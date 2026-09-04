ФЛПы будут подавать декларацию по НДС не каждый месяц: Минфин готовит изменения

ФЛП могут существенно сократить количество отчетов по НДС — вместо ежемесячной декларации ее будут подавать раз в квартал. Правительство также хочет автоматически заполнять часть данных в декларациях и повысить порог, после которого из-за возмещения НДС может назначаться внеплановая проверка.
Об этом сообщила народный депутат Ольга Васильевская-Смаглюк. По ее словам, Министерство финансов подготовило соответствующий законопроект по выполнению обязательств Украины перед ЕС и МВФ.
Как изменится отчетность по НДС
Главное предложение касается ФЛП, зарегистрированных плательщиками НДС. Для них отчетный период хотят увеличить с одного месяца в квартал. То есть декларацию по НДС придется подавать не 12, а 4 раза в год.
В Минфине связывают предложенные изменения с уменьшением административной нагрузки на бизнес и исполнением обязательств Украины по меморандумам с ЕС и МВФ.
Конечный срок выполнения соответствующих обязательств приходился на август 2026 года. В Минфине отмечают, что их выполнение является ключевым условием получения Украиной макрофинансовой помощи от ЕС и траншей МВФ.
Ранее мы сообщали, что ГНС готовит отдельный подход к предприятиям, пострадавшим в результате российских обстрелов, чтобы уменьшить бюрократию и сосредоточить налоговый контроль только на реальных рисках.