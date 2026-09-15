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Курс валют стоит, а цены растут — почему так? Банкир о курсе доллара и евро (видео)

Валюта
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Банкир Глобус Банка Тарас Лесовой
Банкир Глобус Банка Тарас Лесовой
Валютный курс в Украине может оставаться относительно стабильным, в то время как цены на товары и услуги продолжают расти.
В новом видео на нашем YouTube-канале банкир Глобус Банка Тарас Лесовой поделился информацией о цене, которую платит Национальный банк для удержания гривны, что такое «военная инфляция» и чего ожидать от курса доллара и евро на этой неделе.

Сколько стоит валютная стабильность

В середине сентября Национальный банк продолжит играть определяющую роль в формировании ситуации на валютном рынке. Спрос на иностранную валюту на межбанке стабильно превышает предложение, поэтому регулятор производит интервенции, чтобы не допустить резких курсовых колебаний. По оценке эксперта, в период с 14 по 20 сентября объем таких интервенций может составить около $0,8−1 млрд.
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Необходимость в масштабном присутствии НБУ на рынке обусловлена ​​дисбалансом внешней торговли. Украине по-прежнему требуются значительные объемы импортных товаров, часть из которых критически важна для функционирования экономики. Осенью особенно заметным остается спрос на валюту со стороны импортеров горючего и энергетического оборудования.
В то же время, украинский экспорт из-за военных обстоятельств не способен обеспечить достаточное валютное предложение. В результате возникает разрыв между спросом и предложением, который приходится сглаживать регулятору. Поэтому относительно спокойная курсовая динамика не означает полного равновесия на рынке.
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Почему курс не меняется, а цены растут

На валютный рынок влияет не только соотношение спроса и предложения, но и общие условия работы бизнеса. Ракетные и дроновые атаки, повреждения инфраструктуры, перебои с энергоснабжением и изменения логистики повышают себестоимость производства даже при относительно стабильном валютном курсе. То есть, курс стоит на месте, а производить товары становится дороже.
В таких условиях можно говорить о постепенном усилении так называемой «военной инфляции». Компании все чаще вынуждены закладывать в цены не только текущие расходы, но и риск будущего роста.
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По оценке банкира Глобус Банка, в сентябре это может привести к удорожанию товаров и услуг примерно на 5%. При дефиците предложения из-за форс-мажорных обстоятельств рост цен может достичь 10%.

Что происходит на рынке драгоценных металлов

Параллельно с валютным рынком меняется ситуация на мировом рынке драгоценных металлов. Цены на золото чуть выросли на фоне ослабления доллара США.
По данным Reuters, спотовая цена золота выросла на 0,1% до $4407,27 за унцию. В то же время фьючерсы на золото с поставкой в декабре подешевели на 0,6% до $4452,10 за унцию.
Трейдеры также оценивают в 58,4% вероятность повышения ставки на заседании ФРС на этой неделе. Более высокие процентные ставки обычно снижают привлекательность золота, поскольку этот актив не приносит процентный доход, в отличие от депозитов или облигаций.

Каким будет курс доллара и евро на этой неделе

На этой неделе валютный рынок, вероятнее всего, будет оставаться относительно стабильным. В то же время, стоимость такой стабильности в виде валютных интервенций НБУ может оставаться высокой.
Курс доллара, скорее всего, будет держаться в достаточно узком коридоре 44 гривны 40 копеек — 44 гривны 80 копеек. Курс евро может быть несколько изменчивее и будет находиться ориентировочно в пределах от 51 до 52 гривен 50 копеек.
На межбанке доллар будет держаться в пределах 44 гривен 40 копеек — 44 гривны 80 копеек, а евро — от 51 до 52 гривен 50 копеек.
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На наличном рынке, то есть в банках и обменниках, коридор для доллара немного шире — 44 гривны 50 копеек — 45 гривен, евро — примерно тот же, 51−52,5 гривны.
В общей сложности за неделю ожидаемые отклонения от стартового курса будут составлять примерно 1−1,5%. То есть валютный рынок, вероятно, будет колебаться в предсказуемых пределах без резких скачков.
Детальнее о том, почему курс стабильный, а цены растут, что будет с гривной осенью и будет ли валютный ажиотаж — смотрите в видео 👇
По материалам:
Finance.ua
ВалютаВалютный рынокПрогноз валют
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