Курсы валют в сентябре. Реальный прогноз банкира (видео) Сегодня 16:50 — Валюта

Курсовая динамика в первой половине сентября, вероятнее всего, будет оставаться близкой той, которую наблюдали в августе

В сентябре валютный рынок в Украине может оставаться относительно стабильным, несмотря на сезонный рост спроса на валюту и подготовку бизнеса к осенне-зимнему периоду.

Банкир Глобус Банка Тарас Лесовой рассказал, чего ожидать от курсов доллара и евро, какие факторы могут повлиять на гривну и какими будут ориентиры для валютного рынка в ближайшие дни.

Что влияет на валютный рынок в сентябре

Начало осени вряд ли существенно изменит общую ситуацию на валютном рынке. Спрос на валюту может несколько оживиться из-за сезонного фактора, военных рисков и активной подготовки бизнеса к осенне-зимнему периоду.

В то же время курсовая динамика в первой половине сентября, вероятнее всего, будет оставаться близкой к той, которую наблюдали в августе. Ключевую роль в стабилизации рынка продолжает играть Национальный банк.

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Потребность в участии Нацбанка осенью может даже возрасти. Бизнес готовится к холодному сезону, что предполагает закупку за рубежом энергооборудования, горючего, энергоносителей и комплектующих.

Такой спрос, прежде всего, проявляется на межбанковском валютном рынке. Однако его усиление само по себе не означает резкого роста курса.

Наличный рынок

На наличном рынке тоже не ожидается существенных изменений. Его динамика все больше привязана к ситуации на межбанке, поэтому наличный курс следует за безналичным.

Иногда спрос на валюту может превышать предложение на 3−5%. Однако такие ситуации, по словам банкира, носят кратковременный характер и не перерастают в устойчивую тенденцию.

Три риска для валютного рынка

По словам эксперта, осенью будут оставаться факторы, которые могут влиять на валютный рынок:

последствия российских атак на энергетическую и логистическую инфраструктуру;

возможное удорожание производства и доставки товаров;

колебания стоимости горючего и мировых котировок нефти.

Эти факторы могут влиять на инфляцию и поведение населения, в частности готовность активнее покупать валюту.

Часть спроса граждан на иностранную валюту могут сдерживать гривневые депозиты. В сентябре максимальные ставки по вкладам могут достигать 17,5% годовых. Для части вкладчиков это может оставаться альтернативой поспешной покупке долларов или евро.

Золото

На начало сентября грамм золота в Украине стоит 6149,46 грн, или около $137.

По данным Минфина, с начала месяца цена металла снизилась на 6%. В то же время, ежедневные колебания зависят как от курса валют, так и от мировой цены золота за унцию.

На цену золота влияет спрос, который в свою очередь подпитывают неопределенность и геополитическая турбулентность.

На украинском рынке на номинальную цену золота влияет также девальвация гривны к доллару за последний год. Поэтому даже при незначительных изменениях стоимости металла в долларовом эквиваленте его цена в гривне может расти из-за ослабления национальной валюты.

Каким будет курс доллара и евро на этой неделе

По прогнозу Тараса Лесового, на этой неделе доллар, вероятнее всего, будет колебаться в узком коридоре от 44,30 до 44,80 грн. Курс евро может составлять от 51,50 до 52,50 грн.

На межбанке курс может меняться в течение дня на несколько копеек. В банках диапазон колебаний будет несколько шире, а в обменных пунктах еще больше, но, как ожидается, в пределах предсказуемого коридора.

Что будет с валютным рынком в сентябре

Пока сентябрь не создает предпосылок для резкого перелома на валютном рынке. Нацбанк продолжает сглаживать дисбалансы посредством интервенций, бизнес формирует спрос на валюту для сезонных закупок, а гривневые депозиты могут сдерживать часть спроса населения.

Детальнее о прогнозе валютного рынка на сентябрь, курсах доллара и евро, а также факторах, которые могут влиять на сбережения, смотрите в новом видео на нашем YouTube-канале:

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