Чего ожидать от курса на этой неделе — мнение банкира Сегодня 12:03 — Валюта Доллар США

На официальном рынке гривна в течение недели 7−11 сентября оставалась относительно стабильной.

После укрепления до 44,47 грн/$8−9 сентября курс 10 сентября поднялся до 44,65 грн/$, но уже на следующий день вернулся до 44,55 грн/$. То есть, несмотря на внутринедельные колебания, общее изменение курса было минимальным — всего лишь около 0,02%. Это свидетельствует о сохранении относительно сбалансированной ситуации на валютном рынке: спрос и предложение меняются, но пока не формируют стойкого однонаправленного давления на гривну.

Об этом Finance.ua рассказала член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько.

Официальный и наличный курс

Курс Национального банка был следующий:

7 сентября — 44,5616 грн/$;

8 сентября — 44,4654 грн/$;

9 сентября — 44,4694 грн/$;

10 сентября — 44,6462 грн/$;

11 сентября — 44,5526 грн/$.

Наличный валютный рынок на прошлой неделе оставался относительно стабильным, без резких курсовых движений. Стартовав в понедельник в диапазоне 44,27−44,89 грн/$, во вторник котировки почти не изменились — 44,29−44,82 грн/$. В среду доллар несколько подорожал до 44,36−44,89 грн/$, после чего в четверг и пятницу курс постепенно сместился вниз — до 44,31−44,81 грн/$ в конце недели. Таким образом, неделя прошла в довольно узком коридоре о боковой динамике наличного рынка, говорит банкир.

Курс на межбанке

Межбанковский валютный рынок в течение 7−11 сентября демонстрировал разнонаправленную динамику без формирования четкого тренда. В понедельник доллар торговался в пределах 44,35−44,56 грн/$, причем к завершению сессии котировки снизились с максимальной отметки дня до минимальной. Во вторник рынок, напротив, сместился вверх: после старта на уровне 44,50 грн/$ торги завершились на 44,57 грн/$. В среду восходящее движение продолжилось — котировки поднялись с 44,57 до 44,65 грн/$, после чего в четверг произошла заметная коррекция: курс снизился с 44,65 до 44,43 грн/$. В пятницу рынок оставался относительно стабильным — доллар завершил торги на уровне 44,48 грн/$. В итоге недели межбанк остался вблизи уровней предыдущей недели, фактическая динамика оставалась в достаточно узком диапазоне — около 44,4−44,7 грн/$, что указывает на относительно спокойный характер торгов.

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НБУ на прошедшей неделе несколько уменьшил присутствие на валютном рынке: объем продаж валюты сократился на 10% — до $1,195 млрд по сравнению с $1,329 млрд неделей ранее. Несмотря на снижение, объем интервенций остается высоким и превышает $1 млрд уже девятую неделю подряд. Это свидетельствует о сохранении значительного спроса на валюту и активной роли НБУ в его балансировании.

Прогноз на неделю

На этой неделе — 14−18 сентября — валютный рынок в Украине, вероятно, будет оставаться под влиянием двух групп факторов — внутреннего баланса спроса и предложения валюты и глобальных решений центральных банков.

По словам Золотько, важным фактором для валютного рынка на этой неделе станет заседание ФРС США. Решение о процентной ставке планируется к объявлению 16 сентября. А неопределенность в ожидании решения может усугубить колебания доллара на мировых рынках. Для украинского валютного рынка это важно, прежде всего, из-за курса доллара к евро и общего поведения американской валюты на мировом рынке.

Если ФРС продемонстрирует более жесткий подход к монетарной политике, доллар может получить дополнительную поддержку глобально, что будет создавать и давление на гривну.

Если же американский регулятор сохранит ставку и даст более мягкие сигналы по поводу дальнейшей политики, этот фактор, наоборот, может ослабить давление на гривну.

Дополнительного внимания будет заслуживать решение ЕЦБ, уже принятое на прошлой неделе. Европейский регулятор повысил три ключевые ставки из-за усиления инфляционных рисков и удорожания энергоносителей на фоне геополитической ситуации.

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В то же время, главным стабилизатором гривны будет оставаться внутренняя ситуация. НБУ будет продолжать сглаживать чрезмерные колебания на валютном рынке, обеспечивая требуемый объем предложения доллара. В таких условиях даже усиление спроса на валюту не обязательно трансформируется в резкое изменение курса, говорит банкир.

Отдельным фактором для валютного рынка станет решение НБУ по учетной ставке 17 сентября. Если регулятор сохранит ее на уровне 15,5%, это продолжит поддержку гривны. Высокая стоимость гривневых ресурсов будет сохранять привлекательность депозитов и государственных облигаций и сдерживать чрезмерный спрос на валюту. В то же время непосредственная реакция курса, вероятно, будет ограничена, поскольку само решение о сохранении ставки может быть уже учтено участниками рынка.