ОВГЗ, депозит или доллар: что даст больше денег (видео)

Таким образом, в структуре вкладов 66% приходится на гривну и 34% - на иностранную валюту.
По словам эксперта, значительная часть банковских вкладов остается краткосрочной. По состоянию на 1 августа 2026 71% вкладов приходилось на средства к вопросу. Эксперт называет их «горячими деньгами», поскольку они могут быть изъяты вкладчиками.
Срочные вклады составили 28,93%. Даже если украинцы выбирают срочные депозиты, в основном речь идет о сроках до трех или шести месяцев.
Если сравнивать конечную доходность, валютные ОВГЗ в среднем примерно на 1% выгоднее валютных депозитов.
По гривневым инструментам ситуация также складывается в пользу ОВГЗ. К примеру, к декабрю 2026 года гривневые ОВГЗ, которые можно приобрести на вторичном рынке, дают около 14,1% годовых. К июлю 2027 около 15,7%, а к апрелю 2028 около 16% годовых чистой доходности.
Для сравнения: максимальная ставка по трехмесячному гривневому депозиту в 17% после налогообложения дает 13,09% годовых.
Преимущество депозитов
Несмотря на более высокую доходность ОВГЗ, депозиты имеют собственные преимущества. К примеру, возможность получать проценты каждый месяц.
По ОВГЗ выплата процентов производится по другой схеме: в зависимости от бумаги средства можно получить раз в пол года, при погашении или в другие предусмотренные сроки.
Некоторые банки также предлагают депозиты с выплатой процентов вперед, хотя такая возможность есть не во всех учреждениях.
Еще одно отличие состоит в досрочном доступе к деньгам. Большинство срочных депозитов нельзя забрать досрочно без соответствующих условий, а депозиты с возможностью досрочного расторжения обычно имеют более низкие ставки.
ОВГЗ можно продать до истечения срока погашения, в том числе на вторичном рынке.
Доллар или депозит
Если положить $1000 на трехмесячный депозит по курсу 44,60 грн/$, то начальная сумма будет составлять 44 600 грн. При ставке 17% годовых и чистой доходности 13,09% за год за три месяца вклад вырастет до 46 062,88 грн.
Следовательно, через три месяца курс продажи доллара должен быть не выше 46,06 грн, чтобы вкладчик вышел в ноль по сравнению с простой покупкой валюты. Если курс будет ниже, гривневый депозит окажется более выгодным. Если выше, то покупка доллара принесет лучше результат.
При текущем курсе продаж около 45 грн/$ это означает, что за три месяца доллар может подорожать примерно на 1,06 грн, прежде чем депозит потеряет свое преимущество.
ОВГЗ или доллар
Аналогичный расчет и для гривневых ОВГЗ. Для трехмесячного периода эксперт берет облигации с доходностью 13,7% годовых или 3,425% за квартал.
За начальные 44 600 грн через три месяца сумма будет составлять примерно 46 127,55 грн. Соответственно, курс безубыточности составит около 46,13 грн/$. То есть при таком сценарии доллар может подорожать примерно на 1,13 грн за три месяца, прежде чем ОВГЗ перестанут быть выгоднее.
При этом в расчетах не учитываются возможные банковские комиссии. Их инвестору следует учитывать отдельно.
Больше расчетов, сравнений и объяснений, когда выгоднее покупать валюту, а когда выбирать депозит или ОВГЗ, смотрите в видео по ссылке: