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Доллар не спешит дорожать: в ICU дали прогноз курса гривны

Валюта
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Покупка валюты
Покупка валюты
Национальный банк ослабил валютные ограничения для украинцев, разрешив покупать гораздо больше безналичной валюты. Впрочем, массового ажиотажа на доллар это не привело. Более того, гривна в последние недели даже несколько укрепилась.
В ICU считают, что ситуация на валютном рынке остается контролируемой, а курс доллара в ближайшее время будет колебаться в достаточно узком диапазоне.

Что говорят аналитики

10 августа НБУ провел очередной этап валютной либерализации. В частности, лимит на покупку населением безналичной иностранной валюты увеличили с 50 тыс. до 200 тыс. грн в месяц.
Также украинцам расширили возможности использования валюты и увеличили лимит на снятие наличных с валютных счетов до 200 тыс. грн в день. Подробно об изменениях мы писали здесь.
Однако, как отмечают в ICU, новые возможности не привели к резкому росту спроса на валюту. В неделю введение послаблений населения даже сократило покупку безналичной валюты на 12% — до $130 млн. За четыре дня прошлой недели украинцы приобрели еще $96 млн, что на 10% меньше, чем за аналогичный период на прошлой неделе.
В целом, чистая покупка валюты населением в течение двух предыдущих недель оставалась на уровне около $0,9 млрд. В то же время интервенции НБУ превышали $1 млрд в неделю.
Доллар не спешит дорожать: в ICU дали прогноз курса гривны
На этом фоне официальный курс гривни даже несколько укрепился — до менее 44,7 грн за доллар. Две недели назад он превышал 44,8 грн/$.
Доллар не спешит дорожать: в ICU дали прогноз курса гривны
В ICU считают, что предыдущие лимиты фактически не ограничивали большинство украинцев, поэтому их увеличение не стало существенным фактором для валютного рынка.
По прогнозу ICU, в ближайшие недели НБУ будет сохранять курс гривны в пределах 44,5−45 грн за доллар. В то же время, прогноз на конец года в компании оставляют без изменений — 45,8 грн/$.

Минфин также не спешит менять ставки

На рынке ОВГЗ Минфин не демонстрирует готовности существенно повышать доходности облигаций, несмотря на повышение учетной ставки НБУ.
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С начала августа доходности военных ОВГЗ изменились лишь незначительно. Сейчас ставка отсечения для 11-месячных бумаг составляет 15,19%, для облигаций со сроком погашения 1,7 года — 15,65%, а для 2,5-летних — 16,1%.
Доллар не спешит дорожать: в ICU дали прогноз курса гривны
Кроме того, Минфин сократил предложение большинства выпусков ОВГЗ вдвое — с 2 млрд грн до 1 млрд грн. В сентябре министерство намерено продавать еще меньше бумаг.
По мнению ICU, сейчас у Минфина две основные цели: постепенно обменивать резервные облигации на более длинные бумаги и удерживать доходности ОВГЗ на текущем уровне. Поэтому существенных изменений в доходности облигаций в ближайшее время в ICU также не ожидается.
Ранее мы сообщали, что украинцы продолжают увеличивать объем денежных средств, хранящихся в банках. По состоянию на 1 августа 2026 года общая сумма вкладов физических лиц, включая ФЛП, достигла 1,750 трлн грн. За месяц этот показатель вырос на 1,3 млрд грн.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Курс доллараНБУКурс гривныПрогноз валютОВГЗ
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