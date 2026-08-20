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Что с курсом? Нефть по $98, обострение конфликта США и Ирана и угрозы доллару

Валюта
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Что с курсом? Нефть по $98, обострение конфликта США и Ирана и угрозы доллару
Что с курсом? Нефть по $98, обострение конфликта США и Ирана и угрозы доллару
Ситуация на Ближнем Востоке снова стала главным фактором для мировых рынков. Обострение войны между США и Ираном, проблемы с прохождением судов через Ормузский пролив и рост цен на нефть могут повлиять не только на стоимость энергоносителей, но и курсы основных мировых валют.
Об этом говорится в новом видео наших коллег из портала Минфин.
Финансовый эксперт Алексей Козырев представил прогноз по ситуации на валютном и сырьевом рынках на период с 20 по 26 августа.

Нефть может вырасти до $98 за баррель

По словам эксперта, 60-дневный срок рамочного соглашения о перемирии, действовавшего с 17 июня по 17 августа, завершился, однако прогресса в дальнейших договоренностях пока нет.
«И Иран, и Соединенные Штаты обвиняют друг друга в том, что они не выполняют своих обязательств», — отметил Козырев.
По его словам, из-за этого перспективы нормального прохождения судов через Ормузский пролив остаются неопределенными. Ситуация уже приводит к удорожанию логистики и усиливает напряжение на финансовых и фондовых рынках, связанных с нефтью.
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Стоимость Brent уже превысила $91 за баррель.
«91 доллар — это не предел по нефти, это уже понятно», — считает эксперт.
По его прогнозу, с 20 по 26 августа цена нефти Brent будет находиться в пределах от $85 до $98 за баррель. Дальнейшая динамика будет зависеть прежде всего от развития событий в районе Ормузского пролива.
Козырев также предупредил, что высокая стоимость энергоносителей может создать дополнительные проблемы для европейских стран.

Чего ждать от пары евро-доллар

На поведение евро и доллара в ближайшие дни, по оценке Козырева, будет влиять сразу несколько факторов: ситуация на Ближнем Востоке, стоимость энергоносителей, состояние фондовых рынков, а также дальнейшие решения Европейского центрального банка и Федеральной резервной системы США по процентным ставкам и денежно-кредитной политике.
Сейчас евро несколько укрепляется по отношению к доллару на фоне опасений по поводу усиления кризиса на Ближнем Востоке и неопределенности на финансовых рынках.
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«Будут ли они поднимать свои ставки или нет — это принципиальный вопрос именно для всех инвесторов», — отметил эксперт, говоря о будущих решениях ЕЦБ и ФРС.
По прогнозу Козырева, пара евро-доллар с 20 по 26 августа будет находиться в пределах от 1,151 до 1,169 доллара за евро.
При этом каждодневные колебания могут составлять от 0,2 до 0,7 цента. Для украинского валютного рынка это потенциально означает колебание курса евро от 8 до 31 копейки в течение дня.
«Это не самое критическое колебание, у нас было и по 35, и по 40 копеек. Но говорить, что это мелкие колебания, я тоже сейчас не могу», — подытожил Козырев.
Подробный прогноз — в видео по ссылке:
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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