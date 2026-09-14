Зачем на некоторых долларах печатают звездочку

На американских долларах можно заметить деталь, которой нет на большинстве банкнот — звездочку возле серийного номера.
Для обычного пользователя это лишь необычный символ, однако на самом деле он связан с процессом печати денег и появляется на купюрах не случайно.
Зачем на долларах ставят звездочку
Как поясняет Монетный двор США, звездочка используется в случаях, когда при производстве обнаруживают дефектный лист уже после нанесения серийных номеров.
Такой лист нужно заменить, но повторно напечатать банкноту с такими же серийными номерами было бы сложно и дорого. Поэтому для замены используют специальную нумерацию — вместо последней буквы серийного номера ставят звездочку.
При этом сама отметка не меняет статус банкноты. Купюра со звездочкой остается обычным платежным средством и имеет тот же номинал.
Поскольку такие банкноты случаются реже, они могут интересовать коллекционеров. В то же время, специально приобрести их в Бюро гравировки и печати США нельзя — такие купюры попадают к людям в процессе обычного денежного обращения.
Отдельно стоит упомянуть американскую банкноту номиналом $2, у которой тоже необычная история. Долгое время в США она считалась неудачной и неудобной для расчетов. Некоторые люди даже отрывали углы купюр, из-за чего они уже не могли возвращаться в обращение.
Из-за низкого спроса печать банкноты номиналом $2 прекратили в 1966 году. Однако через десять лет ее снова стали выпускать — к 200-летию независимости США.
Впрочем, и на этот раз купюра не стала обычным платежным средством для американцев: новый выпуск многие воспринимали скорее как коллекционный и откладывали, вместо того чтобы использовать для повседневных расчетов.