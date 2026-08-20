0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

БЭБ разоблачило сеть нелегальных обменников в столице

Валюта
107
БЭБ разоблачило сеть нелегальных обменников в столице
БЭБ разоблачило сеть нелегальных обменников в столице
Деятельность сети пунктов обмена валют, незаконно осуществлявших покупку и продажу иностранной валюты, разоблачили детективы Территориального управления БЭБ в Киеве.
Об этом сообщает БЭБ.
БЭБ разоблачило сеть нелегальных обменников в столице
В ходе обысков изъята наличность в разных валютах на общую сумму более 7 млн ​​грн в эквиваленте.
Следствием установлено, что валютно-обменные операции производились без надлежащего применения регистраторов расчетных операций.
Читайте также
Клиентам выдавали имитированные фискальные чеки, не подтверждающие проведение операций в установленном законом порядке. Кроме того, пункты не были внесены в соответствующий государственный реестр и не имели права проводить операции с наличной иностранной валютой.
В ходе санкционированных обысков изъято более 1,4 млн грн, почти 125 тыс. долларов США и 7 тыс. евро.
Досудебное расследование начато по материалам Главного управления ГНС в г. Киеве.
Читайте также
Предварительная правовая квалификация — ч. 2 ст. 200 Уголовного кодекса Украины: незаконные действия с документами на перевод, платежными средствами и другими средствами доступа к банковским счетам, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц. Санкция статьи предусматривает штраф от 85 до 170 тысяч гривен.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Обмен валют
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems