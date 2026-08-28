Готовимся к скачкам цен на доллар и золото? Что будет с курсом на этой неделе Сегодня 10:31 — Валюта

Готовимся к скачкам цен на доллар и золото? Что будет с курсом на этой неделе

На валютном рынке в конце августа может быть неспокойно: на курс будут влиять ситуация на Ближнем Востоке, цены на нефть, решения и заявления центробанков, а в Украине — прежде всего действия НБУ. Эксперт Алексей Козырев в новом видео для наших коллег из портала «Минфин» рассказал, какими могут быть курсы доллара и евро, а также цены на золото и серебро с 27 августа по 2 сентября.

Нефть может подорожать почти до $94

Одним из главных факторов для мировых рынков остается ситуация на Ближнем Востоке и война между США и Ираном. Она влияет не только на судоходство через Ормузский пролив, но и на логистику и цены на энергоносители.

По словам Козырева, цена нефти Brent после снижения с $93−95 до $85−86 за баррель может оставаться очень волатильной.

«Мой прогноз цен на нефть Brent на период с 27 августа по 2 сентября — это коридор в пределах от 78 до 94 долларов за баррель», — говорит эксперт.

На снижение стоимости нефти, в частности, повлияли слухи о возможной договоренности между Ираном и США. В то же время, любое обострение ситуации в регионе может быстро изменить настроения на рынке.

Что будет с евро и долларом

На пару евро/доллар, по прогнозу эксперта, будут влиять сразу несколько факторов. Среди них — цены на нефть, ожидания денежно-кредитной политики ЕЦБ и ФРС США, а также заявления представителей регуляторов.

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Дополнительное давление на доллар, по словам Козырева, создает и рост госдолга США, который в августе достиг $40 трлн.

В то же время, снижение цен на нефть может поддержать евро, поскольку для энергозависимой Европы это означает меньше расходов на закупку энергоносителей.

По прогнозу эксперта, в период с 27 августа по 2 сентября пара евро/доллар будет находиться в коридоре $1,154−1,176 за евро.

По прогнозу Козырева, безналичный доллар на межбанке Украины в этот период будет стоить 44,40−45,10 грн, а безналичный евро — 51,60−52,45 грн.

На наличном рынке прогноз следующий:

доллар в банках: 44,30−45,20 грн;

доллар в обменниках: 44,35−45,15 грн;

евро в банках: 51,40−52,60 грн;

евро в обменниках: 51,55−52,55 грн.

При этом евро, по мнению эксперта, будет оставаться главной валютой для спекуляций на наличном рынке. Из-за более высокой волатильности финансовые учреждения могут работать с большим спредом: 15−25 коп. для доллара и 20−60 коп. для евро.

Подробный прогноз — в видео по ссылке:

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