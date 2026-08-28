0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Готовимся к скачкам цен на доллар и золото? Что будет с курсом на этой неделе

Валюта
157
Готовимся к скачкам цен на доллар и золото? Что будет с курсом на этой неделе
Готовимся к скачкам цен на доллар и золото? Что будет с курсом на этой неделе
На валютном рынке в конце августа может быть неспокойно: на курс будут влиять ситуация на Ближнем Востоке, цены на нефть, решения и заявления центробанков, а в Украине — прежде всего действия НБУ. Эксперт Алексей Козырев в новом видео для наших коллег из портала «Минфин» рассказал, какими могут быть курсы доллара и евро, а также цены на золото и серебро с 27 августа по 2 сентября.

Нефть может подорожать почти до $94

Одним из главных факторов для мировых рынков остается ситуация на Ближнем Востоке и война между США и Ираном. Она влияет не только на судоходство через Ормузский пролив, но и на логистику и цены на энергоносители.
По словам Козырева, цена нефти Brent после снижения с $93−95 до $85−86 за баррель может оставаться очень волатильной.
«Мой прогноз цен на нефть Brent на период с 27 августа по 2 сентября — это коридор в пределах от 78 до 94 долларов за баррель», — говорит эксперт.
На снижение стоимости нефти, в частности, повлияли слухи о возможной договоренности между Ираном и США. В то же время, любое обострение ситуации в регионе может быстро изменить настроения на рынке.

Что будет с евро и долларом

На пару евро/доллар, по прогнозу эксперта, будут влиять сразу несколько факторов. Среди них — цены на нефть, ожидания денежно-кредитной политики ЕЦБ и ФРС США, а также заявления представителей регуляторов.
Читайте также
Дополнительное давление на доллар, по словам Козырева, создает и рост госдолга США, который в августе достиг $40 трлн.
В то же время, снижение цен на нефть может поддержать евро, поскольку для энергозависимой Европы это означает меньше расходов на закупку энергоносителей.
По прогнозу эксперта, в период с 27 августа по 2 сентября пара евро/доллар будет находиться в коридоре $1,154−1,176 за евро.
По прогнозу Козырева, безналичный доллар на межбанке Украины в этот период будет стоить 44,40−45,10 грн, а безналичный евро — 51,60−52,45 грн.
Место для вашей рекламы
На наличном рынке прогноз следующий:
  • доллар в банках: 44,30−45,20 грн;
  • доллар в обменниках: 44,35−45,15 грн;
  • евро в банках: 51,40−52,60 грн;
  • евро в обменниках: 51,55−52,55 грн.
При этом евро, по мнению эксперта, будет оставаться главной валютой для спекуляций на наличном рынке. Из-за более высокой волатильности финансовые учреждения могут работать с большим спредом: 15−25 коп. для доллара и 20−60 коп. для евро.
Подробный прогноз — в видео по ссылке:
По материалам:
Finance.ua
Прогноз валютНефтьКурс доллараКурс евро
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems