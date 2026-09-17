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Испания показала свою первую крылатую ракету

Финтех и Карты
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Испания показала свою первую крылатую ракету
Испания показала свою первую крылатую ракету
Компания Indra впервые показала первую полностью испанскую крылатую ракету Squall на выставке UNVEX в Мурсии. Оружие предназначено для ударов на дальности более 300 км по командным пунктам, средствам ПВО и военной инфраструктуре.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Army Recognition.
16 сентября 2026 г. компания Indra представила ракету Squall на выставке UNVEX в Сан-Хавьере (Мурсия). Разработку ведет подразделение Indra Weapons & Ammunition, а производство планируют развернуть в Испании с участием других промышленных партнеров.
Squall станет первой полностью испанской крылатой ракетой наземного и морского базирования — в отличие от Taurus KEPD 350, которые Испания уже имеет на вооружении. Это немецко-шведская технология, хотя испанская промышленность и участвовала в производстве отдельных компонентов и интеграции.
Заявленная дальность Squall превышает 300 км, а ракета ориентирована на низковысотный полет и навигацию, устойчивую к подавлению и замене сигналов GNSS. Indra заявляет о нескольких методах наведения и навигации для противодействия глушению и РЭБ, но не раскрывает конкретных сенсоров.
Компания также не публиковала скорость, габариты, стартовую массу, тип двигателя, массу боевой части или высоту крейсерского полета ракеты.
По замыслу Indra, главное преимущество Squall — не самая дальность, а невысокая стоимость, которая должна позволить закупку большого количества ракет для одновременных массированных ударов.
Squall также получит гибкость запуска — из рамп, контейнеров, тактических машин и кораблей, что позволяет наземным подразделениям рассредоточиваться, получать координаты цели, осуществлять пуск и изменять позицию без привлечения авиации, в отличие от применения Taurus, нуждающегося в самолете EF-18.
Indra не назвала целевую стоимость единицы Squall, хотя именно эта цифра вместе с темпами производства будет определять, станет ли ракета действительно массовым оружием насыщения, останется ли ограниченным по количеству средством.
По материалам:
РБК-Україна
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