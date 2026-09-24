Сможет ли искусственный интеллект заменить платежные сервисы

Искусственный интеллект постепенно переходит от простых рекомендаций к выполнению конкретных действий — в том числе поиск товаров, формирование заказов и даже инициирование покупок. Это меняет привычный путь от выбора товара к оплате и задает вопрос, какой будет роль платежной инфраструктуры в эпоху ИИ-агентов.

Эксперты платежной платформы WayForPay провели исследования и проанализировали развитие агентной коммерции, роль платежных сервисов и потенциальные изменения для бизнеса.

От совета до покупки

Еще до недавнего времени ИИ в онлайн-шоппинге преимущественно помогал сравнивать товары, находить нужные предложения или советовать подарки. Следующим этапом стали так называемые ИИ-агенты, которые могут выполнять действия вместо пользователя: сформировать корзину, передать заказ и инициировать оплату по предварительно определенным правилам.

Такой подход называют агентной коммерцией (agentic commerce). Уровень самостоятельности агента при этом может отличаться. В одном случае он готовит покупку и ждет подтверждения человека, в другом — может действовать автоматически в пределах заранее установленных условий. К примеру, приобрести билет, как только он станет доступным, но не превысить определенную сумму.

Это уже выходит за пределы экспериментов. В июле 2026 года Visa сообщила о реальных покупках, которые совершали ИИ-агенты в Европе. В рамках программы с участием более 30 эмитентов агенты могли просматривать товары, выбирать позиции и инициировать покупки в магазинах-участниках. Операции производились по разрешению клиентов.

Для бизнеса это означает потенциальное изменение сценария покупки: человек может начинать его не на сайте магазина, а непосредственно в диалоге с ИИ-помощником.

Масштаб растет, но цифры требуют объяснения

Интерес к использованию ИИ для поиска товаров также заметно увеличивается. По данным Adobe, в ноябре-декабре 2025 г. переходы с генеративного ИИ на американские торговые сайты выросли на 693,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

В то же время Adobe отмечает, что база такого трафика пока остается относительно небольшой. Кроме того, переход с чат-бота на сайт еще не означает, что покупку совершил сам ИИ: пользователь мог получить рекомендацию, перейти по ссылке и самостоятельно оплатить товар.

В то же время McKinsey оценивает потенциальный глобальный объем продаж товаров с участием ИИ-агентов в $3−5 трлн до 2030 года. Это прогнозируемый потенциал, а не уже имеющийся объем рынка, причем оценка не включает услуги и сегмент B2B.

Для продавцов это означает необходимость отслеживать, откуда приходят клиенты, как они оформляют заказ и завершают ли оплату. В таком сценарии платежная система становится частью цепочки, которая должна подтвердить фактический результат транзакции.

Что делает ИИ, а что — платежный сервис

Фраза «ИИ оплатила покупку» на практике может означать несколько различных процессов. Агент определяет потребность пользователя, подбирает товар и обращается к доступным ему инструментам. Далее платежная инфраструктура обрабатывает операцию и передает информацию о результате.

Поэтому развитие агентной коммерции не обязательно означает пропажу платежных сервисов. Меняется, прежде всего, способ взаимодействия человека с ними: часть действий, которые сейчас выполняет сам покупатель, может взять на себя ИИ.

Главный вопрос — кто разрешил потратить деньги

Автоматизация покупок в то же время создает новые вопросы контроля за расходами. Ошибка ИИ-рекомендации и ошибочное списание денег имеют разные последствия, поэтому для агентных покупок важно определять пределы полномочий.

В частности, нужно установить:

какие товары и у каких продавцов агент может покупать;

какую максимальную сумму разрешено тратить;

в каких вариантах требуется дополнительное доказательство человека;

как пользователь может проверить действия агента и обжаловать ошибочную операцию.

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Эти вопросы учитывается, в частности, Agent Payments Protocol (AP2) от Google. Протокол предусматривает использование криптографически подписанных поручений, фиксирующих намерение пользователя и согласованные условия покупки. К сотрудничеству вокруг протокола к моменту его анонса присоединились более 60 организаций.

Как отметил директор по продуктам и стратегии Visa Джек Форестелл: «Доверие и безопасность — это инфраструктура, благодаря которой работает вся система».

Могут ли агенты обойти привычные платежные сервисы

Отдельные сценарии предусматривают использование альтернативной платежной инфраструктуры. Например, протокол x402, представленный Coinbase, позволяет программам оплачивать доступ к данным, API и цифровым ресурсам с помощью стейблкоинов через веб-запросы. Это может быть актуально для ситуаций, когда ИИ агенту нужно самостоятельно приобрести небольшой объем вычислений, доступ к данным или цифровой ресурс.

В то же время, даже при таком сценарии нужны механизмы хранения денежных средств, их перевода и проверки транзакции. То есть меняться могут технологии и участники платежного процесса, но потребность в проведении и подтверждении расчетов сохраняется.

Что это значит для бизнеса уже сейчас

Как отмечают исследователи, полностью автономные покупки только один из возможных сценариев. На практике бизнес может начать с более простой модели: ИИ консультирует клиента и помогает выбрать товар, система магазина проверяет его наличие и формирует счет, после чего покупатель подтверждает и оплачивает заказ.

В более автоматизированной модели часть этих действий сможет выполнять сам агент — в пределах разрешений, заранее установленных пользователем.