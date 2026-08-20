БЭБ разоблачило сеть нелегальных обменников в столице Сегодня 16:12 — Валюта

БЭБ разоблачило сеть нелегальных обменников в столице

Деятельность сети пунктов обмена валют, незаконно осуществлявших покупку и продажу иностранной валюты, разоблачили детективы Территориального управления БЭБ в Киеве.

В ходе обысков изъята наличность в разных валютах на общую сумму более 7 млн ​​грн в эквиваленте.

Следствием установлено, что валютно-обменные операции производились без надлежащего применения регистраторов расчетных операций.

Клиентам выдавали имитированные фискальные чеки, не подтверждающие проведение операций в установленном законом порядке. Кроме того, пункты не были внесены в соответствующий государственный реестр и не имели права проводить операции с наличной иностранной валютой.

В ходе санкционированных обысков изъято более 1,4 млн грн, почти 125 тыс. долларов США и 7 тыс. евро.

Досудебное расследование начато по материалам Главного управления ГНС в г. Киеве.

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Предварительная правовая квалификация — ч. 2 ст. 200 Уголовного кодекса Украины: незаконные действия с документами на перевод, платежными средствами и другими средствами доступа к банковским счетам, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц. Санкция статьи предусматривает штраф от 85 до 170 тысяч гривен.

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