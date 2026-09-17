Гривневые счета небанковских платежных учреждений: какие валютные операции разрешил НБУ Сегодня 10:04 — Валюта НБУ разрешил новые валютные операции по гривневым счетам

Национальный банк Украины расширил перечень валютных операций, которые можно осуществлять по платежным счетам в гривне пользователей небанковских поставщиков платежных услуг (НППУ).

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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Какие операции разрешил Национальный банк

НБУ разрешил осуществлять по гривневым платежным счетам пользователей НППУ следующие операции:

1. Оплата товаров и услуг за границей.

Физические лица-резиденты и нерезиденты могут рассчитываться за товары, работы и услуги вне Украины с помощью личных электронных платежных средств, выпущенных к их платежных счетов. Месячный лимит на такие операции составляет 200 000 грн в эквиваленте на календарный месяц.

2. Зачисление гривны по переводам из-за границы.

На платежные счета физических лиц-резидентов и нерезидентов, пользующихся услугами НППУ, разрешили зачислять гривну по переводам, инициированным за пределами Украины в иностранной валюте. Перед зачислением средства должны быть конвертированы в соответствии с требованиями валютного законодательства.

Речь идет о переводах, осуществляемых с использованием международных карточных платежных систем, а также прямые переводы со счетов, открытых за пределами Украины, например через систему SWIFT.

3. Зачисление средств на товары, работы и услуги в Украине.

На гривневые платежные счета украинских субъектов разрешили зачислять средства за проданные ими товары, работы и услуги в Украине:

от физических лиц-нерезидентов, оплачивающих приобретенные в Украине товары, работы и услуги с помощью карт и прямых переводов со счета на счет в пределах Украины;

от физических лиц-резидентов и нерезидентов, осуществляющих расчеты из-за границ Украины с помощью карт, выпущенных к зарубежным счетам.

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С целью обеспечения реализации мер для субъектов платежного рынка по либерализации валютных операций по платежным счетам в национальной валюте внесены коррелирующие изменения в ряд нормативно-правовых актов Национального банка.

Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на Сбербанк писал , что банк может обратить внимание на характер операций и резкие изменения в финансовом поведении. То есть, даже перевод на 5000 грн может привлечь внимание, если он существенно отличается от обычных операций клиента. Например, если человек в течение трех лет получал на картку только зарплату 9 тыс. грн, а затем внезапно начал получать дополнительные переводы.