Чего ожидать от курса на этой неделе — мнение банкира Сегодня 12:01 — Валюта

Чего ожидать от курса на этой неделе — мнение банкира

В течение 24−28 августа официальный курс снизился на 11,45 копейки или около 0,26%. После максимума недели на уровне 44,7064 грн/$ курс в течение трех последующих дней последовательно снижался. Так что рынок оставался достаточно сбалансированным.

В то же время масштаб движения около четверти процента за неделю указывает на сохранение контролируемой и относительно стабильной курсовой динамики.

Об этом рассказала Анна Золотько, член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank.

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Гривна завершила август на более сильной позиции

Наличный валютный рынок в течение прошлой недели оставался стабильным, а курс доллара демонстрировал постепенное понижение без резких колебаний. За пять рабочих дней верхний и нижний предел котировок опустились на 8 копеек. Такая динамика свидетельствует об относительно сбалансированном соотношении спроса и предложения на наличную валюту.

В то же время масштабы движения были незначительными, поэтому говорить об устойчивом тренде на укрепление гривны пока рано. Стартовав в понедельник в диапазоне 44,44−44,93 грн/$, во вторник котировки незначительно опустились — до 44,41−44,89 грн/$, а в среду стали еще ниже — 44,38−44,85 грн/$. В четверг тоже немного снизились и были на отметках 44,37−44,84 грн/$, а в пятницу — на 44,36−44,85 грн.

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На межбанке в течение 24−28 августа курс демонстрировал довольно ощутимые колебания. В понедельник доллар торговался в широком диапазоне 44,55−44,74 грн/$, после чего во вторник и среду котировки постепенно сместились вниз. В четверг рынок попытался вернуться к более высоким уровням, однако в пятницу доллар снова подешевел и завершил неделю на отметке 44,60 грн/$.

За неделю разница между открытием понедельника и закрытием пятницы была минимальной — около 10 копеек, а максимальный внутринедельный диапазон составлял 29 копеек: от 44,45 до 44,74 грн/$. То есть, несмотря на достаточно широкий разброс котировок в течение отдельных торговых сессий, рынок не вышел из сформированного курсового коридора, что свидетельствует о ситуативных изменениях баланса спроса и предложения.

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В последние недели заметно растет объем валютных интервенций НБУ.

Если в начале августа регулятор продал на межбанке около $1,02 млрд, то уже на следующей неделе — $1,10 млрд, 17−21 августа — $1,19 млрд, а 24−28 августа — $1,27 млрд. Таким образом, за месяц недельный объем интервенций вырос почти на 25%. Это свидетельствует о постепенном усилении спроса на иностранную валюту и необходимости более активного присутствия НБУ для балансировки рынка. В то же время важно, что значительный объем интервенций не привел к ослаблению гривны и был достаточным для балансирования спроса и сдерживания курсового давления.

После достаточно спокойного завершения августа в начале сентября может несколько усилиться спрос на валюту. В то же время говорить о предпосылках для резкого изменения курса доллара пока нет оснований. У НБУ достаточно инструментов для сглаживания чрезмерных колебаний, а сама модель управляемой гибкости предполагает, что регулятор не фиксирует курс на определенной отметке, но реагирует на существенные дисбалансы рынка. В августе курс уже несколько раз пытался перейти к высшим уровням, но возвращался вниз.

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Одним из факторов формирования курса в течение первой недели сентября будет спрос импортеров. В конце лета и начале осени традиционно растет активность бизнеса, а соответственно — потребность в расчетах за импорт. Особо важным остается спрос со стороны импортеров горючего и энергоносителей. Еще один фактор — предложение валюты от экспортеров. Если предложение валюты временно сократится, НБУ придется компенсировать дефицит большими интервенциями.

Политика НБУ, вероятно, будет оставаться главным стабилизатором рынка. Ставка 15,5% поддерживает привлекательность гривневых инструментов и, таким образом, работает на сдерживание девальвационных ожиданий. Регулятор готов и далее продавать валюту для покрытия структурного дефицита предложения. Именно поэтому даже при повышенном спросе резкий выход курса за пределы привычного диапазона пока маловероятен.

Международная помощь поддерживает международные резервы и соответственно возможности НБУ проводить интервенции. В сентябре этот фактор будет особенно важным, поскольку высокие бюджетные и оборонные расходы будут сохранять значительную потребность государства во внешнем финансировании.

Инфляционный фактор может постепенно усиливать давление на гривну. НБУ ухудшил прогноз инфляции на 2026 год до 10%. Более высокие инфляционные ожидания обычно стимулируют спрос на валюту как инструмент сохранения стоимости.

Любое обострение ситуации безопасности, удары по энергетической инфраструктуре или проблемы с логистикой могут быстро изменить баланс валютного рынка. Особенно чувствителен импорт энергоносителей: более дорогое топливо означает дополнительный спрос на доллар.

Для Украины важной остается пара евро/доллар. Если доллар на мировых рынках будет ослабевать по отношению к евро, это будет частично сдерживать спрос на американскую валюту и в Украине.

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