Интервенции НБУ превысили $1 млрд восьмую неделю подряд Сегодня 12:12 — Валюта

Интервенции НБУ превысили $1 млрд восьмую неделю подряд

Национальный банк Украины (НБУ) на прошлой неделе увеличил интервенции на межбанковском рынке на $56,8 млн, или на 4,5% - до $1 млрд 329,0 млн.

Об этом свидетельствует статистика на сайте регулятора

По данным Нацбанка, за первые четыре дня прошлой недели среднедневное отрицательное сальдо купли и продажи валюты юридическими лицами увеличилось до $210,3 млн со $195,0 млн за тот же период неделей ранее и в целом составило $841,2 млн.

На рынке валютообменных операций населения среднедневное отрицательное сальдо увеличилось почти вдвое: с понедельника по четверг оно составило $46,6 млн против $24,6 млн за аналогичный период предыдущей недели. Покупка безналичной валюты населением все дни превышала ее продажу.

Официальный курс гривны к доллару в начале прошлой недели составил 44,5505 грн/$1, а к концу недели ослаб до 44,7273 грн/$1.

Подобная динамика наблюдалась и на наличном рынке, где курс гривны к доллару за прошедшую неделю ослаб на 7−8 коп.: покупка — до 44,48 грн/$1, а продажа — до почти 44,88 грн/$1.

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