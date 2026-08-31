Что будет с долларом и евро в сентябре 2026 года? Прогноз курса валют от банкира Сегодня 10:40 — Валюта

Протягом тижня курс долара триматиметься в межах 44,6-45,1 грн.

Первая неделя сентября на валютном рынке может начаться с дефицита валюты. Спрос со стороны импортеров предположительно будет превышать предложение на 15−20%. В то же время, Национальный банк Украины продолжит компенсировать нехватку валюты своими интервенциями.

Каким будет курс доллара и евро в начале сентября, грозит ли рынку девальвация гривны и что происходит с ценой золота, рассказал банкир Глобус Банка Тарас Лесовой в видео на YouTube-канале Finance.ua

Спрос на валюту превышает предложение

В первую неделю сентября на межбанковском валютном рынке, вероятнее всего, сохранится преимущество спроса над предложением. По словам Лесового, главными факторами такого дисбаланса являются импортеры. Их спрос может превышать предложение валюты примерно на 15−20%.

В то же время, дефицит валюты не означает автоматического перехода к новому курсовому сценарию. Национальный банк будет продолжать компенсировать нехватку валюты посредством интервенций. За неделю с 31 августа по 6 сентября их объем может составить примерно $0,85−1 млрд.

Война и топливо остаются факторами риска

Несмотря на относительную стабильность курса, общий уровень рисков остается высоким. Основная причина — война, которая продолжает влиять на экономику.

Ракетные и дроновые атаки приводят не только к прямым разрушениям, но и к росту затрат предприятий на производство, энергообеспечение, логистику, хранение товаров и дополнительные меры безопасности. Часть этих издержек равномерно переносится в конечную цена продукции, создавая дополнительное инфляционное давление.

Отдельным фактором осени остается топливный рынок. По словам банкира, розничные цены на горючее будут зависеть от состояния логистики, безопасности поставок, валютного курса и мировых котировок нефти и нефтепродуктов.

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Наличный рынок

На наличном валютном рынке ситуация гораздо больше зависит от психологического фактора, чем от сугубо экономических показателей. Временный рост спроса возможен на фоне негативных новостей, удорожания отдельных товаров или опасений по поводу предстоящего осенне-зимнего периода.

В то же время, возможности граждан направлять значительные суммы исключительно на покупку валюты ограничены другими расходами. Перед осенью домохозяйств нужно создать гривневый резерв, приобрести необходимые товары и подготовиться к возможным перебоям с энергоснабжением.

Еще одной альтернативой покупке наличной валюты остаются гривневые депозиты. По наиболее конкурентным предложениям, ставки сейчас составляют 16−17,5%, особенно для сроков 6−9 месяцев. Поэтому даже резкие сообщения о возможных изменениях курса вряд ли повлекут за собой массовый ажиотаж.

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Золото

На прошлой неделе драгоценный металл подорожал до самого высокого уровня за три месяца. Одной из причин стало ослабление доллара, держащегося вблизи многомесячных минимумов. Когда американская валюта слабеет, золото становится доступнее инвесторам со всего мира, что способствует росту спроса.

Спотовая цена золота выросла на 1,6% до $4677,14 за унцию. По данным Reuters, это самый высокий уровень с 14 мая. Дальнейшее движение цены золота будет зависеть, в частности, от статистики американской инфляции и выступления главы Федеральной резервной системы Кевина Уорша. Они могут дать новые сигналы относительно дальнейших изменений процентных ставок, непосредственно влияющих на цену золота.

Курс доллара и евро

По прогнозу Тараса Лесового, в течение недели курс доллара будет держаться в пределах 44,6−45,1 грн.

Евро будет иметь более широкий курсовой коридор 51−52,5 грн. Это связано с тем, что на евро влияет не только ситуация в Украине, но соотношение евро и доллара на мировом рынке.

На наличном рынке ситуация будет практически такой же, а разница между курсами будет минимальной. Ежедневные изменения курса будут незначительными.

По словам банкира, разница между официальным курсом на межбанке и курсом в обычном банке или обменнике составит всего несколько копеек.

В общем, курс в течение недели может отклониться от стартового уровня максимум на 1−1,5%.

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