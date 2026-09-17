Гривневые счета небанковских платежных учреждений: какие валютные операции разрешил НБУ

НБУ разрешил осуществлять по гривневым платежным счетам пользователей НППУ следующие операции:
1. Оплата товаров и услуг за границей.
Физические лица-резиденты и нерезиденты могут рассчитываться за товары, работы и услуги вне Украины с помощью личных электронных платежных средств, выпущенных к их платежных счетов. Месячный лимит на такие операции составляет 200 000 грн в эквиваленте на календарный месяц.
На платежные счета физических лиц-резидентов и нерезидентов, пользующихся услугами НППУ, разрешили зачислять гривну по переводам, инициированным за пределами Украины в иностранной валюте. Перед зачислением средства должны быть конвертированы в соответствии с требованиями валютного законодательства.
Речь идет о переводах, осуществляемых с использованием международных карточных платежных систем, а также прямые переводы со счетов, открытых за пределами Украины, например через систему SWIFT.
3. Зачисление средств на товары, работы и услуги в Украине.
На гривневые платежные счета украинских субъектов разрешили зачислять средства за проданные ими товары, работы и услуги в Украине:
от физических лиц-нерезидентов, оплачивающих приобретенные в Украине товары, работы и услуги с помощью карт и прямых переводов со счета на счет в пределах Украины;
от физических лиц-резидентов и нерезидентов, осуществляющих расчеты из-за границ Украины с помощью карт, выпущенных к зарубежным счетам.
С целью обеспечения реализации мер для субъектов платежного рынка по либерализации валютных операций по платежным счетам в национальной валюте внесены коррелирующие изменения в ряд нормативно-правовых актов Национального банка.
Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на Сбербанк писал, что банк может обратить внимание на характер операций и резкие изменения в финансовом поведении. То есть, даже перевод на 5000 грн может привлечь внимание, если он существенно отличается от обычных операций клиента. Например, если человек в течение трех лет получал на картку только зарплату 9 тыс. грн, а затем внезапно начал получать дополнительные переводы.
Ранее мы также рассказывали, что при переводе денег не следует оставлять поле «Назначение платежа» пустым. Что именно писать в назначении перевода с карты во избежание подозрений банку, читайте здесь.