Чего ожидать от курса на этой неделе — мнение банкира Сегодня 12:03 — Валюта Основное движение будет происходить в достаточно узком диапазоне

Официальный курс в течение 14−18 сентября оставался довольно стабильным, но с умеренным преобладанием движения в сторону ослабления гривны. После подъема с 44,55 до 44,64 грн/$ в первые дни недели курс несколько скорректировался, а в пятницу снова поднялся до 44,6648 грн/$. В итоге за неделю гривна ослабла примерно на 0,26%. В то же время амплитуда колебаний была небольшой, что свидетельствует об относительно спокойном движении официального курса.

Об этом в комментарии Finance.ua рассказала член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько.

«Гривна завершила август на более крепкой позиции», — отметила Золотько.

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Официальный и наличный курс

Курс Национального банка был следующим:

14 сентября — 44,5483 грн/$;

15 сентября — 44,6180 грн/$;

16 сентября — 44,6390 грн/$;

17 сентября — 44,6021 грн/$;

18 сентября — 44,6648 грн/$.

Наличный валютный рынок на прошлой неделе демонстрировал постепенное, но умеренное повышение курса доллара.

После старта в понедельник в диапазоне 44,35−44,87 грн/$ котировки в течение следующих дней медленно смещались вверх. До пятницы доллар торговался уже на уровнях 44,42−44,93 грн/$. Несмотря на умеренный восходящий курсовой импульс, изменения оставались незначительными, в то же время наличный рынок показал плавное смещение котировок доллара в сторону более высоких значений.

Курс на межбанке

Межбанковский валютный рынок в течение 14−18 сентября демонстрировал умеренные колебания с преобладанием восходящего движения доллара в диапазоне 44,56−44,73 грн/$.

После стартового роста в начале недели котировки немного скорректировались во вторник и среду, однако во второй половине недели снова вернулись в верхнюю часть торгового диапазона. В конце пятницы доллар торговался около 44,69 грн/$. Это выше уровня начала недели, что указывает на умеренное укрепление доллара.

Прогноз на неделю

Текущую неделю валютный рынок начнет сразу под влиянием двух важных решений центробанков — украинского и американского.

Повышение учетной ставки НБУ до 16% должно поддержать привлекательность гривневых инструментов. Более высокие ставки по гривневым активам могут стимулировать бизнес и население дольше удерживать средства в гривне, а значит, частично сдерживать спрос на иностранную валюту. Это создает дополнительный фактор в пользу стабильности гривны.

В то же время внешний фон стал менее однозначным. ФРС США 16 сентября повысила ставку на 0,25 п. п. — до 3,75−4,00%. Это первое повышение с 2023 года. Решение усилило движения на мировых валютных рынках и может поддерживать доллар, в то же время создавая дополнительные колебания пары евро/доллар.

Для украинского рынка влияние этого решения будет опосредованным. Прежде всего, изменение соотношения доллара и евро на мировом рынке, а также поведение участников рынка и общий уровень спроса на валюту. Поэтому этот внешний валютный фон после решения ФРС может придать рынку краткосрочные колебания.

В то же время, внутренние факторы остаются определяющими. НБУ продолжает играть ключевую роль в балансировании спроса и предложения валюты, а повышение доходности гривневых инструментов должно работать на уменьшение валютного спроса.