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Валютные интервенции растут: в Нацбанке объяснили, что происходит с гривной

Валюта
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Режим управляемой гибкости продолжает работать
Режим управляемой гибкости продолжает работать
Национальный банк Украины в последние месяцы продает на валютном рынке около $5 млрд ежемесячно и ожидает дальнейшего роста объемов интервенций. В то же время увеличение продаж валюты не свидетельствует о потере устойчивости гривны.
Об этом заявили глава Национального банка Украины Андрей Пышный и его заместитель Юрий Гелетий на брифинге, передает Dilo.

Почему НБУ увеличивает продажу валюты

По словам Пышного, во время войны Нацбанк в значительной степени выполняет посредническую функцию. Международные партнеры предоставляют Украине валютное финансирование, правительство продает эту валюту Национальному банку и полученные гривны направляет в экономику.
В то же время, частному сектору нужна валюта для оплаты импорта. Значительную часть спроса сейчас формируют закупки комплектующих и оборудования для обороны и локализации производства.
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«Мы ожидаем, что объем интервенций будет расти, и это никоим образом не означает, что устойчивость валютно-курсовой политики Национального банка каким-то образом подорвана», — заявил Пышный.
Он отметил, что режим управляемой гибкости продолжает работать, а курсовая динамика определяется соотношением спроса и предложения на рынке.
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Спрос на валюту вырос быстрее предложения

Гелетий привел данные, которые объясняют увеличение дефицита валюты. За январь-август валовое предложение валюты выросло на 12%, или примерно на $4 млрд. В то же время, валовой спрос увеличился значительно быстрее — на 25%, или на $13 млрд.
Эту разницу Нацбанк покрывает интервенциями, фактически перераспределяя валютный профицит государственного сектора в пользу дефицитного частного сектора.
По словам Гелетия, объем валютных интервенций НБУ при этом не превышает объем валюты, которую регулятору продает правительство.
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Пышный добавил, что при нынешней модели рост интервенций может свидетельствовать, в частности, об увеличении импорта для оборонного производства, закупке оборудования, локализации производственных мощностей и восстановлении поврежденных объектов.
В то же время, такая модель зависит от стабильного поступления международной помощи. Глава НБУ подчеркнул, что финансирование партнеров должно поступать ритмично и в достаточных объемах, а его получение в значительной степени зависит от выполнения Украиной взятых на себя обязательств.
По оценке Пышного, международные резервы Украины остаются на достаточном уровне.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что международные резервы Украины по состоянию на 1 сентября 2026 года, по предварительным данным, составили 48 662,2 млн долл. В августе они снизились на 5,0%. Такая динамика была обусловлена ​​сокращением объемов международной финансовой помощи при сохранении объемов валютных интервенций на уровне, близком к июльскому.
По материалам:
Діло
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