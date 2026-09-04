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Наличной валюты в июле завезли на 28% меньше

Казна и Политика
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Наличной валюты в июле завезли на 28% меньше
Наличной валюты в июле завезли на 28% меньше
Банки снизили ввоз наличной валюты на 28% до 599,899 млн долларов в эквиваленте в июле.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка, передают Українські Новини.
В частности, банки завезли 338,332 млн долларов наличными, что на 21% меньше, чем месяцем ранее.
Наличный евро ввезен на 259,713 млн долларов в эквиваленте, что на 35% меньше, чем в предыдущем месяце.
Банковские металлы в отчетном месяце не ввозились.
Напомним, что Национальный банк рассматривает возможность изменения базовой валюты для ориентации валютной политики с доллара США на евро.
Такой сценарий пока что гипотетический, однако обусловлен рядом геополитических и экономических факторов.
По материалам:
Українські Новини
Валюта
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