не просто одно единичное исследование, свидетельствующее о незначительном снижении интеллекта людей.
Данные, собранные газетой The Financial Times, взяты из ряда исследований, проведенных в различных учреждениях, которые анализировали целый ряд показателей интеллекта.
«Все они свидетельствуют, что главная причина, по которой сегодня все, кажется, втайне являются немного идиотами, состоит в том, что они на самом деле ими и являются», — отмечает издание.
При этом это касается как американцев, так и европейцев.
«Исследования показывают, что продолжительность концентрации внимания, способность к логическому мышлению и навыки решения проблем резко ухудшаются», — пояснило издание.
Этот спад общий и касается всех аспектов — от продолжительности концентрации внимания до навыков решения задач и математической грамотности, то есть способности работать с числами и математическими понятиями и понимать их.
Отмечается, что страдают не только «современные дети», программа ОЭСР по международной оценке компетентностей взрослых показывает снижение результатов среди всех возрастов.
Однако в некоторых случаях ситуация в США хуже, чем в остальном мире. Например, ОЭСР установила, что доля людей, которые не способны использовать математическое мышление при анализе и оценке обоснованности утверждений, включающей логические навыки, а не только арифметику, выросла на 25% во всем мире. Однако в США этот показатель составляет 35%.
Издание отметило, что пандемия стала удобной причиной снижения уровня интеллекта, особенно среди молодежи.
«Конечно, она повлекла за собой серьезные перебои в учебном процессе, а события 2020 года возымели глубокие последствия, для полного осознания которых, вероятно, понадобятся годы. Просто спросите любого учителя», — добавляется в статье.
В то же время тесты показывают, что интеллект, судя по всему, начал снижаться еще в 2012 году, а некоторые оценки свидетельствуют о том, что с тех пор до 2018 года он снизился больше, чем во время пандемии или после нее.
По материалам:
УНІАН
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