Готовимся к скачкам цен на доллар и золото? Что будет с курсом на этой неделе

На валютном рынке в конце августа может быть неспокойно: на курс будут влиять ситуация на Ближнем Востоке, цены на нефть, решения и заявления центробанков, а в Украине — прежде всего действия НБУ. Эксперт Алексей Козырев в новом видео для наших коллег из портала «Минфин» рассказал, какими могут быть курсы доллара и евро, а также цены на золото и серебро с 27 августа по 2 сентября.
Нефть может подорожать почти до $94
Одним из главных факторов для мировых рынков остается ситуация на Ближнем Востоке и война между США и Ираном. Она влияет не только на судоходство через Ормузский пролив, но и на логистику и цены на энергоносители.
По словам Козырева, цена нефти Brent после снижения с $93−95 до $85−86 за баррель может оставаться очень волатильной.
«Мой прогноз цен на нефть Brent на период с 27 августа по 2 сентября — это коридор в пределах от 78 до 94 долларов за баррель», — говорит эксперт.
На снижение стоимости нефти, в частности, повлияли слухи о возможной договоренности между Ираном и США. В то же время, любое обострение ситуации в регионе может быстро изменить настроения на рынке.
Что будет с евро и долларом
На пару евро/доллар, по прогнозу эксперта, будут влиять сразу несколько факторов. Среди них — цены на нефть, ожидания денежно-кредитной политики ЕЦБ и ФРС США, а также заявления представителей регуляторов.
При этом евро, по мнению эксперта, будет оставаться главной валютой для спекуляций на наличном рынке. Из-за более высокой волатильности финансовые учреждения могут работать с большим спредом: 15−25 коп. для доллара и 20−60 коп. для евро.