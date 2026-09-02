За 5% налога в залог имущество всей семьи (детали законопроекта объясняет эксперт) Сегодня 21:35 — Личные финансы

За 5% налога в залог имущество всей семьи (детали законопроекта объясняет эксперт)

ВР зарегистрировала законопроект № 15449, который предлагает ввести добровольный режим льготного налогообложения доходов домохозяйств.

О чем идет речь

Речь идет о возможности уплачивать 5% налога вместо стандартных 18% НДФЛ и работать без оформления ФЛП в пределах установленного лимита дохода. Об этом пишет налоговый юрист Вадим Оксентюк.

Но в документе есть ряд условий, которые могут создать для семей существенные риски.

28 июля в Раде зарегистрировали законопроект № 15449 — добровольный режим льготного налогообложения доходов домохозяйств.

«Медиа изложили одно: 5% вместо 18%, работай без ФЛП, лимит около 7 миллионов в год. Звучит отлично. Я открыл сам текст. Рассказываю, что там еще есть», — пишет юрист.

1 . Долг одного — имущество всех

Пункт 87.15: если возник налоговый долг в рамках деятельности домохозяйства, источником погашения есть имущество всех его членов.

«Пункт 88.4 идет дальше: сначала в залог передается имущество, которое использовалось в деятельности. А если его не хватит — «другое имущество членов домохозяйства». То есть жена выпекает торты, что-то пошло не так с налогами — и в залог может пойти имущество мужа, который к тортам отношения не имел.

2. Декларация имущественного положения всей семьи

Статья 179.9: декларация домохозяйства должна содержать сведения о членах, их доходах, имущественном положении и финансовых обязательствах. Примерно то, что подают госслужащие — только за льготную ставку.

3. Нет ЕСВ — нет стажа

«В законопроекте ЕСВ не упоминается. Ни разу. Для кого-то это экономия — минус несколько тысяч в месяц по сравнению с ФЛП. Но страховой стаж за эти годы не начисляется, и на пенсию они не уйдут. ФЛП платит ЕСВ и имеет стаж. Домохозяйство не платит и не имеет», — пишет Вадим Оксентюк.

4. Скидка, которую съедает сбор

Механизм действительно предусматривает возврат: если в семье много иждивенцев и мало дохода, расчет дает отрицательное значение — это налоговая скидка.

Но пункт 178−2.6 говорит: скидка сначала засчитывается в счет военного сбора, и возврату подлежит только разница между ней и сбором.

А сбор, по подпункту 1.2−1 пункта 16−1 подраздела 10, считается из полной суммы дохода — без учета необлагаемой налогом части. То есть льгота действует на НДФЛ, а сбор берет свое из всего. Выгода остается, но она заметно меньше, чем звучит в новостях.

5. Пенсия в семье уменьшает льготу

Необлагаемая налогом часть — это сумма прожиточных минимумов на каждого члена минус полученные государственные пособия, компенсации и пенсии. Есть в домохозяйстве пенсионер — его пенсия уменьшает льготу. Чем больше государство уже дало, тем меньше вернет.

6. Условия, которые отсеют многих — минимум два человека, одинокий фрилансер не подходит — общий налоговый адрес и общее хозяйство — никаких наемных работников — только нелицензированные виды деятельности — все члены переходят на переписку через электронный кабинет — одно лицо может быть членом только одного домохозяйства.

Важное уточнение о товарах: ограничение собственного производства касается только товаров.

Работы и услуги — ремонт, репетиторство, уборка, дизайн — без такой оговорки. Перепродажа чужого товара не подходит, услуги подходят.

Госслужащие членами могут быть — они только не могут вести экономическую деятельность в составе домохозяйства или быть уполномоченным лицом. При этом их прожиточный минимум в расчете учитывается, то есть увеличивает льготу остальной семье. О цифрах. Лимит — 834 минимальные зарплаты.

По минималке 2026 это 7 211 598 грн, но будет считаться от минималки на 1 января 2027, которой еще никто не знает. Поэтому «7 миллионов» — ориентир, не константа… И еще: в общий доход домохозяйства входит не только заработок от деятельности, но и зарплата членов семьи. Она не является доходом от экономической деятельности, но участвует в расчете.

«Это законопроект. Двух чтений не было, он в комитете. Действие — не раньше 1 января 2027 года. Причем решать можно будет не спеша: для 2027 года заявление позволят подать вплоть до 1 июля 2027 года, а не до 1 декабря, как будет в общем правиле. То есть сейчас делать ничего не надо. Надо просто знать, что «5% вместо 18%» — это половина предложения. Вторая половина написана в пунктах 87.15 и 88.4.

А вы согласились бы — 5% в обмен на залог семейного имущества, декларацию об имущественном положении и отсутствии стажа?" - спрашивает эксперт.

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