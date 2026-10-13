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Плюс для финтеха и ритейла: в НБУ рассказали, как открытый банкинг меняет платежный рынок Украины

Финтех и Карты
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Через API обеспечен доступ к 97% счетов физлиц и 71% счетов юрлиц
Через API обеспечен доступ к 97% счетов физлиц и 71% счетов юрлиц
Украинский платежный рынок стоит на пороге масштабных трансформаций. Выступая на форуме FinRetail-2026, заместитель директора Департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Ольга Василева поделилась деталями того, как Украина развивает финансовую экосистему будущего.
«Сегодня через API обеспечен доступ уже до 97% текущих счетов физических лиц. Поэтому вопрос уже давно не в том, будет ли открыт банкинг в Украине, а в том, кто первым превратит его в удобный и востребованный продукт для клиента», — подчеркнула спикер.

Фундамент заложен: инфраструктура полностью готова

По словам представительницы Нацбанка, базовый этап подготовки уже завершен. В настоящее время полностью утверждена нормативная база, которая включает 9 нормативно-правовых актов — 5 новых и 4 доработанных. Около 90% учреждений, обслуживающих счета (ASPSP), в своей работе ориентируются на спецификации OpenAPI Group.
По состоянию на август 2026 года через API обеспечен доступ к 97% счетов физлиц и 71% счетов юрлиц. В то же время, до конца года планируется окончательно утвердить статистическую отчетность для участников рынка. Кроме того, полноценный открытый банкинг является важной предпосылкой для интеграции Украины в единую зону платежей в евро SEPA.
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Первопроходцы и реальные транзакции

Процесс уже вышел из плоскости теории — открытый банкинг работает на практике, а первые операции успешно совершены.
Как подчеркнула Василева, в настоящее время НБУ авторизовал 4 банка в роли PISP/AISP:
  • ПУМБ;
  • ПриватБанк;
  • monobank (АО «Универсал Банк»);
  • УкрСиббанк.
Она добавила, что еще три банка ожидают рассмотрения заявок. Разрешение на предоставление услуг в открытом банкинге получили также два технологических оператора — UPC (Украинский процессинговый центр) и TASLink, а одна заявка находится на рассмотрении.

Законодательные изменения: больше защиты и прозрачности

Чтобы рынок работал по четким и безопасным правилам, НБУ подготовил изменения в Закон «О платежных услугах» в рамках адаптации к европейской директиве PSD2:
  • гибкость для PISP/AISP: кроме страхования появится возможность использовать финансовую гарантию в качестве защиты перед пользователями;
  • единый перечень счетов: вводятся четкие и равные правила доступа для всех учреждений;
  • прозрачные согласия: четкое разграничение видов согласия клиента позволит избежать недоразумений и спорных ситуаций;
  • усиленная защита потребителей: НБУ расширяет свои полномочия по защите прав клиентов нефинансовых платежных услуг.

Эквайринг по-новому: счет-на-счет вместо карт

Существенные изменения претерпевает и сама концепция эквайринга — фокус смещается с классических карт на платежные операции в целом. Оплата напрямую по счету через кредитные и мгновенные переводы (A2A) уже работает.
Главное преимущество A2A-платежей — отсутствие комиссии интерчейндж, что существенно снижает стоимость приемки платежей для бизнеса.
«Это открывает принципиально новые возможности, — объясняет Ольга Василева. — Для ритейла это означает единую рамку для разных способов оплаты и возможность выбирать самый выгодный канал. А для финтеха — шанс строить удобные платежные сервисы без привязки исключительно к карточной инфраструктуре».

Безопасность на первом месте: Verification of Payee

Чтобы пользователи чувствовали себя уверенно во время выполнения A2A-переводов, в Украине вводится обязательное требование верификации получателя (Verification of Payee).
Перед тем, как плательщик подтвердит операцию, система автоматически сопоставит номер счета с именем получателя:
  • при полном совпадении (Match) перевод происходит без дополнительных уведомлений;
  • в случае частичного совпадения (Almost match) система подскажет плательщику официальное имя, привязанное к счету;
  • если же данные не совпадают (No match), плательщик получит предупреждение о риске отправки денег постороннему лицу.
Эта услуга будет бесплатной для граждан и будет работать вне зависимости от канала инициирования.

Будущее уже здесь: Pay by Bank и Open Finance

По словам заместителя директора Департамента НБУ, открытый банкинг не является просто «инструментом для пересмотра баланса». Сегодня это о конкуренции с карточками, мгновенных расчетах и ​​новых удобных сервисах.
Среди ключевых трендов, которые будут определять рынок в ближайшие годы:
  • pay by Bank как полноценная и более дешевая альтернатива картам;
  • бесшовный Checkout для торговцев;
  • автоматические и регулярные платежи без лишних действий клиента;
  • переход к Open Finance, когда открытыми станут не только банковские счета, но и другие финансовые услуги.
«Что все это означает для Украины? Базовую инфраструктуру мы уже создали, нормативная база есть, продолжаем совершенствовать законодательство, но дальше все зависит от рынка — именно торговцы формируют спрос на новые способы оплаты и могут воспользоваться внедрением Pay by Bank в Украине. Пора переходить к возможности создания конкурентных продуктов и мы, как НБУ, и дальше продолжаем создавать регуляторные условия, и совместная работа участников рынка позволит превратить созданную инфраструктуру в решения, преимущества которых ощутят все — и бизнес, и потребители», — подытожила Ольга Василева.
Андрей Сурков
Андрей Сурков
Выпускающий редактор
По материалам:
Finance.ua
ФинтехНБУИнтернет-банкингБанковские счета
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