Наличной валюты в июле завезли на 28% меньше Сегодня 09:33 — Казна и Политика

Наличной валюты в июле завезли на 28% меньше

Банки снизили ввоз наличной валюты на 28% до 599,899 млн долларов в эквиваленте в июле.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка , передают Українські Новини.

В частности, банки завезли 338,332 млн долларов наличными, что на 21% меньше, чем месяцем ранее.

Наличный евро ввезен на 259,713 млн долларов в эквиваленте, что на 35% меньше, чем в предыдущем месяце.

Банковские металлы в отчетном месяце не ввозились.

Напомним, что Национальный банк рассматривает возможность изменения базовой валюты для ориентации валютной политики с доллара США на евро.

Такой сценарий пока что гипотетический, однако обусловлен рядом геополитических и экономических факторов.

Українські Новини По материалам:

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