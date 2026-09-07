Курсы валют в сентябре. Реальный прогноз банкира (видео)

В сентябре валютный рынок в Украине может оставаться относительно стабильным, несмотря на сезонный рост спроса на валюту и подготовку бизнеса к осенне-зимнему периоду.
Банкир Глобус Банка Тарас Лесовой рассказал, чего ожидать от курсов доллара и евро, какие факторы могут повлиять на гривну и какими будут ориентиры для валютного рынка в ближайшие дни.
Что влияет на валютный рынок в сентябре
Начало осени вряд ли существенно изменит общую ситуацию на валютном рынке. Спрос на валюту может несколько оживиться из-за сезонного фактора, военных рисков и активной подготовки бизнеса к осенне-зимнему периоду.
В то же время курсовая динамика в первой половине сентября, вероятнее всего, будет оставаться близкой к той, которую наблюдали в августе. Ключевую роль в стабилизации рынка продолжает играть Национальный банк.
На наличном рынке тоже не ожидается существенных изменений. Его динамика все больше привязана к ситуации на межбанке, поэтому наличный курс следует за безналичным.
Иногда спрос на валюту может превышать предложение на 3−5%. Однако такие ситуации, по словам банкира, носят кратковременный характер и не перерастают в устойчивую тенденцию.
Три риска для валютного рынка
По словам эксперта, осенью будут оставаться факторы, которые могут влиять на валютный рынок:
последствия российских атак на энергетическую и логистическую инфраструктуру;
возможное удорожание производства и доставки товаров;
колебания стоимости горючего и мировых котировок нефти.
Эти факторы могут влиять на инфляцию и поведение населения, в частности готовность активнее покупать валюту.
Часть спроса граждан на иностранную валюту могут сдерживать гривневые депозиты. В сентябре максимальные ставки по вкладам могут достигать 17,5% годовых. Для части вкладчиков это может оставаться альтернативой поспешной покупке долларов или евро.
Золото
На начало сентября грамм золота в Украине стоит 6149,46 грн, или около $137.
По данным Минфина, с начала месяца цена металла снизилась на 6%. В то же время, ежедневные колебания зависят как от курса валют, так и от мировой цены золота за унцию.
На цену золота влияет спрос, который в свою очередь подпитывают неопределенность и геополитическая турбулентность.
На украинском рынке на номинальную цену золота влияет также девальвация гривны к доллару за последний год. Поэтому даже при незначительных изменениях стоимости металла в долларовом эквиваленте его цена в гривне может расти из-за ослабления национальной валюты.
Каким будет курс доллара и евро на этой неделе
По прогнозу Тараса Лесового, на этой неделе доллар, вероятнее всего, будет колебаться в узком коридоре от 44,30 до 44,80 грн. Курс евро может составлять от 51,50 до 52,50 грн.
На межбанке курс может меняться в течение дня на несколько копеек. В банках диапазон колебаний будет несколько шире, а в обменных пунктах еще больше, но, как ожидается, в пределах предсказуемого коридора.
Что будет с валютным рынком в сентябре
Пока сентябрь не создает предпосылок для резкого перелома на валютном рынке. Нацбанк продолжает сглаживать дисбалансы посредством интервенций, бизнес формирует спрос на валюту для сезонных закупок, а гривневые депозиты могут сдерживать часть спроса населения.
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