Что с курсом? Нефть по $98, обострение конфликта США и Ирана и угрозы доллару

Ситуация на Ближнем Востоке снова стала главным фактором для мировых рынков. Обострение войны между США и Ираном, проблемы с прохождением судов через Ормузский пролив и рост цен на нефть могут повлиять не только на стоимость энергоносителей, но и курсы основных мировых валют.
Финансовый эксперт Алексей Козырев представил прогноз по ситуации на валютном и сырьевом рынках на период с 20 по 26 августа.
Нефть может вырасти до $98 за баррель
По словам эксперта, 60-дневный срок рамочного соглашения о перемирии, действовавшего с 17 июня по 17 августа, завершился, однако прогресса в дальнейших договоренностях пока нет.
«И Иран, и Соединенные Штаты обвиняют друг друга в том, что они не выполняют своих обязательств», — отметил Козырев.
По его словам, из-за этого перспективы нормального прохождения судов через Ормузский пролив остаются неопределенными. Ситуация уже приводит к удорожанию логистики и усиливает напряжение на финансовых и фондовых рынках, связанных с нефтью.
«91 доллар — это не предел по нефти, это уже понятно», — считает эксперт.
По его прогнозу, с 20 по 26 августа цена нефти Brent будет находиться в пределах от $85 до $98 за баррель. Дальнейшая динамика будет зависеть прежде всего от развития событий в районе Ормузского пролива.
Козырев также предупредил, что высокая стоимость энергоносителей может создать дополнительные проблемы для европейских стран.
Чего ждать от пары евро-доллар
На поведение евро и доллара в ближайшие дни, по оценке Козырева, будет влиять сразу несколько факторов: ситуация на Ближнем Востоке, стоимость энергоносителей, состояние фондовых рынков, а также дальнейшие решения Европейского центрального банка и Федеральной резервной системы США по процентным ставкам и денежно-кредитной политике.
Сейчас евро несколько укрепляется по отношению к доллару на фоне опасений по поводу усиления кризиса на Ближнем Востоке и неопределенности на финансовых рынках.