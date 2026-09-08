В ICU спрогнозировали курс гривны до конца года
Национальный банк на прошлой неделе сохранял курс гривны к доллару почти без изменений, в то же время объем валютных интервенций регулятора оставался близким к рекордным уровням. Курс преимущественно колебался чуть выше 44,5 грн/$.
Об этом говорится в недельном обзоре инвесткомпании ICU.
Спрос населения на валюту вырос
Дефицит валюты на прошлой неделе продолжил расти, преимущественно из-за традиционного увеличения спроса населения на валюту в начале месяца.
Чистая покупка валюты населением почти удвоилась. За четыре рабочих дня она составляла $186 млн, что на 90% больше, чем в аналогичном периоде предыдущей недели. В результате общий дефицит валюты только за четыре рабочих дня превысил $1 млрд.
НБУ увеличил валютные интервенции
Соответственно, Национальному банку пришлось иногда увеличивать интервенции до почти $300 млн в день и в целом за неделю интервенции составили более $1.3 млрд. Это позволило сохранить официальный курс гривны к доллару США почти неизменным по итогам недели, чуть ниже 44.6 грн/$
Прогноз ICU
В ICU отмечают, что решение НБУ укреплять гривну в последние несколько недель отображает желание регулятора продемонстрировать, что гибкость обменного курса работает в обе стороны. То есть гривна может укрепляться даже при сохранении значительного дефицита на валютном рынке.
В то же время аналитики считают, что укрепление гривны краткосрочно. В течение следующих недель курс может снова приблизиться к 45 грн/$.
«До конца года мы видим постепенную девальвацию гривны до 45.8 грн/$ «, — прогнозируют в ICU.
Напомним, как ранее рассказала член правления, директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько, в начале недели 31 августа — 4 сентября официальный курс гривны к доллару продолжил укрепление предыдущей недели, достигнув 2 сентября отметки 44,46 грн/$ — самого низкого значения за этот период. Впрочем, уже с 3 сентября доллар начал дорожать и во второй половине недели курс развернулся в сторону ослабления гривны.
Характер торгов на прошлой неделе показал, что возле отметок 44,5 грн/$ достаточно быстро активизируется спрос на валюту. После достаточно активной недели 31 августа — 4 сентября рынок, вероятно, будет оставаться чувствительным к спросу со стороны импортеров, активности экспортеров и действиям НБУ.
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