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Гривневые счета небанковских платежных учреждений: какие валютные операции разрешил НБУ

Валюта
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НБУ разрешил новые валютные операции по гривневым счетам
НБУ разрешил новые валютные операции по гривневым счетам
Национальный банк Украины расширил перечень валютных операций, которые можно осуществлять по платежным счетам в гривне пользователей небанковских поставщиков платежных услуг (НППУ).
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Какие операции разрешил Национальный банк

НБУ разрешил осуществлять по гривневым платежным счетам пользователей НППУ следующие операции:
1. Оплата товаров и услуг за границей.
Физические лица-резиденты и нерезиденты могут рассчитываться за товары, работы и услуги вне Украины с помощью личных электронных платежных средств, выпущенных к их платежных счетов. Месячный лимит на такие операции составляет 200 000 грн в эквиваленте на календарный месяц.
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2. Зачисление гривны по переводам из-за границы.
На платежные счета физических лиц-резидентов и нерезидентов, пользующихся услугами НППУ, разрешили зачислять гривну по переводам, инициированным за пределами Украины в иностранной валюте. Перед зачислением средства должны быть конвертированы в соответствии с требованиями валютного законодательства.
Речь идет о переводах, осуществляемых с использованием международных карточных платежных систем, а также прямые переводы со счетов, открытых за пределами Украины, например через систему SWIFT.
3. Зачисление средств на товары, работы и услуги в Украине.
На гривневые платежные счета украинских субъектов разрешили зачислять средства за проданные ими товары, работы и услуги в Украине:
  • от физических лиц-нерезидентов, оплачивающих приобретенные в Украине товары, работы и услуги с помощью карт и прямых переводов со счета на счет в пределах Украины;
  • от физических лиц-резидентов и нерезидентов, осуществляющих расчеты из-за границ Украины с помощью карт, выпущенных к зарубежным счетам.
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С целью обеспечения реализации мер для субъектов платежного рынка по либерализации валютных операций по платежным счетам в национальной валюте внесены коррелирующие изменения в ряд нормативно-правовых актов Национального банка.
Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на Сбербанк писал, что банк может обратить внимание на характер операций и резкие изменения в финансовом поведении. То есть, даже перевод на 5000 грн может привлечь внимание, если он существенно отличается от обычных операций клиента. Например, если человек в течение трех лет получал на картку только зарплату 9 тыс. грн, а затем внезапно начал получать дополнительные переводы.
Ранее мы также рассказывали, что при переводе денег не следует оставлять поле «Назначение платежа» пустым. Что именно писать в назначении перевода с карты во избежание подозрений банку, читайте здесь.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Платежные картыБанковские счетаНБУВалютаПеревод средств
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