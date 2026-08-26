Доллар не спешит дорожать: в ICU дали прогноз курса гривны

Национальный банк ослабил валютные ограничения для украинцев, разрешив покупать гораздо больше безналичной валюты. Впрочем, массового ажиотажа на доллар это не привело. Более того, гривна в последние недели даже несколько укрепилась.
В ICU считают, что ситуация на валютном рынке остается контролируемой, а курс доллара в ближайшее время будет колебаться в достаточно узком диапазоне.
Что говорят аналитики
10 августа НБУ провел очередной этап валютной либерализации. В частности, лимит на покупку населением безналичной иностранной валюты увеличили с 50 тыс. до 200 тыс. грн в месяц.
Также украинцам расширили возможности использования валюты и увеличили лимит на снятие наличных с валютных счетов до 200 тыс. грн в день. Подробно об изменениях мы писали здесь.
Однако, как отмечают в ICU, новые возможности не привели к резкому росту спроса на валюту. В неделю введение послаблений населения даже сократило покупку безналичной валюты на 12% — до $130 млн. За четыре дня прошлой недели украинцы приобрели еще $96 млн, что на 10% меньше, чем за аналогичный период на прошлой неделе.
С начала августа доходности военных ОВГЗ изменились лишь незначительно. Сейчас ставка отсечения для 11-месячных бумаг составляет 15,19%, для облигаций со сроком погашения 1,7 года — 15,65%, а для 2,5-летних — 16,1%.
Кроме того, Минфин сократил предложение большинства выпусков ОВГЗ вдвое — с 2 млрд грн до 1 млрд грн. В сентябре министерство намерено продавать еще меньше бумаг.
По мнению ICU, сейчас у Минфина две основные цели: постепенно обменивать резервные облигации на более длинные бумаги и удерживать доходности ОВГЗ на текущем уровне. Поэтому существенных изменений в доходности облигаций в ближайшее время в ICU также не ожидается.
Ранее мы сообщали, что украинцы продолжают увеличивать объем денежных средств, хранящихся в банках. По состоянию на 1 августа 2026 года общая сумма вкладов физических лиц, включая ФЛП, достигла 1,750 трлн грн. За месяц этот показатель вырос на 1,3 млрд грн.