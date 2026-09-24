0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Сможет ли искусственный интеллект заменить платежные сервисы

Финтех и Карты
37
Добавьте Finance.ua в избранные источники Google
ИИ-агент делает покупки
ИИ-агент делает покупки
Искусственный интеллект постепенно переходит от простых рекомендаций к выполнению конкретных действий — в том числе поиск товаров, формирование заказов и даже инициирование покупок. Это меняет привычный путь от выбора товара к оплате и задает вопрос, какой будет роль платежной инфраструктуры в эпоху ИИ-агентов.
Эксперты платежной платформы WayForPay провели исследования и проанализировали развитие агентной коммерции, роль платежных сервисов и потенциальные изменения для бизнеса.

От совета до покупки

Еще до недавнего времени ИИ в онлайн-шоппинге преимущественно помогал сравнивать товары, находить нужные предложения или советовать подарки. Следующим этапом стали так называемые ИИ-агенты, которые могут выполнять действия вместо пользователя: сформировать корзину, передать заказ и инициировать оплату по предварительно определенным правилам.
Такой подход называют агентной коммерцией (agentic commerce). Уровень самостоятельности агента при этом может отличаться. В одном случае он готовит покупку и ждет подтверждения человека, в другом — может действовать автоматически в пределах заранее установленных условий. К примеру, приобрести билет, как только он станет доступным, но не превысить определенную сумму.
Это уже выходит за пределы экспериментов. В июле 2026 года Visa сообщила о реальных покупках, которые совершали ИИ-агенты в Европе. В рамках программы с участием более 30 эмитентов агенты могли просматривать товары, выбирать позиции и инициировать покупки в магазинах-участниках. Операции производились по разрешению клиентов.
Для бизнеса это означает потенциальное изменение сценария покупки: человек может начинать его не на сайте магазина, а непосредственно в диалоге с ИИ-помощником.

Масштаб растет, но цифры требуют объяснения

Интерес к использованию ИИ для поиска товаров также заметно увеличивается. По данным Adobe, в ноябре-декабре 2025 г. переходы с генеративного ИИ на американские торговые сайты выросли на 693,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
В то же время Adobe отмечает, что база такого трафика пока остается относительно небольшой. Кроме того, переход с чат-бота на сайт еще не означает, что покупку совершил сам ИИ: пользователь мог получить рекомендацию, перейти по ссылке и самостоятельно оплатить товар.
В то же время McKinsey оценивает потенциальный глобальный объем продаж товаров с участием ИИ-агентов в $3−5 трлн до 2030 года. Это прогнозируемый потенциал, а не уже имеющийся объем рынка, причем оценка не включает услуги и сегмент B2B.
Для продавцов это означает необходимость отслеживать, откуда приходят клиенты, как они оформляют заказ и завершают ли оплату. В таком сценарии платежная система становится частью цепочки, которая должна подтвердить фактический результат транзакции.

Что делает ИИ, а что — платежный сервис

Фраза «ИИ оплатила покупку» на практике может означать несколько различных процессов. Агент определяет потребность пользователя, подбирает товар и обращается к доступным ему инструментам. Далее платежная инфраструктура обрабатывает операцию и передает информацию о результате.
Сможет ли искусственный интеллект заменить платежные сервисы
Поэтому развитие агентной коммерции не обязательно означает пропажу платежных сервисов. Меняется, прежде всего, способ взаимодействия человека с ними: часть действий, которые сейчас выполняет сам покупатель, может взять на себя ИИ.

Главный вопрос — кто разрешил потратить деньги

Автоматизация покупок в то же время создает новые вопросы контроля за расходами. Ошибка ИИ-рекомендации и ошибочное списание денег имеют разные последствия, поэтому для агентных покупок важно определять пределы полномочий.
В частности, нужно установить:
  • какие товары и у каких продавцов агент может покупать;
  • какую максимальную сумму разрешено тратить;
  • в каких вариантах требуется дополнительное доказательство человека;
  • как пользователь может проверить действия агента и обжаловать ошибочную операцию.
Читайте также
Эти вопросы учитывается, в частности, Agent Payments Protocol (AP2) от Google. Протокол предусматривает использование криптографически подписанных поручений, фиксирующих намерение пользователя и согласованные условия покупки. К сотрудничеству вокруг протокола к моменту его анонса присоединились более 60 организаций.
Как отметил директор по продуктам и стратегии Visa Джек Форестелл: «Доверие и безопасность — это инфраструктура, благодаря которой работает вся система».

Могут ли агенты обойти привычные платежные сервисы

Отдельные сценарии предусматривают использование альтернативной платежной инфраструктуры. Например, протокол x402, представленный Coinbase, позволяет программам оплачивать доступ к данным, API и цифровым ресурсам с помощью стейблкоинов через веб-запросы. Это может быть актуально для ситуаций, когда ИИ агенту нужно самостоятельно приобрести небольшой объем вычислений, доступ к данным или цифровой ресурс.
Место для вашей рекламы
В то же время, даже при таком сценарии нужны механизмы хранения денежных средств, их перевода и проверки транзакции. То есть меняться могут технологии и участники платежного процесса, но потребность в проведении и подтверждении расчетов сохраняется.

Что это значит для бизнеса уже сейчас

Как отмечают исследователи, полностью автономные покупки только один из возможных сценариев. На практике бизнес может начать с более простой модели: ИИ консультирует клиента и помогает выбрать товар, система магазина проверяет его наличие и формирует счет, после чего покупатель подтверждает и оплачивает заказ.
В более автоматизированной модели часть этих действий сможет выполнять сам агент — в пределах разрешений, заранее установленных пользователем.
Таким образом, ИИ постепенно сокращает путь от запроса к покупке, но не отменяет потребность в платежной инфраструктуре. Для бизнеса ключевым будет оставаться контроль операций, безопасность, подтверждение платежей и возможность отслеживать результат каждой транзакции.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ИИТехнологииФинтех
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems