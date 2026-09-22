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Каким будет курс евро в октябре — прогноз банкира

Валюта
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В октябре курс евро в Украине будет преимущественно находиться в пределах 51,8-53 грн/€.
В октябре курс евро в Украине будет преимущественно находиться в пределах 51,8-53 грн/€.
В октябре курс евро в Украине будет зависеть от ряда факторов. На стоимость европейской валюты влияют как ситуация на украинском валютном рынке, так и соотношение евро и доллара на мировых торгах.
Об этом рассказал вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка Сергей Мамедов в комментарии Фактам ICTV.

Что влияет на курс евро в октябре

Для евро важна не только ситуация в Украине. На его курс оказывает непосредственное влияние соотношение EUR/USD на мировом валютном рынке.
Вместе с внешней ситуацией будут оставаться важными украинские факторы. В их числе политика НБУ, инфляция, потребности импортеров в валюте, состояние внешней торговли и объемы международного финансирования.
Внутренняя ситуация на валютном рынке будет в значительной степени зависеть от инфляции. В августе потребительские цены повысились на 0,1% по сравнению с июлем, а в годовом исчислении рост составил 8,1%. На инфляцию продолжают оказывать давление последствия российских ударов по производству, логистике и инфраструктуре, а также увеличение расходов предприятий. Поэтому дальнейшее изменение цен будет оставаться важным для валютного рынка.
Еще одним фактором для валютного рынка является ситуация на нефтяном рынке. В начале сентября цена Brent превысила $100 за баррель. 11 сентября она составила около $104,6. Если такая цена будет сохраняться, Украине придется тратить больше на импорт энергоносителей. При дальнейшем обострении ситуации на Ближнем Востоке цена на нефть способна приблизиться к $110−120 за баррель.
Однако изменения на нефтяном рынке не обязательно сразу отображаются в спросе на валюту в Украине. Импортеры работают с запасами, ранее заключенными контрактами и имеющейся логистикой. Поэтому реакция валютного рынка может произойти с задержкой в ​​несколько недель или даже месяц.
Существенное значение будет иметь и внешняя торговля Украины. За январь-август 2026 года страна импортировала товаров почти на $66,3 млрд. Экспорт за этот период превысил $26,6 млрд. Разница между объемами импорта и экспорта приблизилась к $39,7 млрд. В январе импорт составил около $6,7 млрд, тогда как экспорт — $3,2 млрд. Соответственно, месячный торговый дефицит был на уровне примерно $3,5 млрд.
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Для валютного рынка значительный разрыв означает стабильную потребность импортеров в иностранной валюте. Часть этого дефицита предложения покрывает Национальный банк, продавая валюту на рынке.
На курс гривны влияет и то, насколько стабильно Украина получает международное финансирование. По состоянию на 1 сентября международные резервы составили около $48,66 млрд. За август они сократились примерно на 5%. В то же время в июльском макроэкономическом прогнозе Национального банка отмечалось, что при поступлении запланированного внешнего финансирования международные резервы могут увеличиться примерно до $69,7 млрд до конца 2026 года. Для валютного рынка имеет значение не только сумма резервов, но и регулярность международной помощи.
На украинскую составляющую курса евро также влияет решение Национального банка по монетарной политике. Так, 17 сентября НБУ повысил учетную ставку до 16%. После этого гривневые депозиты и другие инструменты сбережения в национальной валюте стали более привлекательными. Это способно частично снизить дополнительный спрос на иностранную валюту.
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По прогнозу банкира, в октябре максимальная доходность отдельных гривневых депозитов может достигать 17,5% годовых. Если монетарная политика будет усиливаться, верхний предел ставок потенциально может приблизиться к 18%. Таким образом, гривневые депозиты и ОВГЗ остаются для населения альтернативой приобретению иностранной валюты.
Но в случае с евро есть еще один уровень влияния — международный. Даже при стабильной ситуации на внутреннем рынке изменения пары EUR/USD способны сказаться на стоимости евро в Украине.
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Что будет с курсом евро в октябре 2026 года

«В октябре курс евро в Украине будет преимущественно находиться в пределах 51,8−53 грн/€ «, — рассказал Мамедов.
На внутреннюю часть курса будут влиять инфляция, внешняя торговля, цены на горючее, спрос импортеров на валюту, международная помощь и решение НБУ.
В то же время, для евро принципиальное значение будет иметь ситуация на мировом рынке. Изменение соотношения EUR/USD может влиять на гривневую стоимость европейской валюты, даже если курс гривны к доллару остается относительно стабильным.
По материалам:
ICTV
ЕвроКурс евроВалютаВалютный рынок
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