Валютный курс в Украине может оставаться относительно стабильным, в то время как цены на товары и услуги продолжают расти.
В новом видео на нашем YouTube-канале банкир Глобус Банка Тарас Лесовой поделился информацией о цене, которую платит Национальный банк для удержания гривны, что такое «военная инфляция» и чего ожидать от курса доллара и евро на этой неделе.
Сколько стоит валютная стабильность
В середине сентября Национальный банк продолжит играть определяющую роль в формировании ситуации на валютном рынке. Спрос на иностранную валюту на межбанке стабильно превышает предложение, поэтому регулятор производит интервенции, чтобы не допустить резких курсовых колебаний. По оценке эксперта, в период с 14 по 20 сентября объем таких интервенций может составить около $0,8−1 млрд.
Необходимость в масштабном присутствии НБУ на рынке обусловлена дисбалансом внешней торговли. Украине по-прежнему требуются значительные объемы импортных товаров, часть из которых критически важна для функционирования экономики. Осенью особенно заметным остается спрос на валюту со стороны импортеров горючего и энергетического оборудования.
В то же время, украинский экспорт из-за военных обстоятельств не способен обеспечить достаточное валютное предложение. В результате возникает разрыв между спросом и предложением, который приходится сглаживать регулятору. Поэтому относительно спокойная курсовая динамика не означает полного равновесия на рынке.
На валютный рынок влияет не только соотношение спроса и предложения, но и общие условия работы бизнеса. Ракетные и дроновые атаки, повреждения инфраструктуры, перебои с энергоснабжением и изменения логистики повышают себестоимость производства даже при относительно стабильном валютном курсе. То есть, курс стоит на месте, а производить товары становится дороже.
В таких условиях можно говорить о постепенном усилении так называемой «военной инфляции». Компании все чаще вынуждены закладывать в цены не только текущие расходы, но и риск будущего роста.
По оценке банкира Глобус Банка, в сентябре это может привести к удорожанию товаров и услуг примерно на 5%. При дефиците предложения из-за форс-мажорных обстоятельств рост цен может достичь 10%.
Что происходит на рынке драгоценных металлов
Параллельно с валютным рынком меняется ситуация на мировом рынке драгоценных металлов. Цены на золото чуть выросли на фоне ослабления доллара США.
По данным Reuters, спотовая цена золота выросла на 0,1% до $4407,27 за унцию. В то же время фьючерсы на золото с поставкой в декабре подешевели на 0,6% до $4452,10 за унцию.
Трейдеры также оценивают в 58,4% вероятность повышения ставки на заседании ФРС на этой неделе. Более высокие процентные ставки обычно снижают привлекательность золота, поскольку этот актив не приносит процентный доход, в отличие от депозитов или облигаций.
Каким будет курс доллара и евро на этой неделе
На этой неделе валютный рынок, вероятнее всего, будет оставаться относительно стабильным. В то же время, стоимость такой стабильности в виде валютных интервенций НБУ может оставаться высокой.
Курс доллара, скорее всего, будет держаться в достаточно узком коридоре 44 гривны 40 копеек — 44 гривны 80 копеек. Курс евро может быть несколько изменчивее и будет находиться ориентировочно в пределах от 51 до 52 гривен 50 копеек.
На межбанке доллар будет держаться в пределах 44 гривен 40 копеек — 44 гривны 80 копеек, а евро — от 51 до 52 гривен 50 копеек.