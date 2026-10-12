Pay by Bank против карт: почему низкая стоимость платежей для ритейла не гарантируют успеха технологии

Действительно ли на рынке платежей происходит обострение конкуренции между классическим карточным эквайрингом и прямым переводом со счета на счет (Pay by Bank / Account-to-Account)? И можно ли переход оффлайн-ритейла на альтернативные методы оплаты называть быстрым и безболезненным?

Ответы на эти вопросы искали эксперты рынка во время дискуссии «Карта или Pay by Bank: станет ли оплата дешевле для ритейла», которая состоялась в рамках конференции FinRetail-2026

Началась дискуссия с того, что Александр Карпов, директор Ассоциации ЕМА и учредитель Open API Group, опираясь на анализ 11 национальных систем в 10 странах мира (включая Нидерланды, Швецию, Польшу, Португалию, Испанию, Италию, Грецию, Великобританию, Индию и Бразилию) обозначил ключевые барьеры для развития Pay by Bank на физических кассах.

По его словам и согласно данным аналитиков ЕМА, один и тот же метод оплаты — перевод со счета на счет (A2A) — демонстрирует совершенно противоположные результаты в зависимости от среды:

в e-commerce доля онлайн-покупок, оплаченных прямо со счета, составляет от 2% до 72% (в зависимости от рынка);

на физических кассах этот показатель остается мизерным — всего от 0 до 4% (к тому же 4% достигает только один рынок из восьми исследуемых).

Статистика европейских систем A2A-платежей на кассе (за последний доступный год):

BLIK (Польша): ~4%;

Swish (Швеция): 1,9% (причем доля снижается: в 2023 году она составила 3,4%);

IRIS (Греция): всего 0,03%.

«Выиграют там, где карта работала плохо или не работала вовсе. Работают там, где карта уже работает хорошо», — отмечает Карпов.

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Он также обратил внимание на то, что в европейских системах A2A-платежей отсутствуют базовые функции, к которым привык как бизнес, так и потребитель. Ибо есть:

конструктивные ограничения прямых переводов: отсутствие механизмов резервирования суммы (необходимо для гостиниц и АЗС), списание меньшей суммы (весовой товар или замена в корзине), регулярные платежи и работы терминала без связи (офлайн-режим);

пробелы в правилах схем: отсутствие четких процедур обжалования операций (chargeback), частичного возврата средств и расчетов между компаниями (B2B).

«Вопрос не в том, дешевле ли платеж ли со счета, а в том, какую часть своих чеков вы можете провести по нему сегодня», — отмечают в ЕМА.

При этом снижение стоимости платежей может стать главным преимуществом Pay by Bank для торговцев, однако самой дешевизны недостаточно, чтобы технология обрела популярность.

«Для масштабирования нужны удобный платежный сценарий, высокая конверсия и инфраструктура, которая обеспечит скорость и надежность переводов», — отметил CBDO PSP Platon Гела Слюсарчук.

По его словам, на украинском рынке сложилась практика, при которой торговцам предлагают единый тариф за обработку платежей, в то время как фактическая себестоимость сделки состоит из нескольких компонентов.

«Мы приходим и говорим: вам это обойдется в 1,3% или 1,5% - и все. Никаких дополнительных кастов, на самом деле, особенно ритейла или даже обычном e-commerce, продать невозможно», — объяснил он.

Как отметил Слюсарчук, торговцы сравнивают прежде всего конечные тарифы разных провайдеров, поэтому детальная структура расходов часто остается без их внимания. В то же время для платежных компаний эти составляющие оказывают непосредственное влияние на себестоимость обслуживания.

Почему перевод со счета на счет пока проигрывает карте?

Слюсарчук считает, что карточный checkout работает достаточно стабильно, особенно с использованием современных платежных технологий. Проблемы могут возникать на стороне банка-эмитента, однако, в целом, они не определяют ситуацию на рынке.

В свою очередь, по его словам, у модели Account-to-Account (A2A), в частности, в переводах IBAN-to-IBAN, есть существенные ограничения. Речь идет об отсутствии или недостаточном развитии механизмов возврата платежей, сохранении токенов счетов и предполагаемой скорости переводов.

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«Главная проблема — не сам checkout, а возможности, которые сейчас есть у этой технологии», — подчеркнул Слюсарчук.

По его словам, при тестировании IBAN-to-IBAN через QR-код НБУ команда Platon уже сталкивается с тем, что не все банки реализовали необходимую функциональность.

Кроме того, скорость зачисления денег может отличаться в зависимости от банка, что создает пользовательскую неопределенность.

Почему более дешевой комиссии недостаточно?

По мнению представителя Platon, Pay by Bank сможет конкурировать с картами, если предложите торговцам более низкую стоимость сделки, но одновременно обеспечите широкое покрытие, высокую конверсию и удобство для плательщиков.

Последний фактор особенно важен: если оплата картой или через Apple Pay происходит быстро и не требует дополнительных действий, потребителю сложно объяснить преимущества перевода по IBAN. К тому же, отдельные банки могут устанавливать комиссии за такие операции.

«Мне как плательщику непонятно, зачем мне заниматься этим IBAN-to-IBAN, если я просто нажал Apple Pay или просто приложил телефон — и на этом все закончилось», — заметил Слюсарчук.

Он также обратил внимание на экономическую составляющую: развитие Pay by Bank требует инвестиций в технологическую инфраструктуру и дополнительные функции. В то же время, торговцы ожидают более низких тарифов, а участники рынка должны сохранять экономическую целесообразность таких операций.