Чего ожидать от курса на этой неделе — мнение банкира Сегодня 14:03 — Валюта

Доллар в обменнике

В начале недели 31 августа — 4 сентября официальный курс гривны к доллару продолжил укрепление предыдущей недели, достигнув 2 сентября отметки 44,46 грн/$ - самого низкого значения за этот период. Впрочем, уже с 3 сентября доллар начал дорожать и во второй половине недели курс развернулся в сторону ослабления гривны.

Об этом Finance.ua рассказала член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько.

Официальный и наличный курс

Курс Национального банка был следующий:

31 августа — 44,5505 грн/$;

01 сентября — 44,5249 грн/$;

2 сентября — 44,4553 грн/$;

3 сентября — 44,6093 грн/$;

4 сентября — 44,7273 грн/$.

Наличный валютный рынок за прошедшую неделю отметился умеренными колебаниями. В понедельник, 31 августа, доллар торговался в диапазоне 44,32−44,81 грн/$, после чего во вторник котировки несколько снизились. Однако уже со среды восстановилось восходящее движение, и в четверг курс достиг недельного максимума — 44,41−44,93 грн/$. В пятницу произошла небольшая коррекция до 44,37−44,87 грн/$, и неделя завершилась почти у стартовых значений. Разница между максимальными и минимальными значениями в пределах недели не была критической, однако факт удержания продаж около 44,9 грн/$ показывает, что рынок остается чувствительным к потенциальному усилению спроса на валюту.

Курс на межбанке

На межбанковском рынке в течение 31 августа — 4 сентября наблюдались заметные колебания без устойчивого движения курса в одном направлении. Курс доллара постепенно повышался и в четверг достиг максимума недели — 44,80 грн/$. В то же время, в конце недели рынок скорректировался: в пятницу котировки опускались до 44,48 грн/$, а день завершился на 44,49 грн/$. Таким образом, неделя завершилась примерно на 18 копеек выше уровня понедельничного закрытия. Широкий диапазон внутридневных колебаний — до 20 копеек в четверг — указывает на рост чувствительности рынка к текущему балансу спроса и предложения.

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Объем валютных интервенций НБУ постепенно увеличивается, что свидетельствует о сохранении повышенного спроса на иностранную валюту на межбанковском рынке. За последнюю неделю регулятор продал около $1,329 млрд, что на 4,5% больше, чем неделей ранее, когда объем продаж составил $1,272 млрд. Увеличение объемов продажи валюты свидетельствует о том, что спрос на доллар остается повышенным. В то же время, НБУ продолжает сглаживать дисбаланс между спросом и предложением, не допуская резких изменений курса.

Прогноз на неделю

Характер торгов на прошлой неделе показал, что возле отметок 44,5 грн/$ достаточно быстро активизируется спрос на валюту. После достаточно активной недели 31 августа — 4 сентября рынок, вероятно, будет оставаться чувствительным к спросу со стороны импортеров, активности экспортеров и действий НБУ. В начале текущей недели возможно определенное укрепление гривны, если предложение валюты со стороны экспортеров будет достаточным. Но ближе к середине недели спрос может снова усилиться.

Важнейшим стабилизатором рынка будет Национальный банк, который даже при существенном дефиците валюты имеет возможность сглаживать резкие курсовые движения. Краткосрочный рост спроса не обязательно автоматически перерастает в стремительную девальвацию гривны. Однако чем больше дефицит валюты НБУ вынужден покрывать интервенциями, тем сильнее рынок зависит от действий регулятора.

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Сентябрь традиционно меняет структуру спроса на валюту. После летнего периода бизнес активно возобновляет деловую активность, а импортеры начинают формировать запасы и готовиться к осенне-зимнему сезону. Особенно это касается горючего, энергоносителей, оборудования и других импортных товаров. За январь-июль 2026 года товарный импорт Украины составил $58,1 млрд. против $24,1 млрд. экспорта, то есть дефицит торговли товарами был очень значительным. Именно поэтому в начале осени фундаментальный баланс остается не в пользу гривны: спрос на валюту импортеров значительно превышает ее предложение от экспортеров. В то же время, предложение валюты тоже будет оставаться. Это немаловажный фактор, который не позволяет говорить о неизбежном резком ослаблении гривны. Учетная ставка на уровне 15,5% годовых остается одним из факторов поддержки привлекательности гривневых инструментов, включая депозиты и государственные ценные бумаги.

Таким образом, в начале сентября гривна действительно находится под давлением повышенного спроса на валюту, однако говорить о резком ухудшении ситуации пока нет оснований. Ключевым фактором остается способность НБУ компенсировать дефицит валюты на рынке, тогда как сезонное оживление импорта может создавать дополнительное давление на курс. Скорее всего, в ближайшие дни гривна продолжит двигаться в широком, но контролируемом диапазоне без резких курсовых изменений.

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