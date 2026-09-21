Официальный курс в течение 14−18 сентября оставался довольно стабильным, но с умеренным преобладанием движения в сторону ослабления гривны. После подъема с 44,55 до 44,64 грн/$ в первые дни недели курс несколько скорректировался, а в пятницу снова поднялся до 44,6648 грн/$. В итоге за неделю гривна ослабла примерно на 0,26%. В то же время амплитуда колебаний была небольшой, что свидетельствует об относительно спокойном движении официального курса.
Об этом в комментарии Finance.ua рассказала член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько.
«Гривна завершила август на более крепкой позиции», — отметила Золотько.
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Официальный и наличный курс
Курс Национального банка был следующим:
14 сентября — 44,5483 грн/$;
15 сентября — 44,6180 грн/$;
16 сентября — 44,6390 грн/$;
17 сентября — 44,6021 грн/$;
18 сентября — 44,6648 грн/$.
Наличный валютный рынок на прошлой неделе демонстрировал постепенное, но умеренное повышение курса доллара.
После старта в понедельник в диапазоне 44,35−44,87 грн/$ котировки в течение следующих дней медленно смещались вверх. До пятницы доллар торговался уже на уровнях 44,42−44,93 грн/$. Несмотря на умеренный восходящий курсовой импульс, изменения оставались незначительными, в то же время наличный рынок показал плавное смещение котировок доллара в сторону более высоких значений.
Межбанковский валютный рынок в течение 14−18 сентября демонстрировал умеренные колебания с преобладанием восходящего движения доллара в диапазоне 44,56−44,73 грн/$.
После стартового роста в начале недели котировки немного скорректировались во вторник и среду, однако во второй половине недели снова вернулись в верхнюю часть торгового диапазона. В конце пятницы доллар торговался около 44,69 грн/$. Это выше уровня начала недели, что указывает на умеренное укрепление доллара.
Прогноз на неделю
Текущую неделю валютный рынок начнет сразу под влиянием двух важных решений центробанков — украинского и американского.
Повышение учетной ставки НБУ до 16% должно поддержать привлекательность гривневых инструментов. Более высокие ставки по гривневым активам могут стимулировать бизнес и население дольше удерживать средства в гривне, а значит, частично сдерживать спрос на иностранную валюту. Это создает дополнительный фактор в пользу стабильности гривны.
В то же время внешний фон стал менее однозначным. ФРС США 16 сентября повысила ставку на 0,25 п. п. — до 3,75−4,00%. Это первое повышение с 2023 года. Решение усилило движения на мировых валютных рынках и может поддерживать доллар, в то же время создавая дополнительные колебания пары евро/доллар.
Для украинского рынка влияние этого решения будет опосредованным. Прежде всего, изменение соотношения доллара и евро на мировом рынке, а также поведение участников рынка и общий уровень спроса на валюту. Поэтому этот внешний валютный фон после решения ФРС может придать рынку краткосрочные колебания.
В то же время, внутренние факторы остаются определяющими. НБУ продолжает играть ключевую роль в балансировании спроса и предложения валюты, а повышение доходности гривневых инструментов должно работать на уменьшение валютного спроса.
В течение недели, вероятнее всего, оно будет оставаться вблизи текущих уровней, а основное движение будет происходить в достаточно узком диапазоне. В то же время евро может демонстрировать большую динамику из-за реакции мирового рынка на решение ФРС.