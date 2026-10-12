Pay by Bank против карт: почему низкая стоимость платежей для ритейла не гарантируют успеха технологии

Действительно ли на рынке платежей происходит обострение конкуренции между классическим карточным эквайрингом и прямым переводом со счета на счет (Pay by Bank / Account-to-Account)? И можно ли переход оффлайн-ритейла на альтернативные методы оплаты называть быстрым и безболезненным?
Ответы на эти вопросы искали эксперты рынка во время дискуссии «Карта или Pay by Bank: станет ли оплата дешевле для ритейла», которая состоялась в рамках конференции FinRetail-2026.
Началась дискуссия с того, что Александр Карпов, директор Ассоциации ЕМА и учредитель Open API Group, опираясь на анализ 11 национальных систем в 10 странах мира (включая Нидерланды, Швецию, Польшу, Португалию, Испанию, Италию, Грецию, Великобританию, Индию и Бразилию) обозначил ключевые барьеры для развития Pay by Bank на физических кассах.
По его словам и согласно данным аналитиков ЕМА, один и тот же метод оплаты — перевод со счета на счет (A2A) — демонстрирует совершенно противоположные результаты в зависимости от среды:
- в e-commerce доля онлайн-покупок, оплаченных прямо со счета, составляет от 2% до 72% (в зависимости от рынка);
- на физических кассах этот показатель остается мизерным — всего от 0 до 4% (к тому же 4% достигает только один рынок из восьми исследуемых).
Статистика европейских систем A2A-платежей на кассе (за последний доступный год):
- BLIK (Польша): ~4%;
- Swish (Швеция): 1,9% (причем доля снижается: в 2023 году она составила 3,4%);
- IRIS (Греция): всего 0,03%.
«Выиграют там, где карта работала плохо или не работала вовсе. Работают там, где карта уже работает хорошо», — отмечает Карпов.
Он также обратил внимание на то, что в европейских системах A2A-платежей отсутствуют базовые функции, к которым привык как бизнес, так и потребитель. Ибо есть:
- конструктивные ограничения прямых переводов: отсутствие механизмов резервирования суммы (необходимо для гостиниц и АЗС), списание меньшей суммы (весовой товар или замена в корзине), регулярные платежи и работы терминала без связи (офлайн-режим);
- пробелы в правилах схем: отсутствие четких процедур обжалования операций (chargeback), частичного возврата средств и расчетов между компаниями (B2B).
«Вопрос не в том, дешевле ли платеж ли со счета, а в том, какую часть своих чеков вы можете провести по нему сегодня», — отмечают в ЕМА.
При этом снижение стоимости платежей может стать главным преимуществом Pay by Bank для торговцев, однако самой дешевизны недостаточно, чтобы технология обрела популярность.
«Для масштабирования нужны удобный платежный сценарий, высокая конверсия и инфраструктура, которая обеспечит скорость и надежность переводов», — отметил CBDO PSP Platon Гела Слюсарчук.
По его словам, на украинском рынке сложилась практика, при которой торговцам предлагают единый тариф за обработку платежей, в то время как фактическая себестоимость сделки состоит из нескольких компонентов.
«Мы приходим и говорим: вам это обойдется в 1,3% или 1,5% - и все. Никаких дополнительных кастов, на самом деле, особенно ритейла или даже обычном e-commerce, продать невозможно», — объяснил он.
Как отметил Слюсарчук, торговцы сравнивают прежде всего конечные тарифы разных провайдеров, поэтому детальная структура расходов часто остается без их внимания. В то же время для платежных компаний эти составляющие оказывают непосредственное влияние на себестоимость обслуживания.
Почему перевод со счета на счет пока проигрывает карте?
Слюсарчук считает, что карточный checkout работает достаточно стабильно, особенно с использованием современных платежных технологий. Проблемы могут возникать на стороне банка-эмитента, однако, в целом, они не определяют ситуацию на рынке.
В свою очередь, по его словам, у модели Account-to-Account (A2A), в частности, в переводах IBAN-to-IBAN, есть существенные ограничения. Речь идет об отсутствии или недостаточном развитии механизмов возврата платежей, сохранении токенов счетов и предполагаемой скорости переводов.
«Главная проблема — не сам checkout, а возможности, которые сейчас есть у этой технологии», — подчеркнул Слюсарчук.
По его словам, при тестировании IBAN-to-IBAN через QR-код НБУ команда Platon уже сталкивается с тем, что не все банки реализовали необходимую функциональность.
Кроме того, скорость зачисления денег может отличаться в зависимости от банка, что создает пользовательскую неопределенность.
Почему более дешевой комиссии недостаточно?
По мнению представителя Platon, Pay by Bank сможет конкурировать с картами, если предложите торговцам более низкую стоимость сделки, но одновременно обеспечите широкое покрытие, высокую конверсию и удобство для плательщиков.
Последний фактор особенно важен: если оплата картой или через Apple Pay происходит быстро и не требует дополнительных действий, потребителю сложно объяснить преимущества перевода по IBAN. К тому же, отдельные банки могут устанавливать комиссии за такие операции.
«Мне как плательщику непонятно, зачем мне заниматься этим IBAN-to-IBAN, если я просто нажал Apple Pay или просто приложил телефон — и на этом все закончилось», — заметил Слюсарчук.
Он также обратил внимание на экономическую составляющую: развитие Pay by Bank требует инвестиций в технологическую инфраструктуру и дополнительные функции. В то же время, торговцы ожидают более низких тарифов, а участники рынка должны сохранять экономическую целесообразность таких операций.
По мнению Слюсарчука, для масштабирования технологии понадобятся общие инвестиции многих участников рынка или государственная поддержка. Без этого Pay by Bank будет сложно одновременно обеспечить удобство для клиентов, необходимую функциональность и цену, конкурентную с карточными платежами.