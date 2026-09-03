Новые правила для фискальных чеков. Что Минфин готовит для ФЛП и покупателей (видео) Сегодня 12:40 — Личные финансы

Новые требования для ФЛП могут начать действовать с 1 января 2027 года

Министерство финансов подготовило проект изменений в форму и обязательные реквизиты фискальных чеков. Если документ будет утвержден, новые правила могут начать действовать уже с 1 января 2027 года.

В новом видео на нашем YouTube-канале разбираем 4 ключевых нововведения, которые могут вступить в силу уже с 1 января 2027 года, и объясняем, как подготовиться к изменениям заблаговременно.

Украинский бизнес может снова столкнуться с изменениями правил оформления расчетных документов. Минфин подготовил проект, предусматривающий пересмотр формы и обязательных реквизитов фискального чека.

Это происходит примерно через год после масштабного обновления правил, которое вызвало немало вопросов у предпринимателей. Теперь Минфин планирует скорректировать часть спорных моментов.

Если проект будет утвержден, новые требования для ФЛП могут начать действовать с 1 января 2027 года.

Документ предусматривает четыре основных изменения

Первое изменение касается формы оплаты, которая указывается в фискальном чеке.

Сейчас предусмотрено три варианта: наличная, безналичная форма расчета и вариант «Прочее». Минфин предлагает убрать последний из них. Таким образом, в чеке останутся всего два варианта: наличная и безналичная формы расчета.

Второе изменение касается комиссии, которая отображается в фискальном чеке.

Минфин предлагает уточнить, какую именно сумму следует указывать в расчетном документе. Речь идет о комиссии, которую непосредственно оплачивает держатель платежной карты, а не продавец.

Необходимость таких изменений объясняют тем, что действующие правила допускают неоднозначную трактовку и не дают четкого ответа, какую сумму нужно указывать в чеке. Это может создавать путаницу как для предпринимателей, так и для покупателей, которые видят в документе определенную сумму, но не всегда понимают, за что именно она была списана.

Третье изменение касается времени проведения операции. Часть предпринимателей давно беспокоит требование отмечать в чеке точное время операции до секунд.

Полностью отменять это требование Минфин не предлагает. Изменения касаются только отображения времени в QR-кодах. То есть требование относительно времени операции останется, но правила его отображения в QR-кодах могут измениться.

Четвертое изменение касается отдельных продавцов техники. В фискальном чеке хотят предусмотреть указание IMEI.

Это требование будет относиться к продавцам, которые реализуют товары по соответствующим кодам. В Минфине ожидается, что нововведение предотвратит нелегальный ввоз и оборот средств связи в Украине.

Что это значит для ФЛП и покупателей

Все перечисленные изменения — это только проект и еще не утверждены. Однако в случае принятия они вступят в силу с 1 января 2027 года.

Для предпринимателей это означает необходимость заранее подготовиться к возможным изменениям в работе РРО и ПРРО. Особенно это касается ФЛП, для которых новые правила будут предусматривать дополнительные реквизиты или изменение алгоритма формирования чеков.

Поэтому предпринимателям следует заранее проверить, как новые требования могут повлиять на их кассовое программное обеспечение, а не откладывать этот вопрос до последних дней декабря.

Читайте также Правила финмониторинга с августа: банки вводят новые лимиты на переводы для ФЛП и юрлиц

Изменения в правилах оформления чеков касаются не только предпринимателей. Фискальный чек представляет собой документ, который подтверждает факт расчетной операции и защищает права потребителя.

Расчетный документ подтверждает оплату товаров или услуг и формируется через РРО или ПРРО. В чеке содержится информация о продавце, сумме покупки, дате и времени операции и фискальном номере. Он позволяет налоговой службе принимать в учет произведенные расчеты.

Таким образом, чек подтверждает, что покупка была произведена легально, а деньги поступили в легальную экономику.

Подробнее о нововведениях, которые могут заработать с 1 января 2027 года, и о том, что именно изменится для бизнеса и покупателей, смотрите на нашем YouTube-канале:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.