Зачем на некоторых долларах печатают звездочку Сегодня 08:21 — Валюта Доллар

На американских долларах можно заметить деталь, которой нет на большинстве банкнот — звездочку возле серийного номера.

Для обычного пользователя это лишь необычный символ, однако на самом деле он связан с процессом печати денег и появляется на купюрах не случайно.

Зачем на долларах ставят звездочку

Как поясняет Монетный двор США, звездочка используется в случаях, когда при производстве обнаруживают дефектный лист уже после нанесения серийных номеров.

Такой лист нужно заменить, но повторно напечатать банкноту с такими же серийными номерами было бы сложно и дорого. Поэтому для замены используют специальную нумерацию — вместо последней буквы серийного номера ставят звездочку.

Серийный номер со звездочкой / Фото US Currency Education Program

При этом сама отметка не меняет статус банкноты. Купюра со звездочкой остается обычным платежным средством и имеет тот же номинал.

Поскольку такие банкноты случаются реже, они могут интересовать коллекционеров. В то же время, специально приобрести их в Бюро гравировки и печати США нельзя — такие купюры попадают к людям в процессе обычного денежного обращения.

Почему у $2 необычная история

Отдельно стоит упомянуть американскую банкноту номиналом $2, у которой тоже необычная история. Долгое время в США она считалась неудачной и неудобной для расчетов. Некоторые люди даже отрывали углы купюр, из-за чего они уже не могли возвращаться в обращение.

Из-за низкого спроса печать банкноты номиналом $2 прекратили в 1966 году. Однако через десять лет ее снова стали выпускать — к 200-летию независимости США.