Чего ожидать от курса на этой неделе — мнение банкира Сегодня 15:01 — Валюта

Доллар США

В течение 10−14 августа официальный курс гривны оставался относительно стабильным, хотя в середине недели наблюдались разнонаправленные движения.

Об этом Finance.ua рассказала член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько.

После постепенного ослабления до 44,8660 грн/$12 августа гривна уже на следующий день начала укрепляться. К 14 августа официальный курс снизился до 44,6988 грн/$ — это примерно на 0,13% ниже показателя в начале недели.

Таким образом, валютный рынок сохранял относительное равновесие, а колебания курса не формировали устойчивый девальвационный тренд.

Официальный и наличный курс

Курс Национального банка был следующим:

10 августа — 44,7579 грн/$;

11 августа — 44,8305 грн/$;

12 августа — 44,8660 грн/$;

13 августа — 44,7128 грн/$;

14 августа — 44,6988 грн/$.

Золотько отмечает, что наличный валютный рынок прошлую неделю прошел стабильно с незначительной коррекцией котировок во второй половине недели.

Стартовав в понедельник в диапазоне 44,50−45,02 грн/$, во вторник и котировки незначительно поднялись — до 44,56−45,07 грн/$, а в среду опустились 44,48−45,00 грн/$. В четверг тоже немного снизились и были на отметках 44,47−44,95 грн/$. На таких же отметках котировки находились и в пятницу.

По словам банкира, это свидетельствует о балансе спроса и предложения на наличном рынке и отсутствии существенного девальвационного давления, однако не дает оснований говорить об устойчивом тренде на укрепление.

Курс на межбанке

Межбанк на протяжении 10−14 августа демонстрировал постепенное укрепление гривны на фоне низкой волатильности. За неделю доллар снизился с 44,80 до 44,71 грн/$, то есть примерно на 9 копеек или 0,2%. При этом максимальная амплитуда в середине недели составляла 30 копеек — от 44,61 до 44,91 грн/$. Показательно, что после относительно более сильного старта недели рынок перешел к преимущественно нисходящей динамике: во вторник доллар потерял 10 копеек, в среду — еще 14 копеек, а в четверг-пятницу движение уже было более спокойным. Доллар не смог закрепиться выше 44,9 грн/$, а после локального максимума во вторник курс последовательно отступал. Такое поведение отвечает нынешнему режиму управляемой гибкости, при котором НБУ сглаживает чрезмерные колебания, а сам рынок может двигаться в обе стороны.

По итогам 10−14 августа объем чистых интервенций Национального банка составил $1100,93 млн, что на 8% выше, чем на прошлой неделе, что является примерно средним значением недельного объема продаж валюты с середины июля.

Прогноз на неделю

В течение 17−21 августа ожидается сохранение умеренных колебаний без четко выраженного девальвационного тренда. Главным аргументом в пользу относительной стабильности выступает поведение самого рынка, когда после локального подъема доллар не закрепился на более высоких уровнях.

Дополнительным фактором поддержки гривны будет оставаться монетарная политика НБУ. Учетная ставка составляет 15,5%, и ближайшее решение по ней запланировано на 11 сентября.

Отдельно следует учитывать календарь бюджетных и корпоративных платежей, говорит Золотько. Середина месяца традиционно формирует дополнительный спрос бизнеса на гривну для расчетов с бюджетом, импортеры продолжают покупать валюту для внешних расчетов. Поэтому рынок может двигаться волнообразно: в те дни, когда преобладает спрос импортеров, доллар будет иметь потенциал для приближения к верхней границе коридора, а при более активном предложении валюты будет возвращаться к нижней.

Новые валютные послабления, которые НБУ внедрил на прошлой неделе, могут сделать курс более чувствительным к эпизодам повышенного спроса и несколько усложнить дальнейшее укрепление гривны. В то же время, сам факт либерализации не противоречит общей стратегии НБУ. Регулятор постепенно движется к снятию военных валютных ограничений, но делает это поэтапно и при наличии достаточных макрофинансовых предпосылок.

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При режиме управляемой гибкости регулятор не фиксирует курс на определенной отметке, но сглаживает чрезмерные дисбалансы между спросом и предложением. Поэтому даже если из-за расширения валютных лимитов спрос на время усилится, это не означает автоматического перехода курса в новый восходящий тренд, отмечает Золотько. Наличие международных резервов и готовность НБУ проводить интервенции остаются ключевым предохранителем от резких курсовых движений.

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