Что с курсом? Нефть по $98, обострение конфликта США и Ирана и угрозы доллару Сегодня 16:13 — Валюта

Что с курсом? Нефть по $98, обострение конфликта США и Ирана и угрозы доллару

Ситуация на Ближнем Востоке снова стала главным фактором для мировых рынков. Обострение войны между США и Ираном, проблемы с прохождением судов через Ормузский пролив и рост цен на нефть могут повлиять не только на стоимость энергоносителей, но и курсы основных мировых валют.

Об этом говорится в новом видео наших коллег из портала Минфин.

Финансовый эксперт Алексей Козырев представил прогноз по ситуации на валютном и сырьевом рынках на период с 20 по 26 августа.

Нефть может вырасти до $98 за баррель

По словам эксперта, 60-дневный срок рамочного соглашения о перемирии, действовавшего с 17 июня по 17 августа, завершился, однако прогресса в дальнейших договоренностях пока нет.

«И Иран, и Соединенные Штаты обвиняют друг друга в том, что они не выполняют своих обязательств», — отметил Козырев.

По его словам, из-за этого перспективы нормального прохождения судов через Ормузский пролив остаются неопределенными. Ситуация уже приводит к удорожанию логистики и усиливает напряжение на финансовых и фондовых рынках, связанных с нефтью.

Стоимость Brent уже превысила $91 за баррель.

«91 доллар — это не предел по нефти, это уже понятно», — считает эксперт.

По его прогнозу, с 20 по 26 августа цена нефти Brent будет находиться в пределах от $85 до $98 за баррель. Дальнейшая динамика будет зависеть прежде всего от развития событий в районе Ормузского пролива.

Козырев также предупредил, что высокая стоимость энергоносителей может создать дополнительные проблемы для европейских стран.

Чего ждать от пары евро-доллар

На поведение евро и доллара в ближайшие дни, по оценке Козырева, будет влиять сразу несколько факторов: ситуация на Ближнем Востоке, стоимость энергоносителей, состояние фондовых рынков, а также дальнейшие решения Европейского центрального банка и Федеральной резервной системы США по процентным ставкам и денежно-кредитной политике.

Сейчас евро несколько укрепляется по отношению к доллару на фоне опасений по поводу усиления кризиса на Ближнем Востоке и неопределенности на финансовых рынках.

Читайте также Чего ожидать от курса на этой неделе — мнение банкира

«Будут ли они поднимать свои ставки или нет — это принципиальный вопрос именно для всех инвесторов», — отметил эксперт, говоря о будущих решениях ЕЦБ и ФРС.

По прогнозу Козырева, пара евро-доллар с 20 по 26 августа будет находиться в пределах от 1,151 до 1,169 доллара за евро.

При этом каждодневные колебания могут составлять от 0,2 до 0,7 цента. Для украинского валютного рынка это потенциально означает колебание курса евро от 8 до 31 копейки в течение дня.

«Это не самое критическое колебание, у нас было и по 35, и по 40 копеек. Но говорить, что это мелкие колебания, я тоже сейчас не могу», — подытожил Козырев.

Подробный прогноз — в видео по ссылке:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.