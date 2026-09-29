НБУ не готов девальвировать гривну выше 45 грн/$ — аналитики

На минувшей неделе Национальный банк Украины продемонстрировал готовность допускать колебания курса гривны в обе стороны. В то же время регулятор сейчас вряд ли готов допустить дальнейшее ослабление гривны свыше уровня 45 грн/$.

Об этом говорится в недельном обзоре инвесткомпании ICU.

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Национальный банк позволил доллару США дорожать в течение нескольких дней, icu.ua

Дефицит валюты остается стабильным

Дефицит валюты на рынке на прошлой неделе оставался на уровне около $0,8 млрд, как и в течение нескольких предыдущих недель. Соответственно, объемы валютных интервенций НБУ также были близки к $1,2 млрд.

В то же время, Национальный банк позволил доллару США дорожать в течение нескольких дней. В четверг курс вплотную приблизился к отметке 45 грн/$. Однако уже в пятницу регулятор развернул курс в сторону понижения. Неделя завершилась на уровне 44,84 грн/$, что на 0,4% больше, чем неделей ранее.

Дефицит валюты на рынке на прошлой неделе оставался на уровне около $0,8 млрд, icu.ua

НБУ не готов к резкой девальвации

В ICU отмечают, что Национальный банк почти не менял объемы продаж валюты, в то же время позволил гривне несколько ослабнуть. Таким образом, регулятор продолжил демонстрировать гибкость курсообразования.

«Поведение гривны в пятницу фактически продемонстрировало нежелание НБУ разрешать большую девальвацию на этом этапе и намерение сохранить диапазон колебаний чуть ниже 45 грн/$. Мы ожидаем, что все же до конца года НБУ будет постепенно двигать курс до уровня 45.8 грн/$, избегая резкой девальвации гривны», — прогнозируют.