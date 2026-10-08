Стратегия 2027: финансовые лидеры обсудят план действий для украинского бизнеса

22−23 октября в Киеве состоится 24-й Ukrainian CFO Forum — главное профессиональное событие для CFO, CEO, владельцев бизнеса, инвесторов и руководителей ключевых бизнес-функций.

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В центре нынешней программы решения, которые украинским компаниям необходимо принимать уже сегодня, формируя финансовую модель и стратегию на 2027 год в условиях войны и высокой неопределенности. Двухдневная программа Форума охватит 16 часов профессионального контента: 10 сессий в формате панельных дискуссий, интервью и практических кейсов с участием более 50 спикеров от компаний-лидеров рынка.

Украинский бизнес входит в цикл планирования 2027 года без единого базового сценария. Разрушение и утрата активов, удары по энергетической и логистической инфраструктуре, высокая стоимость капитала, кадровый дефицит, регуляторные изменения и ускорения цифровой трансформации сокращают горизонт планирования и постоянно изменяют условия, в которых бизнес должен принимать решения.

Для CFO это означает одновременно обеспечивать ликвидность и непрерывность бизнеса, пересматривать финансовые модели, управлять капиталом и рисками и откладывать инвестиционные и трансформационные решения, от которых зависит будущее компании.

Именно этим вопросам посвящена программа Ukrainian CFO Forum 2026 — от финансовой модели 2027 и управления капиталом до решений после потери активов, adaptive planning, цифровой трансформации и взаимодействия CFO, CEO и владельца.

24-й Ukrainian CFO Forum соберет более 700 участников — финансовых директоров компаний-лидеров украинского рынка, CEO, владельцев бизнеса, руководителей международного бизнеса, представителей банков, инвестиционных фондов, технологических компаний и государственных институций.

Пять вопросов Ukrainian CFO Forum 2026

▪️ Финансовая модель 2027: что закладывать в бюджет, когда базового сценария нет. Сценарии, триггеры для просмотра финансовой модели, стоимость денег, доступ к капиталу и валютные правила. Форум откроет стратегический диалог Сергея Миколайчука, Первого заместителя главы НБУ, и Андрея Длигача, основателя и главы Advanter Group.

▪️ Бизнес после потери активов: восстанавливать или перестраивать модель. Повторный CAPEX, релокация, децентрализация активов, восстановление финансирования, страхование и компенсация военных рисков. Практический опыт представят Rozetka-EVO, Новая Почта, VARUS, корпорация «Биосфера» и Starlight Media.

▪️ Стратегия без определенности: какие решения CEO все равно должно принимать на годы вперед. Инвестиции, масштабирование, производство, команда и логистика в условиях постоянно меняющегося горизонта планирования. В дискуссии — Odgers Ukraine, Imperial Brands Ukraine, YASNO и BGV Group Management.

▪️ Adaptive Planning: как управлять бизнесом, если годовой бюджет перестает быть опорой. Сценарное планирование, rolling forecast, CAPEX, OPEX, ликвидность и оборотный капитал. Практические подходы представят KSE, Danone, British American Tobacco Украина, ФОКСТРОТ и Metinvest Group.

▪️ Цифровая трансформация с измеряемым бизнес-результатом. ERP, AI в финансах, SAF-T UA и качество данных через призму сроков, бюджета и финансового эффекта. В программе кейсы Farmak/Business Evolution, MTI, «Автомагистраль-Юг"/SMART business, ALVIVA GROUP/ABM Cloud, D. TRADING/IT-Enterprise и EBS. В частности, Innoware и British American Tobacco Украина представят практический кейс перехода от 1С к новому решению для кадрового учета и расчета зарплаты без остановки критических финансовых процессов.

Отдельные практические блоки Форума будут посвящены управлению капиталом и ликвидностью, поиску "скрытой EBITDA" без нового CAPEX, человеческому капиталу, финансовому мониторингу и взаимодействию CFO с CEO и владельцем.

«2027 год для CFO начинается уже сейчас. Бизнес не может ждать, пока появится определенность: уже сегодня нужно решать, восстанавливать ли актив, перестраивать ли модель, инвестировать CAPEX или защищать ликвидность, где привлекать капитал и какие сценарии закладывать в бюджет. Именно поэтому в этом году мы строим программу форума вокруг конкретных решений и кейсов компаний, которые уже проходят через эти дилеммы», — Игорь Соловых, CEO FAService и организатор Ukrainian CFO Forum.

В программе Ukrainian CFO Forum 2026 — CFO и CEO компаний-лидеров рынка, представители НБУ и ведущие эксперты крупнейших украинских и международных компаний. Участники получают до 16 CPD-юнитов ACCA за участие в Форуме.

Партнеры события: Банк «Пивденный», Odgers Ukraine, ПУМБ, Innoware, Done, SMART business, EBS, Business Evolution, Payoneer, IT-Enterprise, Advance Finance Alliance, Вчасно, ABM Cloud, ACCA, Silpo Voyage Pro, Bayadera Group, CFO Club, CEO Club, Board. Главный медиапартнер: Starlight Media.

Ukrainian CFO Forum 2026 | 22−23 октября | Киев + онлайн До 16 октября для читателей Finance.ua действует специальное предложение: -15% на участие по промокоду BraveFinance