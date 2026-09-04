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ФЛПы будут подавать декларацию по НДС не каждый месяц: Минфин готовит изменения

Казна и Политика
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Калькулятор налогов
Калькулятор налогов
ФЛП могут существенно сократить количество отчетов по НДС — вместо ежемесячной декларации ее будут подавать раз в квартал. Правительство также хочет автоматически заполнять часть данных в декларациях и повысить порог, после которого из-за возмещения НДС может назначаться внеплановая проверка.
Об этом сообщила народный депутат Ольга Васильевская-Смаглюк. По ее словам, Министерство финансов подготовило соответствующий законопроект по выполнению обязательств Украины перед ЕС и МВФ.

Как изменится отчетность по НДС

Главное предложение касается ФЛП, зарегистрированных плательщиками НДС. Для них отчетный период хотят увеличить с одного месяца в квартал. То есть декларацию по НДС придется подавать не 12, а 4 раза в год.
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Переход на квартальный отчетный период произойдет с первого числа квартала, который последует после месяца опубликования соответствующего закона.
Также законопроект предусматривает:
  • предварительное заполнение НДС-деклараций ФЛП на основе данных ГНС. Перед представлением предприниматель должен обязательно проверить информацию;
  • часть показателей налоговых накладных планируют формировать по данным РРО/ПРРО для тех, кто производит расчеты через них с выдачей чеков;
  • повышение порога для внеплановой проверки из-за бюджетного возмещения или отрицательного значения НДС — со 100 тыс. до 1 млн грн.
В то же время, последняя норма не будет применяться, если во время камеральной проверки выявят нарушения, повлиявшие на заявленную сумму.

Что еще хотят изменить

Законопроект также предусматривает распространение нормы о сводных налоговых накладных для неплательщиков НДС на авансы, полученные от таких лиц.
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В Минфине связывают предложенные изменения с уменьшением административной нагрузки на бизнес и исполнением обязательств Украины по меморандумам с ЕС и МВФ.
Конечный срок выполнения соответствующих обязательств приходился на август 2026 года. В Минфине отмечают, что их выполнение является ключевым условием получения Украиной макрофинансовой помощи от ЕС и траншей МВФ.
Ранее мы сообщали, что ГНС готовит отдельный подход к предприятиям, пострадавшим в результате российских обстрелов, чтобы уменьшить бюрократию и сосредоточить налоговый контроль только на реальных рисках.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
НДСНалогиФЛП
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