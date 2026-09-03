Где студенту заработать тысячу долларов — 5 направлений с гибким графиком Сегодня 08:01 — Личные финансы

Студенты

Совместить обучение с работой и заработать $1 тыс. вполне возможно, однако скорость достижения этой суммы будет зависеть от профессии, количества рабочих часов и фактического дохода. Наибольший потенциал среди вакансий с гибким графиком сейчас имеют курьеры, менеджеры по продажам и официанты.

Об этом говорится в статье Finance.ua.

На момент подготовки материала Work.ua показывает более 25 тыс. вакансий для студентов в Украине, из которых более 5,2 тыс. — с неполной занятостью. В то же время высокая зарплата в вакансии не означает, что студент получит такую ​​сумму, работая всего несколько часов в день. Поэтому ниже приведены ориентировочные диапазоны для неполной занятости и вакансий, где готовы работать со студентами.

Для расчета берем официальный курс НБУ на момент подготовки материала — 44,7579 грн за доллар. То есть $1 тыс. — это около 44,8 тыс. грн.

Курьер

Ориентир: 20−40 тыс. грн. в месяц.

До $1 тыс.: примерно 1,1−2,2 месяца.

Среди массовых профессий курьерская работа сейчас дает один из самых высоких потенциальных доходов по гибкому графику.

К примеру, в вакансии «Сільпо» для курьера указана зарплата 50−70 тыс. грн, неполная занятость и возможность работать студентам от четырех часов в день. В то же время, эту сумму не следует воспринимать как гарантированный заработок за четыре часа работы. Это потенциальный месячный доход, а курьеру также следует учитывать расходы на транспорт, горючее и обслуживание.

Менеджер по продажам и call-центр

Ориентир: 15−35 тыс. грн. в месяц.

До $1 тыс.: примерно 1,3−3 месяца.

В продажах доход часто состоит из ставки и бонусов, потому заработок может зависеть от результатов работы.

К примеру, вакансия менеджера по продаже юридических услуг предусматривает 20−50 тыс. грн, полную или неполную занятость и возможность трудоустройства студентов. Среди требований работа с CRM, коммуникабельность, переговоры и продажа. Есть также предложения с более низким стартовым уровнем. В частности, direct-менеджеру предлагают 5−15 тыс. грн.

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Для дистанционной работы доступны вакансии в call-центрах с зарплатой от 9 тыс. грн., где также может быть полная или неполная занятость и возможность работать студентам.

Преимущество такого направления — возможность увеличивать доход в зависимости от результатов работы.

Официант

Ориентир: 20−35 тыс. грн в месяц плюс чаевые.

До $1 тыс.: примерно 1,3−2,2 месяца.

Работа официантом может быть удобной для студентов благодаря скользящему графику. Можно работать несколько дней в неделю или брать вечерние смены.

В актуальных вакансиях для студентов есть широкий диапазон зарплат. К примеру, в Киеве можно найти предложения с зарплатой 20−50 тыс. грн. Отдельно указываются чаевые, в некоторых вакансиях в среднем составляют около 2−2,5 тыс. грн в день.

В то же время есть и более скромные предложения. К примеру, одна из вакансий предусматривает неполную занятость, гибкий график для студентов и оплату 8−10 тыс. грн.

Поэтому для оценки потенциального дохода важно учитывать не только зарплату в месяц, но и оплату за смену, чаевые и количество смен.

Бариста

Ориентир: 18−30 тыс. грн. в месяц.

До $1 тыс.: примерно 1,5−2,5 месяца.

Work.ua показывает сотни вакансий бариста в Киеве. Среди предложений для студентов есть зарплаты от 18−20 тыс. грн до более 40 тыс. грн.

Однако часть таких предложений предусматривает полную занятость, поэтому верхний предел нельзя непосредственно переносить на студенческий график.

Продавец-консультант

Ориентир: 20−30 тыс. грн. в месяц.

До $1 тыс.: примерно 1,5−2,2 месяца.

Розничная торговля остается одним из доступных вариантов первой работы студента.

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На Work.ua есть сотни вакансий продавцов-консультантов, в которых работодатели готовы брать студентов. Среди них предложения Megasport с зарплатой 25−30 тыс. грн и «Алло» с зарплатой 25−45 тыс. грн, возможностью неполной занятости и трудоустройством кандидатов без опыта.

Как и в других категориях, верхний предел зарплаты может относиться к полной занятости или включать бонусы.

Детальнее о том, как быстрее заработать 1 тыс. долларов и не потерять учебный год — читайте в статье по ссылке.

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