ОВГЗ, депозит или доллар: что даст больше денег (видео) Сегодня 17:40 — Валюта

Что сегодня выгоднее

ОВГЗ снова бьют рекорды, банки предлагают до 17% годовых по гривневым депозитам, но украинцы продолжают покупать валюту.



Финансовый эксперт Алексей Козырев на YouTube-канале «Минфин» рассказал, где сегодня выгоднее хранить деньги.

Сколько денег украинцы держат в банках

По данным Фонда гарантирования вкладов, на 10 августа 2026 года вклады физических лиц составляли 1750,6 млрд грн. В месяц эта сумма выросла на 1,3 млрд грн.

Из общей суммы вкладов физических лиц 1155 млрд. грн. приходилось на национальную валюту.

За июль гривневые вклады сократились на 1,9 млрд. грн. Объем валютных вкладов составил 595,6 млрд грн, увеличившись за месяц на 3,2 млрд грн.

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Таким образом, в структуре вкладов 66% приходится на гривну и 34% - на иностранную валюту.

По словам эксперта, значительная часть банковских вкладов остается краткосрочной. По состоянию на 1 августа 2026 71% вкладов приходилось на средства к вопросу. Эксперт называет их «горячими деньгами», поскольку они могут быть изъяты вкладчиками.

Срочные вклады составили 28,93%. Даже если украинцы выбирают срочные депозиты, в основном речь идет о сроках до трех или шести месяцев.

ОВГЗ

Параллельно с банковскими вкладами возрастают и вложения в ОВГЗ. По состоянию на 26 августа 2026 г. население держало в ОВГЗ 161,5 млрд грн в эквиваленте.

Из этой суммы 60,92% приходилось на гривневые облигации, 31,62% на долларовые и 7,46% на ОВГЗ, номинированные в евро.

Ставки по депозитам

По состоянию на 25 августа 2026 года средняя ставка по гривневым депозитам на три месяца составила 13,72% годовых. Для долларовых вкладов она была на уровне 0,8%, а для евро — 0,31%.

В то же время отдельные банки могут предлагать по краткосрочным гривневым депозитам до 17% годовых. После обложения чистая доходность такого трехмесячного депозита составляет 13,09% годовых.

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Для валютных депозитов чистая доходность составляет до 1,925% годовых в долларах и 1,54% в евро.

Доходность ОВГЗ

По состоянию на 26 августа 2026 года доходность гривневых ОВГЗ на первичном рынке составляла от 12,59% до 16,47% годовых в зависимости от срока.

По долларовым ОВГЗ ставки составляли от 3,05% до 3,43% годовых, по евро — от 3,08% до 3,22%.

Однако при покупке ОВГЗ через посредников инвестору нужно учитывать комиссии. Из-за них конечная доходность может быть примерно на 0,5−1,2% годовых ниже, чем на первичном рынке.

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Если сравнивать конечную доходность, валютные ОВГЗ в среднем примерно на 1% выгоднее валютных депозитов.

По гривневым инструментам ситуация также складывается в пользу ОВГЗ. К примеру, к декабрю 2026 года гривневые ОВГЗ, которые можно приобрести на вторичном рынке, дают около 14,1% годовых. К июлю 2027 около 15,7%, а к апрелю 2028 около 16% годовых чистой доходности.

Для сравнения: максимальная ставка по трехмесячному гривневому депозиту в 17% после налогообложения дает 13,09% годовых.

Преимущество депозитов

Несмотря на более высокую доходность ОВГЗ, депозиты имеют собственные преимущества. К примеру, возможность получать проценты каждый месяц.

По ОВГЗ выплата процентов производится по другой схеме: в зависимости от бумаги средства можно получить раз в пол года, при погашении или в другие предусмотренные сроки.

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Некоторые банки также предлагают депозиты с выплатой процентов вперед, хотя такая возможность есть не во всех учреждениях.

Еще одно отличие состоит в досрочном доступе к деньгам. Большинство срочных депозитов нельзя забрать досрочно без соответствующих условий, а депозиты с возможностью досрочного расторжения обычно имеют более низкие ставки.

ОВГЗ можно продать до истечения срока погашения, в том числе на вторичном рынке.

Доллар или депозит

Если положить $1000 на трехмесячный депозит по курсу 44,60 грн/$, то начальная сумма будет составлять 44 600 грн. При ставке 17% годовых и чистой доходности 13,09% за год за три месяца вклад вырастет до 46 062,88 грн.

Следовательно, через три месяца курс продажи доллара должен быть не выше 46,06 грн, чтобы вкладчик вышел в ноль по сравнению с простой покупкой валюты. Если курс будет ниже, гривневый депозит окажется более выгодным. Если выше, то покупка доллара принесет лучше результат.

При текущем курсе продаж около 45 грн/$ это означает, что за три месяца доллар может подорожать примерно на 1,06 грн, прежде чем депозит потеряет свое преимущество.

ОВГЗ или доллар

Аналогичный расчет и для гривневых ОВГЗ. Для трехмесячного периода эксперт берет облигации с доходностью 13,7% годовых или 3,425% за квартал.

За начальные 44 600 грн через три месяца сумма будет составлять примерно 46 127,55 грн. Соответственно, курс безубыточности составит около 46,13 грн/$. То есть при таком сценарии доллар может подорожать примерно на 1,13 грн за три месяца, прежде чем ОВГЗ перестанут быть выгоднее.

При этом в расчетах не учитываются возможные банковские комиссии. Их инвестору следует учитывать отдельно.

Больше расчетов, сравнений и объяснений, когда выгоднее покупать валюту, а когда выбирать депозит или ОВГЗ, смотрите в видео по ссылке:

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